12 વર્ષની ધ્રુવીશાએ 17 વર્ષની ખેલાડીઓ સાથે વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં લીધો ભાગ, ખેલો ઇન્ડિયામાં પણ જીત્યો છે કાસ્ય પદક

જુનાગઢ ખાતે 69 મી અખિલ ભારતીય શાળાકીય રમત ગમત સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આજે મહિલાઓ માટે વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું.

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 2:44 PM IST

જુનાગઢ: જુનાગઢ ખાતે રાજ્યકક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સમગ્ર રાજ્યની અંદર 17 અને 19 વય જૂથની કેટેગીરીમાં રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું. 12 વર્ષની ધ્રુવીશાએ અંડર 17 વર્ષની કેટેગરીમાં વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને સૌ કોઈને વિચારતા કરી મુક્યા હતા. છઠ્ઠા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી ધ્રુવીશા દસમા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી મહિલા ખેલાડીઓ સાથે બરોબરના દમખમ સાથે વેઇટ લિફ્ટિંગ કરીને ત્રીજા સ્થાને રહી હતી.

બાર વર્ષની ધ્રુવીશા એ સૌને ચોંકાવ્યા

જુનાગઢ ખાતે 69 મી અખિલ ભારતીય શાળાકીય રમત ગમત સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આજે મહિલાઓ માટે વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું. શાળામાં અભ્યાસ કરતી અન્ડર 17 અને અંડર 19 વય જૂથની મહિલા ખેલાડીઓ માટે આ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું. અહીંથી વિજેતા બનેલી અને ખાસ દેખાવ કરનાર મહિલા વેઈટ લિફ્ટરોને રાજ્યની ટીમમાં સામેલ કરીને તેને વિશેષ તાલી આપીને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે મોકલવામાં આવશે.

જુનાગઢ ખાતે રાજ્યકક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

આ સ્પર્ધામાં છઠ્ઠા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી ધ્રુવીશાએ સૌ કોઈને ચોંકાવી દીધા હતા ધ્રુવીશાની વય માત્ર 12 વર્ષની છે પરંતુ તેણે 17 વર્ષની મહિલા ખેલાડીઓના ગ્રુપમાં ભાગ લઈને ત્રીજા સ્થાને રહી હતી. તમામ ખેલાડીઓની ઉંમર અને ધ્રુવીશાની ઉંમર વચ્ચે પાંચ વર્ષ કરતાં પણ વધારે નો તફાવત જોવા મળે છે તેમ છતાં ધ્રુવીશાએ ચપટી વગાડતા જ વજન ઊંચકી લઈને સૌ કોઈને પ્રભાવિત કર્યા હતા.

મીરાબાઈ ચાનુ રોલ મોડલ

ધ્રુવીશા મીરાબાઈ ચાનુને પોતાના રોલ મોડલ માને છે અને વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં 10 વર્ષની ઉંમરથી સામેલ થઈ હતી. ઘરના તમામ પરિવારના સભ્યો પણ ધ્રુવીશાને રમતગમતમાં પોતાની કારકિર્દી બનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે. પ્રથમ તો તે લંબાઈ વધારવા માટે રમતગમતમાં આવી હતી પરંતુ તેના કોચે તેને વેઇટ લિફ્ટિંગ જેવી રમતમાં સામેલ કરીને આજે તેને ખૂબ સારી ખેલાડી બનાવવા તરફ આગળ વધારી રહ્યા છે. ખેલો ઇન્ડિયા અંતર્ગત કાસ્ય પદક પણ પ્રાપ્ત કર્યો હતો અને હવે તે પાછલા બે વર્ષથી સતત પ્રેક્ટિસ કરીને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રની ટીમમાં સિલેક્ટ થવા માટે મહેનત કરી રહી છે, જેમાં તેને તેના કોચનો સાથ પણ આટલો જ મળી રહ્યો છે.

અન્ય રાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ પણ સ્પર્ધામાં સામેલ

જુનાગઢ ખાતે આયોજિત થયેલી રાજ્ય કક્ષાની મહિલાઓ માટેની વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં સુરતની મહેક પણ રાજ્ય સ્તરે ગોલ્ડ મેડલ મેળવી ચૂકી છે, તે રાષ્ટ્રીય સ્તરે અંડર 17 વય જુથમાં રમીને રાજ્ય તરફથી મેડલ જીત્યા છે તેવી જ રીતે સુરતની અન્ય એક ખેલાડી જીલે પણ લખનૌમાં આયોજિત ઇન્ડિયા કેમ્પમાં તાલીમ મેળવી રહી છે. જીલે તેની મોટી બહેન પાસેથી પ્રેરણા મેળવીને વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં સામેલ થઇ છે.

જીલની બહેને પણ 10 જેટલા રાષ્ટ્રીય પદકો વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં હાંસલ કર્યા છે. જીલ પણ ચાર રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા રમી ચૂકી છે, જેમાં તેને એક સિલ્વર અને બે ગોલ્ડ મેડલ સાથે ખૂબ સારો દેખાવ કર્યો છે. જુનાગઢ ખાતે આવેલી તમામ મહિલા વેટ લિફ્ટરો આગામી રાજ્યસ્તરે અને ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને દેશની સાથે ગુજરાતનું નામ રોશન થાય તે દિશામાં સતત મહેનત કરતી જોવા મળી રહી છે.

