ETV Bharat / sports

ICC દ્વારા સૂર્યકુમાર યાદવ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

બંને પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોના ઉશ્કેરણીજનક વર્તન સામે ICC શું પગલાં લે છે તે જોવાનું બાકી છે.

સૂર્યકુમાર યાદવ અને સલમાન અલી આગા
સૂર્યકુમાર યાદવ અને સલમાન અલી આગા (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 7:54 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ICC એ ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને હાથ મિલાવવાના વિવાદ માટે દંડ ફટકાર્યો. એશિયા કપ ગ્રુપ મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન અલી આગા અને વિરોધી ટીમના અન્ય ક્રિકેટરો સાથે હાથ ન મિલાવવા બદલ અને તેનું સ્પષ્ટીકરણ બાદ, ભારતીય કેપ્ટનની મેચ ફીમાંથી 30 ટકા કાપવામાં આવ્યો. સમાચાર એજન્સી PTI અનુસાર આ સમાચાર છે.

ગ્રુપ મેચમાં પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો સાથે સૌજન્યની આપ-લે ન કરવા અંગે, ભારતીય કેપ્ટને કહ્યું કે તે પહેલગાંવ હુમલાના પીડિતોના પરિવારો સાથે ઉભા છે. તેમણે આ જીતને 'ઓપરેશન સિંદૂર' ચલાવનારા દેશના સશસ્ત્ર દળોને પણ સમર્પિત કરી. PCB એ ભારતીય કેપ્ટન સામે કાર્યવાહી કરી, તેમની ટિપ્પણીઓને "રાજકીય" ગણાવી. તેમણે ICCનો સંપર્ક કર્યો.

PTI એ અહેવાલ આપ્યો છે કે ગુરુવારે ICC મેચ રેફરી રિચી રિચાર્ડસન સમક્ષ આ ઘટના પર થયેલી સુનાવણીમાં સૂર્યકુમારે દોષિત ન હોવાની કબૂલાત કરી હતી. ભારતીય કેપ્ટને એમ પણ કહ્યું હતું કે તે ટુર્નામેન્ટના બાકીના સમય દરમિયાન કોઈપણ રાજકીય ટિપ્પણી કરવાથી દૂર રહેશે. જોકે, વિશ્વ ક્રિકેટ ગવર્નિંગ બોડીએ સૂર્યાના નિર્દોષ હોવાના દાવાને ફગાવી દીધો હતો. મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, ICC એ ભારતીય કેપ્ટનને દંડ ફટકાર્યો હતો. જોકે, સ્કાયના નામમાં કોઈ ડીમેરિટ પોઈન્ટ ઉમેરવામાં આવ્યા છે કે કેમ તે સ્પષ્ટ નથી.

દરમિયાન, બીસીસીઆઈએ સુપર ફોર મેચ દરમિયાન બે પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોના ભડકાઉ વર્તન બદલ આઈસીસીમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. વિવિધ મીડિયા અહેવાલો દર્શાવે છે કે શુક્રવારે થયેલી સુનાવણીમાં બંને પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોએ પોતાને દોષિત ન ગણાવ્યા હતા. શાહિબઝાદા ફરહાને મહેન્દ્ર સિંહ ધોની અને વિરાટ કોહલીના ગીતો સાથે તેમના અર્ધશતકની ઉજવણીના ભૂતકાળના ઉદાહરણોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે તેમનો હાવભાવ કોઈપણ રીતે રાજકીય નહોતો. આઈસીસી તેમની સામે કોઈ કાર્યવાહી કરે છે કે નહીં તે જોવાનું બાકી છે.

તેવી જ રીતે, હરિસ રૌફને પણ આઈસીસી દ્વારા તેમના વિવાદાસ્પદ '6-0' ઉજવણી માટે દંડ ફટકારવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલરે સુપર ફોર મેચ દરમિયાન સીમા રેખા પર ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે દર્શકો તરફ ભડકાઉ ભારત વિરોધી હાવભાવ પણ કર્યો હતો. શુક્રવારે થયેલી સુનાવણીમાં તેમણે પણ પોતાને દોષિત ન ગણાવ્યા. એકંદરે, રવિવારનો ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલ મેદાનની બહારની ઘટનાઓથી ભરેલો હતો.

ફાઇનલ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાશે

એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. એપ્રિલમાં પહેલગામમાં પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓએ 26 નિર્દોષ લોકોની હત્યા કરી ત્યારથી આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન પહેલી વાર આમને-સામને થયા છે. ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ દરમિયાન સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાની કેપ્ટન સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ભારતીય ખેલાડીઓએ મેચ પછી પાકિસ્તાની ટીમ સાથે હાથ મિલાવવાનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો. સુપર ફોર મેચમાં પણ આવું જ જોવા મળ્યું.

આ પણ વાંચો:

  1. ભારત-પાકિસ્તાન વિવાદ વચ્ચે સૂર્યકુમાર યાદવ ICC સમક્ષ થયો હાજર; આજે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓની પૂછપરછ થશે
  2. આ ભારતીય ખેલાડીએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને બતાવી ઔકાત,ગન સેલિબ્રેશનનો આપ્યો મુહતોડ જવાબ
  3. અભિષેક અને ગિલની હરિસ રૌફ સાથે ઉગ્ર ગરમા ગરમી જોવા મળી, વીડિયો થયો વાયરલ
Last Updated : September 26, 2025 at 8:19 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SURYAKUMAR YADAV FINEDHANDSHAKE CONTROVERSYHARIS RAUFICCSURYAKUMAR YADAV FINED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.