એશિયા કપ 2025: ઓમાન સામે ટીમ ઈન્ડિયામાં થઈ શકે છે ફેરફાર, જાણો કોને મળી શકે છે તક
ભારત એશિયા કપમાં પોતાની છેલ્લી લીગ મેચ ઓમાન સામે રમવા માટે તૈયાર છે. તેથી, ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં ફેરફારની શક્યતા છે.
Published : September 18, 2025 at 5:15 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ એશિયા કપ 2025 ની પોતાની છેલ્લી લીગ મેચ ઓમાન સામે રમવા માટે તૈયાર છે. ભારત અને ઓમાન વચ્ચેની મેચ શુક્રવાર, 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાશે. આ મેચ રાત્રે 8 વાગ્યે દુબઈના દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે શરૂ થશે. ટીમ ઈન્ડિયા પહેલાથી જ ટુર્નામેન્ટના સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે. હવે, ઓમાન સામેની મેચ માત્ર ઔપચારિકતા રહેશે, જ્યાં ભારતીય ટીમ સુપર ફોર પહેલા તેની તૈયારીઓને મજબૂત બનાવવા માંગશે.
શું ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઓમાન સામેની આ મેચ માટે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કરશે, કે પછી તે યુએઈ અને પાકિસ્તાન સામેની જેમ જ પ્લેઇંગ ઇલેવન સાથે રમવાનું પસંદ કરશે? ચાલો આજે તમને તેના વિશે જણાવીએ.
પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં બે ખેલાડીઓને તક મળશે
ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચને સુપર ફોરની તૈયારી તરીકે જોવા માંગશે. તેથી, પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફારની શક્યતા છે, કારણ કે કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર એવા ખેલાડીઓને તક આપી શકે છે જેમને અત્યાર સુધી રમાયેલી બે મેચમાં પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી. આ ખેલાડીઓમાં અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા, જીતેશ શર્મા અને રિંકુ સિંહનો સમાવેશ થાય છે.
અર્શદીપ અને રિંકુને તક મળશે
અર્શદીપ સિંહ અને રિંકુ સિંહને ઓમાન સામે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરી શકાય છે. આ કિસ્સામાં, સુપર 4ની મોટી મેચ પહેલા જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપી શકાય છે, અને અર્શદીપ તેનું સ્થાન લઈ શકે છે. છેલ્લી બે મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર શિવમ દુબેને આરામ આપી શકાય છે અને રિંકુ સિંહને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરી શકાય છે.
રિંકુ અને અર્શદીપ ઉત્તમ ફોર્મમાં
અર્શદીપ સિંહ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારતનો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. તે 63 T20 મેચોમાં 99 વિકેટ સાથે ભારતનો નંબર વન બોલર રહ્યો છે. દરમિયાન, રિંકુ સિંહ UP T20 લીગમાં બેટથી ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. રિંકુએ આ ટુર્નામેન્ટમાં મેરઠ મેવેરિક્સ માટે કેપ્ટન તરીકે 9 મેચમાં 372 રન બનાવ્યા છે. તેણે ટુર્નામેન્ટમાં 24 ચોગ્ગા અને 26 છગ્ગા ફટકાર્યા, જેમાં એક સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
ઓમાન સામે ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, રિંકુ સિંહ, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ.
આ પણ વાંચો: