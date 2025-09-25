જુનાગઢ ખાતે રાજ્ય સ્તરની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન, અહીંથી ગુજરાતની ટીમની થશે પસંદગી
ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરીને ગુજરાતની એક ટીમ બનાવવામાં આવશે. જે આગામી દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત થતી કબડી સ્પર્ધામાં રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
Published : September 25, 2025 at 8:42 PM IST
જુનાગઢ: આજથી 69 મી ભારતીય શાળાકીય રમતગમત સ્પર્ધા અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાની કબડી સ્પર્ધાનું આયોજન થયું છે, જેમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી 41 જિલ્લા અને મહાનગરોની ટીમોએ ભાગ લીધો છે. આ સ્પર્ધા પૂર્ણ થયા બાદ અહીંથી જ હેડકોચ અને રાજ્યના સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના અધિકારીઓની હાજરીમાં રાજ્યકક્ષાની એક ટીમનું સિલેક્શન થશે, જે રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત કબડી સ્પર્ધામાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
જુનાગઢમાં યોજાઈ રાજ્ય સ્તરની કબડ્ડી સ્પર્ધા
જુનાગઢ સીટી સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર ખાતે આજથી 69 મી ભારતીય શાળાકીય રમતગમત સ્પર્ધા અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી 41 જિલ્લા અને મહાનગરોની ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. અંડર 14 17 અને 19 વય જૂથમાં આયોજિત સ્પર્ધા આજથી શરૂ થઈ છે જે 29 મી તારીખ સુધી સતત રમાતી જોવા મળશે. જેમાં અંડર 14, 17 અને 19 વય જૂથની કેટેગરીમાં જુનાગઢમાંથી રાજ્ય સ્તરની ટીમની પસંદગી થનાર છે, તેવી જ રીતે સોમનાથ ખાતે પણ મહિલાઓની કબડી સ્પર્ધાનું આયોજન થયું છે, ત્યાંથી પણ આ જ રીતે રાજ્ય કક્ષાની ટીમની પસંદગી થનાર છે.
હેડ કોચ અને અધિકારીઓ કરશે ટીમની પસંદગી
જુનાગઢ ખાતેથી અંડર 14, 17 અને 19 ભાઈઓ માટેની રાજ્ય કક્ષાની ટીમની પસંદગી પણ રાજ્યસ્તરની સ્પર્ધા પૂર્ણ થયા બાદ થનાર છે અને જેમાં હેડકોચ અને એક્સપર્ટ કમિટીની સાથે સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ત્રણેય વય જુથમાં પૂર્ણ થયેલી સ્પર્ધા બાદ રાજ્ય કક્ષાની એક ટીમની પસંદગી કરશે, જેમાં ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરીને ગુજરાતની એક ટીમ બનાવવામાં આવશે.
જે આગામી દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત થતી કબડી સ્પર્ધામાં ગુજરાત રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે જે ટીમો જુનાગઢ અને સોમનાથથી પસંદગી થનાર છે તે ટીમના સભ્યોને પ્રિ -નેશનલ તાલીમ કેમ્પમાં પણ સામેલ કરીને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની તાલીમ કબડીની રમતમાં આપીને તમામ ખેલાડીઓ કબડ્ડીની રમતમાં રાષ્ટ્ર અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુજરાતનું નામ રોશન કરે તે પ્રકારનું આયોજન પણ થઈ રહ્યું છે.
આ પણ વાંચો: