ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, શુભમન ગિલ વન-ડે ટીમનો કોપ્ટન બન્યો
ભારતીય ટીમ ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે જવાની છે. આ દરમિયાન તે 3 વન-ડે અને 5 ટી-20 મેચ રમશે.
Published : October 4, 2025 at 2:55 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 3:01 PM IST
અમદાવાદ: ભારતીય ટીમ ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે જવાની છે. આ દરમિયાન તે 3 વન-ડે અને 5 ટી-20 મેચ રમશે. આ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. ભારતીય ટીમના વન-ડે કેપ્ટન તરીકે શુભમન ગિલની પસંદગી કરવામાં આવી છે જ્યારે શ્રેયસ અય્યરને વાઈસ કેપ્ટન બનાવાયો છે.
ભારતની વનડે ટીમઃ શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (વાઈસ કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટ કીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, ધ્રુવેશ જુરેલ (વિકેટ કીપર), યશસ્વી જયસ્વાલ.
ભારતની T20I ટીમ: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ (વાઈસ કેપ્ટન), તિલક વર્મા, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, શિવમ દૂબે, અક્ષર પટેલ, જીતેશ શર્મા (WK), વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, સંજુ સેમસન, રિંકુ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર.
🚨 India’s squad for Tour of Australia announced— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
Shubman Gill named #TeamIndia Captain for ODIs
The #AUSvIND bilateral series comprises three ODIs and five T20Is against Australia in October-November pic.twitter.com/l3I2LA1dBJ
(વધુ વિગતો ઉમેરાઈ રહી છે)