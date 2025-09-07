ETV Bharat / sports

ટીમ ઈન્ડિયાએ એશિયા કપ 2025 પહેલા તૈયારી શરુ કરી, પ્રેક્ટિસ સેશનમાં પાડ્યો પરસેવો

ટીમ ઈન્ડિયા એશિયા કપ 2025 માં 10 સપ્ટેમ્બરથી UAE સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરવા જઈ રહી છે.

સૂર્યકુમાર યાદવ
સૂર્યકુમાર યાદવ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 2:15 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 2:22 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 9 સપ્ટેમ્બરથી સૂર્યકુમાર યાદવના કેપ્ટનશીપમાં શરૂ થઈ રહેલા એશિયા કપ 2025માં ભાગ લેવા જઈ રહી છે, જ્યાં ભારત 10 સપ્ટેમ્બરે UAE સાથે પોતાનો પહેલો મુકાબલો રમવાનું છે. આ મેચ પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓએ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ટીમ ઈન્ડિયાના તમામ ખેલાડીઓએ તેમના પ્રેક્ટિસ સેશનમાં ખૂબ પરસેવો પાડ્યો છે, જેનો વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ચાહકોની સામે આવ્યો છે.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે સખત પ્રેક્ટિસ કરી

આ વીડિયોમાં સૌ પ્રથમ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ, ઉપ-કેપ્ટન શુભમન ગિલ, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, સંજુ સેમસન અને અક્ષર પટેલ સહિત તમામ ખેલાડીઓ દોડતા અને કસરત કરતા જોવા મળે છે. આ પછી, જસપ્રીત બુમરાહ નેટ્સમાં બોલિંગ કરતા જોવા મળે છે. તે જ સમયે, સૂર્યકુમાર યાદવ, શુભમન ગિલ, રિંકુ સિંહ અને બધા બેટ્સમેન નેટ્સમાં બેટિંગ કરતા જોઈ શકાય છે.

અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ અને વરુણ ચક્રવર્તી પણ નેટ્સમાં બોલિંગ કરતા જોઈ શકાય છે. આ પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન હાર્દિક પંડ્યા બોલિંગ કરતા જોઈ શકાય છે. આ પછી, તે સંજુ સેમસન સાથે વાત કરતો પણ જોવા મળે છે. રિંકુ સિંહ પણ બેટિંગ કરતી વખતે અક્ષર પટેલ સાથે વાત કરતો જોવા મળે છે.

એશિયા કપમાં ભારતની પ્લેઇંગ-11 કેવી રહેશે

એશિયા કપમાં પ્લેઇંગ-11 વિશે વાત કરતા, વાઈસ-કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને અભિષેક શર્મા ઇનિંગની શરૂઆત કરતા જોઈ શકાય છે. આ પછી, તિલક વર્મા નંબર 3 પર અને સૂર્યકુમાર યાદવ નંબર 4 પર જોવા મળશે. હાર્દિક પંડ્યા નંબર 5 પર રહેશે, જ્યારે વિકેટકીપર બેટ્સમેન જીતેશ શર્મા નંબર 4 પર જોવા મળી શકે છે. અક્ષર પટેલ નંબર 7 પર ટીમ માટે રમી શકે છે. આ પછી, કુલદીપ યાદવ નંબર 8 પર, જસપ્રીત બુમરાહ નંબર 9 પર, અર્શદીપ સિંહ નંબર 10 પર અને વરુણ ચક્રવર્તી નંબર 11 પર જોવા મળી શકે છે.

એશિયા કપ 2025 માટે ભારતની ટીમ

સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (ઉપ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), હર્ષિત રાણા, રિંકુ સિંહ.

Last Updated : September 7, 2025 at 2:22 PM IST

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

