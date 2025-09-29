જુનાગઢ ખાતે રાજ્યકક્ષાની વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું, અહીંથી રાષ્ટ્રીય ટીમની થશે પસંદગી
જુનાગઢ ખાતે રાજ્યકક્ષાની અંડર 17 અને 19 વય જૂથની સ્પર્ધાનું આયોજન અહીંથી રાષ્ટ્રીય ટીમની થશે પસંદગી થશે.
જુનાગઢ: 69 મી રાજ્ય કક્ષાની અંડર 17 અને 19 વય જૂથની અખિલ ભારતીય રમતગમત સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સમગ્ર રાજ્યમાંથી કુલ 144 ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. વય જૂથમાં નિર્ધારિત કરેલા વજનની કેટેગરીમાં એક એક ખેલાડીને રાષ્ટ્રીય સ્તરે પસંદ કરવામાં આવશે, જેની પસંદગી જુનાગઢ ખાતે વેઇટ લીફ્ટિંગ સ્પર્ધા પૂર્ણ થયા બાદ હાથ ધરવામાં આવશે.
રાજ્યના 144 જેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો
જુનાગઢ ખાતે રાજ્યકક્ષાની 69 મી અખિલ ભારતીય રમતગમત સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સ્પર્ધા અંતર્ગત જૂનાગઢ ખાતે ભાઈઓની અંડર 17 અને 19 વય જૂથની કેટેગરીમાં વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અંડર 17 વય જૂથની કેટેગરીમાં 87 ભાઈઓ અને અંડર 19 વય જૂથની કેટેગરીમાં 57 ભાઈઓ મળીને કુલ રાજ્યના 144 જેટલા શાળામાં અભ્યાસ કરતા ખેલાડીઓ એ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો.
ગુજરાત રાજ્યના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં સમગ્ર રાજ્યમાંથી 144 જેટલા સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો. જુનાગઢ ખાતેથી રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ શકે તે માટે ગુજરાતની ટીમની પસંદગી પણ થનાર છે, આવતી કાલે અંડર 17 અને 19 વય જૂથમાં મહિલાઓ માટેની પણ વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું છે.
કેટલાક ખેલાડીઓ રાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ આપી ચૂક્યા છે
જુનાગઢ ખાતે આયોજીત અંડર 17 વય જૂથમાં 56, 60, 65, 71, 79, 84, 94 અને 94 કરતાં વધારે વજન ધરાવતા સ્પર્ધકોની રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પસંદગી થશે તેવી જ રીતે અંડર 19 સ્પર્ધામાં પણ 60, 65, 71, 79, 88, 94, 110 અને 110 કરતાં વધારે વજન ધરાવતા ખેલાડીઓને પ્રત્યેક કેટેગરીમાં પસંદગી થનાર છે જે આવનારા દિવસોમાં અરુણાચલ ખાતે આયોજિત થનારા ખેલો ઇન્ડિયા સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે પસંદ થશે.
વધુમાં વેઇટ લિફ્ટિંગ માટે જૂનાગઢ આવેલા ખેલાડીઓ પણ આગામી 2036 ના ઓલમ્પિકને ધ્યાને રાખીને પણ તૈયારી કરી રહ્યા છે અગાઉ પઠાણ મોહમ્મદ અને શેખ યાસીર રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આયોજિત વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં ઇમ્ફાલ અને પટના ખાતે પણ શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરી ચૂક્યા છે.
