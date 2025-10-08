ETV Bharat / sports

IND W vs SA W: ભારતીય ટીમના પ્લેઇંગ-11માંથી આ ખેલાડીને બહાર કરવામાં આવશે, જાણો કોને તક મળશે?

ભારત દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તેની પ્લેઇંગ-11માં મોટો ફેરફાર કરી શકે છે, ચાલો તેના વિશે જાણીએ.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 8:27 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની 10મી મેચ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાશે. આ મેચ ગુરુવાર, 9 ઓક્ટોબર (ગુરુવાર) ના રોજ વિશાખાપટ્ટનમના ACA-VDCA સ્ટેડિયમ ખાતે બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે. આ મેચમાં હરમનપ્રીત કૌર ટીમ ઈન્ડિયાની કેપ્ટનશીપ કરશે, જ્યારે લૌરા વોલ્વાર્ડટ દક્ષિણ આફ્રિકાનું નેતૃત્વ કરશે.

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં ફેરફાર

કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને કોચ અમોલ મઝુમદાર આ મહત્વપૂર્ણ મેચ માટે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની પ્લેઈંગ 11માં ફેરફાર કરવાનું વિચારી શકે છે. જમણા હાથની ભારતીય ફાસ્ટ બોલર રેણુકા સિંહ, જે પાકિસ્તાન સામે પ્લેઈંગ ઈલેવનનો ભાગ હતી, તેને બાદ કરવામાં આવી શકે છે. તેના સ્થાને અમનજોત કૌરને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કરી શકાય છે.

બોલ સાથે અમનજોત કૌરનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન

ODI વર્લ્ડ કપની પોતાની પહેલી મેચમાં, ભારતીય ટીમ શ્રીલંકા સામે સંઘર્ષ કરી રહી હતી, તેણે 124 રનમાં 6 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. બેટિંગ કરવા આવીને, ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર અમનજોત કૌરે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, અડધી સદી ફટકારી અને ટીમને 269 રન સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી. તેણીએ દીપ્તિ શર્મા સાથે મળીને 99 બોલમાં 7મી વિકેટ માટે 103 રનની ભાગીદારી નોંધાવી.

અમનજોત કૌરે આ મેચમાં 56 બોલનો સામનો કર્યો, 101.78 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી અને શાનદાર 57 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગ દરમિયાન, તેણીએ 5 ચોગ્ગા અને 1 જબરદસ્ત છગ્ગો ફટકાર્યો. અમનજોત કૌરે પણ બોલ સાથે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 6 ઓવરમાં 37 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી. ભારતે શ્રીલંકાને 211 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું, અને મેચ 59 રનથી જીતી લીધી.

આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બાદ, પાકિસ્તાન સામે ટીમ ઇન્ડિયાની બીજી મેચ માટે અમનજોત કૌરને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવી. ટોસ સમયે, હરમનપ્રીતે જાહેરાત કરી કે અમનજોતને ખરાબ સ્વાસ્થ્યને કારણે બહાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. હવે, જો અમનજોત કૌર સંપૂર્ણપણે ફિટ થઈ જાય, તો તેને તાત્કાલિક પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કરી શકાય છે. તે રેણુકા સિંહની જગ્યાએ ટીમમાં સ્થાન મેળવી શકે છે.

