જુનાગઢમાં યોજાયેલ રાજ્ય કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધામાં અમદાવાદ શહેર વિજેતા, અહીંથી ગુજરાતની ટીમની થશે પસંદગી
Published : October 1, 2025 at 8:48 PM IST
જુનાગઢ: 69 મી અખિલ ભારતીય રમત ગમત સ્પર્ધા અંતર્ગત કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સમગ્ર ગુજરાતની 41 જેટલી ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. ફાઇનલ મેચ અમદાવાદ શહેર અને સોમનાથ વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં અમદાવાદ શહેરની ટીમનો વિજય થયો હતો. ત્રીજા ક્રમે વડોદરા શહેરની ટીમ રહી હતી. સ્પર્ધા પૂર્ણ થયા બાદ રાજ્યના હેડ કોચની આગેવાનીમાં આગામી દિવસોમાં ગુજરાતની એક ટીમની પસંદગી થનાર છે, જે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આયોજિત કબડ્ડીની રમતમાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
જુનાગઢ ખાતે અખિલ ભારતીય રમતગમત સ્પર્ધા અંતર્ગત જૂનાગઢના સીટી સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર ખાતે રાજ્યકક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગુજરાતના 41 જિલ્લાની ટીમોએ અંડર 17 અને 19 વય જૂથની કેટેગરીમાં ભાગ લીધો હતો. સ્પર્ધાની ફાઇનલ અમદાવાદ શહેર અને સોમનાથ વચ્ચે રમાઈ હતી જેમાં અમદાવાદ શહેરની ટીમ વિજેતા બનતા પ્રથમ ક્રમે રહી હતી. ફાઇનલમાં પરાજિત થનાર સોમનાથની ટીમ દ્વિતીય ક્રમે અને વડોદરા શહેરની ટીમ ત્રીજા ક્રમે રહી હતી. આગામી દિવસોમાં ગુજરાત રાજ્યના કબડ્ડી હેડ કોચની રાહબરી નીચે ગુજરાતની રાજ્ય કક્ષાની એક ટીમની પસંદગી પણ થનાર છે જે આગામી દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ગુજરાતનુ પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
41 ટીમના ખેલાડીઓમાંથી થશે ગુજરાતની ટીમની પસંદગી
રાજ્યના હેડ કોચની રાહબરી નીચે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતની કબડી ટીમની પસંદગી થનાર છે, જેમાં તમામ 41 ટીમોના ખેલાડીઓને ગુજરાતની ટીમમાં પસંદ કરવા માટે ધ્યાને લેવાશે. સામાન્ય રીતે રાજ્યકક્ષાએ ચેમ્પિયન બનેલી ટીમમાંથી પસંદગી થશે તેવી માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે જ્યારે ગુજરાતની ટીમની પસંદગી કરવાની હોય આવી સ્થિતિમાં તમામ 41 જિલ્લાના ચુનંદા ખેલાડીઓને પસંદ કરવામાં આવશે. જે ખેલાડીઓની પસંદગી થશે તેને કબડ્ડીની રમતને ધ્યાને રાખી અને ખેલાડીની કબડ્ડીના મેદાનમાં રમતના સમયે તેમની ઉપયોગીતા ટ્રેપ અને હરીફ ટીમના ખેલાડીને કઈ રીતે પછડાટ આપી શકાય આવી વિશેષ યોગ્યતા ધરાવતા ખેલાડીઓની પસંદગી થનાર છે. ગુજરાતની ટીમમાં જે ખેલાડીની પસંદગી થશે તે ખેલાડી રાજ્ય સ્તરે ચેમ્પિયન બનેલી ટીમના ખેલાડી પણ હોઈ શકે.
ગુજરાતની ટીમના ખેલાડીને અપાશે સધન તાલીમ
ગુજરાતની ટીમમાં જે ખેલાડીની પસંદગી થશે તેને રાષ્ટ્રીય કક્ષાના એક પ્રશિક્ષણ કેમ્પમાં ખાસ તાલીમ આપવામાં આવશે જેમાં કબડ્ડીની રમત સાથે જોડાયેલા અને પાછલા ઘણા વર્ષોથી કબડ્ડીને ખૂબ જ નજીકથી ઓળખતા પ્રશિક્ષકો દ્વારા પસંદ પામેલા તમામ ખેલાડીઓને તાલીમ આપીને તેને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ચેમ્પિયન થઈ શકે તે પ્રકારની ટીમ પ્રશિક્ષણ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવશે. જે આગામી દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આયોજિત થનાર કબડીની સ્પર્ધામાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
