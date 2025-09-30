ETV Bharat / sports

11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં શ્રીહરિ નટરાજ છવાયો, 100 મીટર ફ્રી સ્ટાઇલમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો

ભારતે 11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ આઠ મેડલ જીત્યા છે.

(Information Department)
September 30, 2025

અમદાવાદ: વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે 11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપના ત્રીજા દિવસે, શ્રીહરિ નટરાજે ફરી એકવાર ભારતનું ગૌરવ વધાર્યું. તેમણે પુરુષોની 100 મીટર ફ્રી સ્ટાઇલમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો, જેનાથી તેમના મેડલની સંખ્યા પાંચ (ત્રણ વ્યક્તિગત, બે રિલે) થઈ ગઈ છે.

પાંચમી લેનમાં ઊભા રહીને, શ્રીહરિએ પોતાની દોડમાં મજબૂત ગતિ દર્શાવી. 50 મીટર દોડમાં, તેઓ ચીનના હાઓયુ વાંગ (49.19) અને કતારના અલી તામેર હસન (49.46) થી આગળ ત્રીજા સ્થાને હતા, જ્યારે આકાશ મણિ (50.45) ચોથા સ્થાને તેમની પાછળ હતા. બીજા લેપમાં, શ્રીહરિએ પોતાનો લય જાળવી રાખ્યો અને 49.96 સેકન્ડમાં પીછો કરતી ટીમને પાછળ છોડીને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.

(Information Department)

શ્રીહરિએ ફાઇનલ પછી કહ્યું કે, "આ વર્ષે મારી સીઝન સારી રહી છે, અને મને લાગે છે કે મારી તાલીમ પણ ખૂબ સારી ચાલી રહી છે," હું હીટ્સમાં ઝડપી હતો, અને મારી તાલીમ જે રીતે ચાલી રહી હતી તે જોતાં, મને લાગ્યું કે હું અહીં વધુ ઝડપી રહીશ. પરંતુ આ લોકોએ પણ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ઈવેન્ટ જીતી લીધી છે, અને મને ખુશી છે કે હું પોડિયમ સુધી પહોંચી શક્યો."

વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું કે, "ત્યાં રહીને, રેસ પૂરી કરીને, વિજય સમારોહ જોવો ખૂબ જ સરસ લાગે છે; ભીડ પણ અદ્ભુત છે. અમારી પાસે અહીં એક શાનદાર ટીમ છે, ઘણા બધા કોચ છે, દરેકના માતા - પિતા અહીં આવ્યા છે, અને છેલ્લા ત્રણ દિવસ અદ્ભુત રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે, સ્વિમિંગમાં, તમે રેસ દરમિયાન કંઈ સાંભળી શકતા નથી, પરંતુ ગઈકાલે, રિલેના છેલ્લા 50 મીટરમાં, મને ખબર નથી કે ત્યાં કોણ હતું, હું ઘણું સાંભળી શકતો હતો, ફક્ત આખો સમય અમને ઉત્સાહિત કરતી ચીસો. તે ખુબ સારી લાગણી હોય છે,"

આ દરમિયાન, ભારતની ધનિધિ દેશિંગુ અને શશિધર રુાજુલાએ મહિલાઓની 100 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલમાં ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, પરંતુ ટોચના હાફમાં સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા અને અનુક્રમે છઠ્ઠા અને આઠમા સ્થાને રહ્યા હતા.

