હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 આવતા મહિને 9 સપ્ટેમ્બરથી યુએઈમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. આ વખતે આ ટુર્નામેન્ટ 2026માં થનારા T20 વર્લ્ડ કપને કારણે T20 ફોર્મેટમાં રમાશે. આ વખતે એશિયા કપમાં કુલ 8 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેને બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. ભારત, પાકિસ્તાન, UAE અને ઓમાનને ગ્રુપ 'A'માં રાખવામાં આવ્યા છે જ્યારે શ્રીલંકા, અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને હોંગકોંગને ગ્રુપ 'B'માં રાખવામાં આવ્યા છે.
ભારત અને પાકિસ્તાને પણ ટુર્નામેન્ટ માટે પોતપોતાની ટીમોની જાહેરાત કરી છે. ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ સૂર્યકુમાર યાદવ કરશે જ્યારે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમનું નેતૃત્વ સલમાન અલી આગા કરશે. ખાસ વાત એ છે કે આ વખતે એશિયા કપ વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા, બાબર આઝમ અને મોહમ્મદ રિઝવાન વિના રમાશે. રોહિત-કોહલીએ T20ને અલવિદા કહી દીધું હોવાથી, બાબર અને રિઝવાનને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી.
ભારતીય ટીમ ટુર્નામેન્ટમાં તેના અભિયાનની શરૂઆત 10 સપ્ટેમ્બરે UAE સામેની મેચથી કરશે. ત્યારબાદ, તેમનો બીજો ગ્રુપ મેચ 14 સપ્ટેમ્બરે પાકિસ્તાન સામે છે. જ્યારે 19 સપ્ટેમ્બરે, તેઓ ઓમાન સામે પોતાનો છેલ્લો ગ્રુપ મેચ રમશે. ત્યારબાદ, દરેક ટીમ સુપર ફોરમાં એકબીજા સામે રમશે અને પછી 28 સપ્ટેમ્બરે ટોચની બે ટીમો વચ્ચે અંતિમ મેચ રમાશે.
શું એશિયા કપમાં IND vs PAK મેચ થશે કે નહીં?
આ દરમિયાન, પ્રશ્ન હજુ પણ ઉભો છે કે શું એશિયા કપમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચ થશે કે નહીં. કારણ કે તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલા WCL 2025 માં, ભારતીય ચેમ્પિયનોએ પાકિસ્તાન ચેમ્પિયન સામે રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ ભારતમાં એશિયા કપમાં IND vs PAK મેચનો બહિષ્કાર કરવાની ભારે માંગ ઉઠી હતી. સોશિયલ મીડિયા પર યુઝર્સ BCCI પર પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવી રહ્યા છે અને પાકિસ્તાન સામે રમવાની મંજૂરી ન આપવા બદલ સરકારની પણ ટીકા કરી રહ્યા છે.
'ખેલાડીઓની ટીકા ન થવી જોઈએ'
ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટ દિગ્ગજ સુનીલ ગાવસ્કર માને છે કે, એશિયા કપમાં ખેલાડીઓની ભાગીદારીની ટીકા ન થવી જોઈએ. કારણ કે તેઓ ફક્ત BCCI ના નિર્દેશોનું પાલન કરી રહ્યા છે, જેને ભારત સરકાર દ્વારા એશિયા કપ રમવા માટે લીલી ઝંડી આપવામાં આવી છે. ઇન્ડિયા ટુડે સાથે વાત કરતા ગાવસ્કરે કહ્યું, 'જો સરકારે કોઈ નિર્ણય લીધો હોય, તો મને નથી લાગતું કે ખેલાડીઓની ટીકા કેવી રીતે કરી શકાય અથવા તેમના પર ટિપ્પણી કેવી રીતે કરી શકાય, કારણ કે ખેલાડીઓ આખરે BCCI સાથે કરારબદ્ધ છે અને તેઓ ભારત સરકારના નિર્દેશોનું પાલન કરશે.'
ગાવસ્કરે આગળ કહ્યું, 'ખેલાડીઓ આમાં લાચાર છે. તેમને એશિયા કપમાં રમવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, અને જો સરકાર કહે કે તમારે રમવાનું છે, તો તેઓ મેદાનમાં જશે અને રમશે. જો સરકાર કહે કે તમારે રમવાનું નથી, તો BCCI તે મુજબ કાર્ય કરશે.'
એશિયા કપ માટે ભારતીય ટીમ
સૂર્ય કુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, સંજુ સેમસન, હર્ષિત રાણા, રિંકુ સિંહ.
એશિયા કપ માટે પાકિસ્તાની ટીમ
સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહમદ, ફહીમ અશરફ, ફખર જમાન, હારિસ રઉફ, હસન અલી, હસન નવાઝ, હુસૈન તલત, ખુશદિલ શાહ, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ વસીમ જુનિયર, સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, સલમાન મિર્ઝા, શાહીન શાહ આફ્રિદી અને સુફીયાન.
