રોહિત અને વિરાટ પર સૂર્યકુમાર યાદવનું મોટું નિવેદન, ધોનીની કેપ્ટનશીપમાં ન રમી શકવા બદલ વ્યક્ત કર્યો અફસોસ
ભારતીય ટી20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પોતાના ક્રિકેટ કરિયરનો સૌથી મોટો અફસોસ જાહેર કર્યો છે.
Published : October 5, 2025 at 7:46 PM IST
હૈદરાબાદ: 2025 માં ભારતીય ટીમને સતત નવમા એશિયા કપ ટાઇટલ અપાવ્યા બાદ તાજેતરમાં સ્વદેશ પરત ફરેલા કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ સમાચારમાં છે. તેઓ એક સમયે પાકિસ્તાન સામેની મેચ દરમિયાન હાથ ન મિલાવવા બદલ અને પછી ભારતીય ટીમની જીત અને ટુર્નામેન્ટ માટે પોતાની મેચ ફી પહેલગામ હુમલાના પીડિતો અને ભારતીય સેનાને સમર્પિત કરવા બદલ સમાચારમાં હતા. તેમના નિર્ણયની વ્યાપક પ્રશંસા થઈ હતી.
સૂર્યાનો સૌથી મોટો અફસોસ
ફરી એકવાર, ભારતીય T20 કેપ્ટન હેડલાઇન્સમાં છે, અને આ વખતે, તેમના સમાચારમાં આવવાનું કારણ તેમનો સૌથી મોટો અફસોસ છે. JITO કનેક્ટ 2025 માં બોલતા, સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે તે એમએસ ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમવા માંગતો હતો, પરંતુ તક ન મળવી એ તેમના ક્રિકેટ કારકિર્દીનો સૌથી મોટો અફસોસ બની ગયો.
સૂર્યા કહે છે, "સૌ પ્રથમ, હું હંમેશા તક મેળવવા માંગતો હતો જ્યારે તે (ધોની) ભારતના કેપ્ટન હતા. પરંતુ મને ક્યારેય તક મળી નહીં. જ્યારે પણ હું તેની સામે રમ્યો, ત્યારે મેં તેને સ્ટમ્પ પાછળ જોયો. તે હંમેશા ખૂબ જ શાંત અને સંયમિત રહ્યો છે." તેની સામે રમીને મેં એક વાત શીખી છે કે દબાણ હેઠળ શાંત રહેવું. તે રમતની આસપાસ જુએ છે, શું થઈ રહ્યું છે તેનું મૂલ્યાંકન કરે છે અને પછી નિર્ણય લે છે.
'વિરાટ સર્વશ્રેષ્ઠ ઇચ્છે છે'
સૂર્યકુમારે 2021 માં અમદાવાદમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે વિરાટ કોહલીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેને તેની પહેલી મેચમાં બેટિંગ કરવાની તક મળી ન હતી, પરંતુ ટૂંક સમયમાં જ તેણે પોતાની ક્ષમતા સ્થાપિત કરી. 35 વર્ષીય ખેલાડીએ 2010 માં મુંબઈ માટે ઘરેલુ ડેબ્યૂ કર્યું હતું, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચમકવા માટે એક દાયકાથી વધુ રાહ જોવી પડી હતી.
કોહલીના નેતૃત્વ હેઠળના પોતાના અનુભવ પર પ્રતિબિંબ પાડતા, સૂર્યકુમારે કહ્યું, "મને લાગે છે કે મેં વિરાટ ભાઈના નેતૃત્વમાં કેપ્ટન તરીકે મારી શરૂઆત કરી હતી. મને લાગે છે કે વિરાટ ભાઈ ખૂબ જ કઠિન વ્યક્તિ છે. તે તમારી મર્યાદાઓને આગળ ધપાવે છે અને તમારી પાસેથી શ્રેષ્ઠ ઇચ્છે છે. મારો મતલબ છે કે, બધા કેપ્ટન બધા ખેલાડીઓ પાસેથી શ્રેષ્ઠની અપેક્ષા રાખે છે, પરંતુ તે હંમેશા ઉર્જાથી ભરપૂર રહેતો હતો, મેદાન પર અને બહાર બંને જગ્યાએ." તે થોડો અલગ હતો.
'રોહિત દરેકને આરામદાયક અનુભવ કરાવે છે'
ગયા વર્ષે રોહિત શર્માએ 2024 T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કર્યા પછી સૂર્યકુમાર યાદવને T20 કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે ઘણી યાદગાર ક્ષણો શેર કરી હતી, જેમાં બાર્બાડોસમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે T20 વર્લ્ડ કપ 2024 ફાઇનલમાં મેચ-વિનિંગ કેચનો સમાવેશ થાય છે.
રોહિતના નેતૃત્વ વિશે બોલતા, સૂર્યાએ કહ્યું, "રોહિત ભાઈ, જેમના નેતૃત્વમાં મેં IPL ફ્રેન્ચાઇઝી અને ભારત માટે ઘણું ક્રિકેટ રમ્યું છે, તે એક એવો ખેલાડી છે જે દરેકને તેની આસપાસ આરામદાયક અનુભવ કરાવે છે અને બધા યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ છે. તેમના દરવાજા હંમેશા દરેક માટે ખુલ્લા હતા. આ એક અનોખી ગુણવત્તા છે જે મેં તેમની પાસેથી અને અન્ય કેપ્ટનો પાસેથી પણ શીખી છે."
સૂર્યકુમારની T20I કારકિર્દી
સૂર્યાએ અત્યાર સુધીમાં ભારત માટે 90 T20 મેચ રમી છે, જેમાં 37 ની સરેરાશ અને 164 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 2670 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે ચાર સદી અને 21 અડધી સદી ફટકારી છે. સૂર્યાએ ૩૭ વનડે અને એક ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ પણ કર્યું છે.
