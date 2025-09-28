ETV Bharat / sports

શ્રીહરિ નટરાજે 11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં, ભારત માટે મેડલ ટેલીમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું

બેંગલુરુના આ ખેલાડીએ 200 મીટર ફ્રી સ્ટાઇલ અને 50 મીટર બેકસ્ટ્રોકમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યા.

શ્રીહરિ નટરાજ
શ્રીહરિ નટરાજ (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 8:32 PM IST

અમદાવાદ: 24 વર્ષીય શ્રીહરિ નટરાજે અમદાવાદના વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે યોજાયેલી 11મી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં પુરુષોની 200 મીટર ફ્રી સ્ટાઇલ અને 50 મીટર બેકસ્ટ્રોક ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને ભારત માટે મેડલ ટેલીમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. તેમણે 200 મીટર ફ્રી સ્ટાઇલમાં પ્રભાવશાળી 1:48.47 સેકન્ડનો સમય કાઢ્યો, જે ચીનના હૈબો ઝુ કરતા પાછળ રહ્યા, જેમણે 1:46.83 સેકન્ડના સમય સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. નટરાજે 50 મીટર બેકસ્ટ્રોકમાં 25.46 સેકન્ડના સમય સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો. ચીનના ગુકૈલાઈ વાંગે 25.11 સેકન્ડના સમય સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.

હવે પોતાના મનપસંદ 50 મીટર અને 100 મીટર બેકસ્ટ્રોક ઉપરાંત મધ્યમ-અંતરની ઇવેન્ટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, શ્રીહરિએ રવિવારે સાંજે ફાઇનલની પહેલી રેસમાં 200 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલમાં શાનદાર શરૂઆત કરી. લેન નંબર 1 માં સ્વિમિંગ કરતી વખતે, તે હૈબોની બરાબરી પર હતો, તેનો પહેલો 50 મીટર સ્પ્લિટ 25.10 સેકન્ડનો હતો, જ્યારે ચીની સ્વિમર 24.93 સેકન્ડનો હતો. શ્રીહરિ બંને બાજુએ તીક્ષ્ણ વળાંકો અને ઝડપી સ્ટ્રીમલાઇન અંડરવોટર કિક સાથે હૈબોને સખત લડાઈ આપી રહ્યો હતો. તેના બીજા અને ત્રીજા 50 મીટર સ્પ્લિટ અનુક્રમે 52.35 સેકન્ડ અને 1:20.39 સેકન્ડ હતા, જ્યારે હૈબોનો સમય અનુક્રમે 51.81 અને 1:19.41 સેકન્ડનો હતો. અને નટરાજે 1:48.47 મિનિટ સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો. 50 મીટર બેકસ્ટ્રોકમાં, શ્રીહરિ શરૂઆતથી જ ઉત્તમ ફોર્મમાં હતા અને ચીનના ગુકૈલાઈ વાંગ સાથે પોતાની સ્પ્રિન્ટ ગતિ જાળવી રાખી હતી.

મહિલાઓની 200 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલમાં, જાપાનની મિનામી યુઇએ 25 મીટરના માર્કે શરૂઆતમાં લીડ લીધી હતી, જ્યારે તેની દેશબંધુ હનારી રુનો તેનાથી થોડી પાછળ હતી. અડધા માર્ક સુધીમાં, રુનોએ યુઇને પાછળ છોડી દીધી હતી અને લીડ લીધી હતી. યુઇ પાછળ છોડતાં, વિયેતનામના ટીએમટી વો અને ભારતની ધિનિધિ દેસિંઘુએ પણ લીડ મેળવી હતી, જે અનુક્રમે બીજા અને ત્રીજા સ્થાને રહી હતી. જોકે, અંતિમ તબક્કામાં રોમાંચક વળાંક જોવા મળ્યો કારણ કે, હોંગકોંગના ઝિન્ટોંગ વાંગ અને જાપાનના એચ. તાનિમોટોએ દેશિંઘુ (2:02.84) ને પાછળ છોડી દીધા, જેમને 2:02.97 ના નેશનલ રેકોર્ડ તોડ્યા બાદ પાંચમા સ્થાને સંતોષ માનવો પડ્યો.

શ્રીહરીના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન પર ટિપ્પણી કરતા, ભારતના મુખ્ય કોચ નિહાર અમીને કહ્યું, "પહેલા દિવસે સતત બે મેડલ જીતવા એ અદ્ભુત છે, અને શ્રીહરિ આજે સાંજે રિલેમાં ત્રીજો મેડલ જીતવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં આવું પહેલાં ક્યારેય બન્યું નથી, જે ભારત માટે એક શાનદાર પરિણામ છે."

મધ્યમ-અંતરની ઇવેન્ટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા વિશે નિહારે કહ્યું, "અમને લાગ્યું કે તે બેકસ્ટ્રોક પર વધુ પડતું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે. તેની પાસે ફ્રીસ્ટાઇલ માટે કુદરતી પ્રતિભા અને સારો બેઝ છે, તેથી અમને લાગ્યું કે 200 મીટર એક સારી ઇવેન્ટ હશે, અને આ ઇવેન્ટમાં મેડલ જીતવાથી તે આગામી વર્ષે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને એશિયન ગેમ્સ માટે સારી સ્થિતિમાં રહેશે."

