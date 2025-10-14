ETV Bharat / sports

સુલતાન જોહર હોકી કપ: આજે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર, મેચ પહેલા PHFના અધિકારીએ ટીમને આપ્યો નિર્દેશ

સુલતાન જોહર હોકી કપમાં છ ટોચની આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમો, પાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઈંગ્લેન્ડ, ભારત, મલેશિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ ભાગ લઈ રહી છે.

ભારતીય જુનિયર પુરુષ હોકી ટીમ
ભારતીય જુનિયર પુરુષ હોકી ટીમ (IANS)
October 14, 2025

હૈદરાબાદ: ક્રિકેટ બાદ હવે ભારત અને પાકિસ્તાન હોકીના મેદાન પર આમને-સામને થવાના છે. બંને ટીમો 14 ઓક્ટોબરે સુલ્તાન ઓફ જોહર કપમાં ટકરાશે. જુનિયર ટીમો વચ્ચેનો આ ભવ્ય મુકાબલો મલેશિયાના જોહર બહરુના તમન દયા હોકી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

આ મેચથી ચાહકોમાં એવા પ્રશ્નો પણ ઉભા થયા છે કે શું ભારતીય ટીમ હોકીમાં હાથ ન મિલાવવાની નીતિ ચાલુ રાખશે. જ્યારે ભારત દ્વારા આ બાબતે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી, ત્યારે પાકિસ્તાન હોકી ફેડરેશન (PHF) એ ભારતીય ખેલાડીઓને હાથ મિલાવવાથી દૂર રહેવા અને કોઈપણ બિનજરૂરી અથડામણ ટાળવા સૂચના આપી છે.

મીડિયા રિપોર્ટ્સનો દાવો છે કે, PHFના એક અધિકારીએ ટેલિકોમ એશિયા સ્પોર્ટને જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાનની જુનિયર ટીમ અને સ્ટાફને મુખ્ય કોચ કામરાન અશરફ દ્વારા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે કે તેઓ મંગળવારે સુલ્તાન ઓફ જોહર કપ મેચ દરમિયાન ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે મેદાન પર કોઈપણ પ્રકારની ટક્કર ટાળે અને તેમની રમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે, અને ભારતીય ખેલાડીઓ પાસેથી હાથ મિલાવવાની અપેક્ષા રાખવાનું કે ઓફર કરવાનું ટાળે.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ એશિયા કપ 2025 થી પાકિસ્તાન સામેની મેચોમાં હાથ મિલાવવાની કોઈ નીતિનું પાલન કરી રહી છે. આ નીતિ મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 માં ચાલુ રહી, જ્યારે ભારતીય મહિલાઓએ કોલંબોમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યો ન હતો. હવે, આ નીતિ હોકીના મેદાન પર પણ ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે.

સુલતાન ઓફ જોહર હોકી કપ 2025

સુલતાન ઓફ જોહર હોકી કપ 11 થી 18 ઓક્ટોબર દરમિયાન મલેશિયામાં યોજાશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં છ ટોચની આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમો - પાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઈંગ્લેન્ડ, ભારત, મલેશિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ - ભાગ લઈ રહી છે.

ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનું પ્રદર્શન

ભારતીય જુનિયર મેન્સ હોકી ટીમે અત્યાર સુધીમાં બે મેચ રમી છે. તેઓએ તેમની પહેલી મેચમાં ગ્રેટ બ્રિટનને 3-2 અને બીજી મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને 4-2થી હરાવ્યું હતું. ભારતીય ટીમ બે મેચમાં 6 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં આગળ છે. પાકિસ્તાન બે મેચમાં એક જીત અને એક હાર સાથે ચોથા ક્રમે છે.

