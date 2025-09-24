ETV Bharat / sports

એશિયા કપ 2025: બાંગ્લાદેશે ટોસ જીતી પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય, જુઓ બંને ટીમોની પ્લેઇંગ 11

Asia Cup Super 4 Ind vs BAN: આજે એશિયા કપ સુપર ફોરની ચોથી મેચમાં ભારતનો મુકાબલો બાંગ્લાદેશ સામે છે.

એશિયા કપ સુપર ફોરની ચોથી મેચમાં ભારતનો મુકાબલો બાંગ્લાદેશ સામે
એશિયા કપ સુપર ફોરની ચોથી મેચમાં ભારતનો મુકાબલો બાંગ્લાદેશ સામે (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 8:04 PM IST

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ સુપર ફોરની ચોથી મેચમાં બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન ઝાકિર અલીએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતે તેમના પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી, જ્યારે બાંગ્લાદેશે ચાર મોટા ફેરફારો કર્યા છે.

ટોસ જીત્યા બાદ, બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન ઝાકિર અલીએ કહ્યું કે, લિટન દાસ પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન ઘાયલ થયો હતો અને કમનસીબે આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેઓ એક ટીમ તરીકે ખરેખર સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને આજે પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરશે. અમે પહેલા ભારતીય ટીમને ઓછા સ્કોર સુધી મર્યાદિત રાખીશું અને પછી લક્ષ્યનો પીછો કરીશું.

ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે તેમને છેલ્લી ચારથી પાંચ મેચમાં જે જોઈએ છે તે મળ્યું છે અને તેઓ પહેલા બેટિંગ કરવામાં ખુશ છે. આપણે જે સારી બાબતો કરી રહ્યા છીએ તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે અને તેના પરિણામો આવશે. છોકરાઓએ તેમનું કામ ખૂબ સારું કર્યું છે.

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ- 11

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી

બાંગ્લાદેશ: સૈફ હસન, તનઝીદ હસન તમીમ, પરવેઝ હુસૈન ઇમોન, તૌહીદ હૃદયોય, શમીમ હુસૈન, ઝાકિર અલી (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), મોહમ્મદ સૈફુદ્દીન, રિશાદ હુસૈન, તનઝીમ હસન સાકિબ, નસુમ અહેમદ, મુસ્તફિઝુર રહેમાન

ભારતનું પ્રદર્શન

ભારત ટુર્નામેન્ટમાં પ્રભાવશાળી રહ્યું છે અને અત્યાર સુધી એક પણ મેચ હાર્યું નથી. તેઓ ગ્રુપ સ્ટેજમાં પાકિસ્તાન, યુએઈ અને હોંગકોંગને હરાવીને પ્રથમ સ્થાને રહ્યા હતા, અને સુપર ફોરની તેમની પ્રથમ મેચમાં, તેઓએ પાકિસ્તાનને 6 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.

બાંગ્લાદેશનું પ્રદર્શન

ગ્રૂપ સ્ટેજમાં બાંગ્લાદેશનું પ્રદર્શન સુપર ફોરમાં તેમના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન જેટલું પ્રભાવશાળી નહોતું. બાંગ્લાદેશ ગ્રુપ સ્ટેજમાં શ્રીલંકા સામે હારી ગયું હતું પરંતુ સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થવા માટે અફઘાનિસ્તાન અને હોંગકોંગને હરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓએ સુપર ફોરની પોતાની પહેલી જ મેચમાં શ્રીલંકાને હરાવીને બધાને ચોંકાવી દીધા.

