સૂર્યકુમાર યાદવે દિલ જીત્યા! પોતાની આખી એશિયા કપ મેચ ફી ભારતીય સશસ્ત્ર દળો અને પહેલગામ પીડિતોના પરિવારોને દાન કરી

એશિયા કપ 2025 માં પાકિસ્તાનને હરાવ્યા બાદ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે તેની મેચ ફી ડોનેટ કરી છે.

સૂર્યકુમાર યાદવ તેમની પત્ની દેવીશા સાથે
સૂર્યકુમાર યાદવ તેમની પત્ની દેવીશા સાથે (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 12:58 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતના T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે જાહેરાત કરી છે કે તેઓ એશિયા કપ 2025 ટુર્નામેન્ટમાંથી તેમની સંપૂર્ણ મેચ ફી દેશના સશસ્ત્ર દળો અને પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના પીડિતોને દાન કરશે. રવિવારે રાત્રે એક રોમાંચક ફાઇનલમાં ભારતે કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાનને પાંચ વિકેટથી હરાવીને નવમી વખત એશિયા કપ ચેમ્પિયન બન્યું.

સૂર્યકુમાર યાદવે દિલ જીતી લીધા

આ રોમાંચક વિજય બાદ, 35 વર્ષીય સૂર્યકુમારે પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર લખ્યું, "મેં આ ટુર્નામેન્ટમાંથી મારી મેચ ફી આપણા સશસ્ત્ર દળો અને પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના પીડિતોના પરિવારોના સમર્થનમાં દાનમાં આપવાનું નક્કી કર્યું છે. તમે હંમેશા મારા વિચારોમાં રહેશો. જય હિંદ."

પાકિસ્તાન સતત ત્રણ રવિવારે હાર્યું

ભારતીય ખેલાડીઓને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ફોર્મેટમાં પ્રતિ મેચ ₹400,000 મળે છે, જેનો અર્થ છે કે સૂર્યકુમાર આ ખંડીય સ્પર્ધામાં રમાયેલી સાત મેચ માટે કુલ ₹2.8 મિલિયનનું દાન કરશે. ભારતીય ટીમે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન પાકિસ્તાની ટીમ સાથે કોઈપણ પ્રકારના વ્યવહારનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો હતો, જે દરમિયાન તેણે સતત ત્રણ રવિવારે સલમાન અલી આગાની ટીમને હરાવી હતી.

BCCI ભારતીય ટીમ પર પૈસાનો વરસાદ વરસાવ્યો

ભારતીય ટીમે એશિયા કપ 2025 માટે વિજેતા ઈનામી રકમ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેમણે પાકિસ્તાનના મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ જાહેરાત કરી હતી કે તે ભારતીય ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફને ₹21 કરોડની ઈનામી રકમ આપશે.

આ મેચમાં, ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, પાકિસ્તાને 10 વિકેટ ગુમાવીને 146 રન બનાવ્યા. કુલદીપે 4 વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ ભારતે 19.4 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 150 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી. ભારત માટે તિલક વર્માએ અણનમ 69 રન બનાવ્યા.

