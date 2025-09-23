ETV Bharat / sports

શ્રીહરિ નટરાજ અમદાવાદમાં યોજાનારી 2025 એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લેશે

11મી એશિયન એક્વેટિક ચેમ્પિયનશિપ અમદાવાદમાં યોજાશે. 28 સપ્ટેમ્બરથી 11 ઓક્ટોબર સુધી વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષમાં ચેમ્પિયનશિપ યોજાશે.

શ્રીહરિ નટરાજ
શ્રીહરિ નટરાજ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ભારતના બે વખતના ઓલિમ્પિયન શ્રીહરિ નટરાજ 28 સપ્ટેમ્બરથી 11 ઓક્ટોબર દરમિયાન ગુજરાતના અમદાવાદમાં બનેલ નવનિર્મિત વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં યોજાનારી 2025 એશિયન એક્વેટિક ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લેનારા સ્ટાર ટીમમાં સામેલ થશે. આ ચેમ્પિયનશિપમાં 28 એશિયન દેશના 900થી વધુ ખેલાડીઓ ભાગ લેશે.

નટરાજે કહ્યું, " લાંબા સમયથી ભારતના અગ્રણી બેકસ્ટ્રોકર તરીકે ઓળખાતા 24 વર્ષીય નટરાજ આ સિઝનમાં પોતાનું ધ્યાન ફ્રી સ્ટાઇલ પર કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. "બેકસ્ટ્રોક હંમેશા મારી મુખ્ય ઇવેન્ટ રહી છે, પરંતુ આ વર્ષે હું ફ્રી સ્ટાઇલ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છું, ખાસ કરીને 100 અને 200 મીટર," "મને સમજાયું કે કોઈ ખાસ તાલીમ વિના પણ, મારા ફ્રીસ્ટાઇલ સમય વર્ષ-દર-વર્ષ સુધરતા હતા. આનાથી મને આ સિઝનમાં તેને પ્રાથમિકતા આપવાનો અને મને વધુ ઊંચા સ્તરે પહોંચવાનો આત્મવિશ્વાસ મળ્યો."

2025 FISU સમર વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી ગેમ્સમાં આ વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બન્યો, જ્યાં તેમણે 100 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ (49.46 સેકન્ડ) માં શ્રેષ્ઠ ભારતીય સમય બનાવ્યો અને વીરધવલ ખાડેના 17 વર્ષના રેકોર્ડ 49.47 સેકન્ડ) ને તોડીને 200 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ (1:48.11 સેકન્ડ) સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો .

નટરાજ અમદાવાદમાં આયોજિત નેશનલ કેમ્પનો ભાગ બન્યા, જ્યાં તેઓ એશિયન એક્વેટિક ચેમ્પિયનશિપ માટે તાલીમ લઈ રહ્યા છે. કેમ્પ અને તેની તૈયારી વિશે વાત કરતા, તેમણે કહ્યું, "હું છેલ્લા મહિનાથી અહીં છું, અને તે ખરેખર સારું ચાલી રહ્યું છે. અમારી પાસે પૂલ, બ્લોક્સ અને પાણીની સ્થિતિથી જાણવાનો સમય મળ્યો છે, અને મને લાગે છે કે અમે બધા એક શાનદાર પ્રદર્શન કરવા આતુર છીએ."

તેમણે ભારતમાં યોજાઈ રહેલી આ ઇવેન્ટના મહત્વ પર પણ પ્રકાશ પડતા કહ્યું, "હું 2016 માં મારી પહેલી એશિયન એક્વેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ ચૂકી ગયો. તેથી મારી કારકિર્દીના આ તબક્કે મને તક મળવી ખૂબ જ સારી વાત છે. અહીં સુવિધાઓ ઉત્તમ છે, અને અહીં એક મહિનાની તાલીમ લીધા પછી, હું કહી શકું છું કે આ એક શાનદાર સ્પર્ધા બનવાની છે. દરેક વ્યક્તિ સારી તૈયારી કરી રહ્યા છે, અને હું જોવા માટે ઉત્સુક છું કે આપણે બધા શું પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ."

ઘણા લોકો ઘરઆંગણે ફાયદો થવાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે, પરંતુ નટરાજે તેની અસરને ઓછી ગણાવી. તેમણે કહ્યું."વ્યક્તિગત રીતે, હું જ્યાં પણ સ્વિમિંગ કરું છું, ત્યાં મને કોઈ વાંધો આવતો નથી. મારી કેટલીક શ્રેષ્ઠ રેસ એવા પૂલમાં રહી છે જેમાં મેં પહેલાં ક્યારેય સ્વિમિંગ કર્યું નથી, જેમ કે આ વર્ષની શરૂઆતમાં જર્મનીમાં. જોકે અમારી પાસે અહીં તાલીમ લેવા અને આ પૂલને બીજા કોઈ કરતાં વધુ સારી રીતે જાણવા માટે એક મહિનો હતો, પણ પૂલ આખરે એક પૂલ છે, અને આપણને ફક્ત એક સાંકડા રસ્તાની જરૂર છે,"

અમદાવાદથી આગળ વધતા, બેંગલુરુનો આ સ્વિમર પહેલાથી જ મોટા લક્ષ્યો પર નજર રાખી રહ્યો છે. "આ પછી, હું નવેમ્બરમાં જયપુરમાં યોજાનારી ખેલો ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી ગેમ્સમાં ભાગ લઈશ, અને પછી મારું ધ્યાન આવતા વર્ષે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને એશિયન ગેમ્સ પર રહેશે. ત્યાં મારું પ્રદર્શન મને ક્વોલિફાય કરવામાં મદદ કરશે."

આ પણ વાંચો:

  1. પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર હનીફ મહંમદની જુનાગઢ સાથે જોડાયેલી યાદો, આજે પણ ક્રિકેટ રસિકો મહંમદ પરિવારને કરે છે યાદ
  2. સુરતમાં વિરાટનો જબરો ચાહક, વિરાટ કોહલીના ચિત્ર અને નામ વાળુ સોનાનું મોબાઈલ કવર બનાવ્યું, કિંમત જાણીને ચોકી જશો

For All Latest Updates

TAGGED:

2025 ASIAN AQUATICS CHAMPIONSHIPSSRIHARI NATARAJ2025 ASIAN AQUATICS CHAMPIONSHIPS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.