ETV Bharat / sports

ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, શુભમન ગિલ વન-ડે ટીમનો કોપ્ટન બન્યો

ભારતીય ટીમ ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે જવાની છે. આ દરમિયાન તે 3 વન-ડે અને 5 ટી-20 મેચ રમશે.

શુભમન ગિલની ફાઈલ તસવીર
શુભમન ગિલની ફાઈલ તસવીર (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2025 at 2:55 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 3:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ભારતીય ટીમ ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે જવાની છે. આ દરમિયાન તે 3 વન-ડે અને 5 ટી-20 મેચ રમશે. આ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. ભારતીય ટીમના વન-ડે કેપ્ટન તરીકે શુભમન ગિલની પસંદગી કરવામાં આવી છે જ્યારે શ્રેયસ અય્યરને વાઈસ કેપ્ટન બનાવાયો છે.

ભારતની વનડે ટીમઃ શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (વાઈસ કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટ કીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, ધ્રુવેશ જુરેલ (વિકેટ કીપર), યશસ્વી જયસ્વાલ.

ભારતની T20I ટીમ: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ (વાઈસ કેપ્ટન), તિલક વર્મા, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, શિવમ દૂબે, અક્ષર પટેલ, જીતેશ શર્મા (WK), વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, સંજુ સેમસન, રિંકુ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર.

(વધુ વિગતો ઉમેરાઈ રહી છે)

Last Updated : October 4, 2025 at 3:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TEAM INDIA AUSTRALIA TOURSHUBMAN GILL ODI CAPTAINTEAM INDIATEAM INDIA ANNOUNCEMENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.