સટ્ટાબાજી એપના કેસમાં ભારતીય ક્રિકેટર ફસાયો! પૂછપરછ માટે આજે ED સમક્ષ હાજર - SURESH RAINA IN DELHI

પૂર્વ ક્રિકેટર સુરેશ રૈનાને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું છે, ત્યારબાદ ક્રિકેટર આજે પૂછપરછ માટે દિલ્હી હાજર થયા.

સટ્ટાબાજી એપના કેસમાં ભારતીય ક્રિકેટર ફસાયો
સટ્ટાબાજી એપના કેસમાં ભારતીય ક્રિકેટર ફસાયો (ETV Bharat File Photo)
Published : August 13, 2025 at 1:07 PM IST

હૈદરાબાદ, Suresh Raina : ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સુરેશ રૈનાને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા હતા. આ પછી સુરેશ રૈના આજે પૂછપરછ માટે ED સમક્ષ હાજર થવા રવાના થઈ ગયા છે. ત્યાં સુરેશ રૈનાની સટ્ટાબાજી એપ કેસમાં પૂછપરછ કરવામાં આવશે. ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્સ અને પ્લેટફોર્મ્સ પર કાર્યવાહીના ભાગ રૂપે રૈનાને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા છે. ઘણા ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરો સટ્ટાબાજી એપ્સની જાહેરાત કરતા જોવા મળ્યા હતા, જેમાં સુરેશ રૈનાનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેથી જ તેમને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું છે.

સુરેશ રૈનાની સટ્ટાબાજી એપ કેસમાં પૂછપરછ કરવામાં આવશે
સુરેશ રૈનાની સટ્ટાબાજી એપ કેસમાં પૂછપરછ કરવામાં આવશે (RashtraVaani X Handle)

ઘણા કલાકારો સામે આવા પ્રકારનો ગુનો નોંધાયો:

મે મહિનામાં, તેલંગાણા પોલીસે રાણા દગ્ગુબાતી અને પ્રકાશ રાજ સહિત 25 કલાકારો સામે કેસ નોંધ્યા હતા. પૂછપરછ દરમિયાન, બંને કલાકારોએ કોઈપણ ખોટું કામ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, તેઓ હવે આવા પ્લેટફોર્મને ટેકો આપતા નથી કે પ્રમોટ કરતા નથી.

સોમવારે, ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મની કથિત ગેરકાયદેસર જાહેરાતની ચાલી રહેલી તપાસના સંદર્ભમાં રાણા દગ્ગુબાતી હૈદરાબાદમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ સમક્ષ હાજર થયા હતા. તેમને સૌપ્રથમ 23 જુલાઈના રોજ સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમના ફિલ્મી કામને કારણે વધુ સમય માંગવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ તેમની હાજરી 11 ઓગસ્ટ માટે નક્કી કરવામાં આવી હતી.

ED દ્વારા ઊંડાણપૂર્વક પૂછપરછ:

ED દ્વારા નોંધાયેલી FIRમાં, તે સેલિબ્રિટીઓના નાણાકીય વ્યવહારો અને ડિજિટલ ટ્રેલની પણ તપાસ કરી રહી છે. આમાં અભિનેતા મંચુ લક્ષ્મી, નિધિ અગ્રવાલ, અનન્યા નાગલા અને ટીવી એન્કર શ્રીમુખીનો સમાવેશ થાય છે. 2023 અને 2024 ની વચ્ચે, ED અધિકારીઓએ હાઇ-પ્રોફાઇલ મહાદેવ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી કેસમાં ઘણા લોકોની પૂછપરછ કરી હતી.

સુરેશ રૈનાની શાનદાર ક્રિકેટ કારકિર્દી:

સુરેશ રૈનાની ગણતરી ભારતના સૌથી સફળ મિડલ-ઓર્ડર બેટ્સમેનોમાં થાય છે. તેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે 322 મેચોમાં લગભગ 8000 રન બનાવ્યા છે. આ ઉપરાંત, તે ત્રણેય ફોર્મેટમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી છે. રૈનાની IPL કારકિર્દી પણ ખૂબ જ શાનદાર રહી છે. તેમણે 205 મેચોમાં 5528 રન બનાવ્યા છે અને તેમને 'મિસ્ટર IPL'નો ખિતાબ પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે CSKને ચાર વખત ચેમ્પિયન બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. તેમના અણનમ 100 રન હજુ પણ IPLના યાદગાર ઇનિંગ્સમાંના એક માનવામાં આવે છે.

