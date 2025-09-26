ETV Bharat / sports

ભારત-પાકિસ્તાન વિવાદ વચ્ચે સૂર્યકુમાર યાદવ ICC સમક્ષ થયો હાજર; આજે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓની પૂછપરછ થશે

ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ વિરુદ્ધ ICC ને PCB ની ફરિયાદ પર સુનાવણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. તેમણે શું કહ્યું તે અહીં છે...

ભારત અને પાકિસ્તાનના કેપ્ટન
ભારત અને પાકિસ્તાનના કેપ્ટન (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 1:15 PM IST

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો વચ્ચે ઉદભવેલો વિવાદ સતત વધતો જાય છે. પહેલા ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. પછી, PCB એ મેચ રેફરીને હટાવવાની માંગ કરી હતી અને ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જવાની ધમકી આપી હતી. આ પછી, પાકિસ્તાની ખેલાડીઓએ ભારત સામેની મેચ દરમિયાન વિવાદાસ્પદ હાવભાવ કર્યા હતા. હવે, ICC એ સૂર્યાને તેમની સમક્ષ હાજર થવા માટે સમન્સ પાઠવ્યું છે.

ખરેખર, પાકિસ્તાન અને ભારત બંનેએ ICCમાં એકબીજા વિરુદ્ધ ફરિયાદો નોંધાવી છે. પાકિસ્તાને ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ દ્વારા આપવામાં આવેલા નિવેદન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. સૂર્યકુમારે ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં પાકિસ્તાન પરની જીત સશસ્ત્ર દળોની બહાદુરીને સમર્પિત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે ટીમ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના પીડિતોના પરિવારો સાથે ઉભી છે.

કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે દોષિત ન હોવાની કબૂલાત કરી

ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ગુરુવારે ICC મેચ રેફરી રિચી રિચાર્ડસન સમક્ષ હાજર થયા. BCCIના CEO હેમાંગ અમીન અને ટીમના ક્રિકેટ ઓપરેશન્સ મેનેજર સુમિત મલ્લાપુરકર પણ ભારતીય કેપ્ટન સાથે હાજર હતા. સૂર્યકુમારે સ્પષ્ટપણે પોતાને દોષિત ન ગણાવ્યા. સમાચાર એજન્સી PTI અનુસાર, સૂર્યકુમારે ICC સુનાવણી પેનલને જણાવ્યું હતું કે તે નિર્દોષ છે અને નિયમો વિરુદ્ધ કોઈ નિવેદન આપ્યું નથી. તેમના કેસ પર ICCનો નિર્ણય આજે જાહેર કરવામાં આવશે.

હારિસ રૌફ અને ફરહાન હાજર રહેશે

BCCIએ સુપર 4 મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાની ઓપનર સાહિબજાદા ફરહાન અને ફાસ્ટ બોલર હારિસ રૌફના વર્તન અંગે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરહાને પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કર્યા પછી બંદૂક બતાવીને ઉજવણી કરી, જ્યારે રૌફે ચોગ્ગો ફટકાર્યા પછી વિમાન દુર્ઘટનાનો ઈશારો કર્યો. BCCIની ફરિયાદ મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટને મોકલી દેવામાં આવી છે. સુનાવણી આજે થશે, અને બંને ખેલાડીઓએ પાયક્રોફ્ટ સમક્ષ હાજર થવું પડશે.

ફાઇનલ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાશે

એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. એપ્રિલમાં પહેલગામમાં પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓએ 26 નિર્દોષ લોકોની હત્યા કરી ત્યારથી આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન પહેલી વાર આમને-સામને થયા છે. ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ દરમિયાન સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાની કેપ્ટન સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ભારતીય ખેલાડીઓએ મેચ પછી પાકિસ્તાની ટીમ સાથે હાથ મિલાવવાનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો. સુપર ફોર મેચમાં પણ આવું જ જોવા મળ્યું.

