એશિયા કપ પહેલા ઝિમ્બાબ્વે સામે શ્રીલંકાની શાનદાર જીત, કમિન્ડુ મેન્ડિસની 16 બોલમાં તોફાની ઇનિંગ - ZIMBABWE VS SRI LANKA 1ST T20

શ્રીલંકાએ પ્રથમ ટી20માં ઝિમ્બાબ્વેને 4 વિકેટે હરાવ્યું હતું. આ મેચમાં શ્રીલંકાના બેટ્સમેન કમિન્ડુ મેન્ડિસે તોફાની ઇનિંગ રમી હતી.

એશિયા કપ પહેલા શ્રીલંકાએ ઝિમ્બાબ્વેને હરાવ્યું
એશિયા કપ પહેલા શ્રીલંકાએ ઝિમ્બાબ્વેને હરાવ્યું (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2025 at 1:09 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી: શ્રીલંકાના બેટ્સમેન કમિન્ડુ મેન્ડિસે માત્ર 16 બોલમાં 41 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમીને ઝિમ્બાબ્વે સામે શ્રીલંકાને જીત અપાવી છે. હકીકતમાં, બુધવારે હરારેના હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે બંને ટીમો વચ્ચે 3 મેચની શ્રેણીનો પહેલો T20 મેચ રમાયો હતો, જેમાં ઝિમ્બાબ્વેને શ્રીલંકા સામે 4 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

શ્રીલંકાએ ઝિમ્બાબ્વેને હરાવ્યું

આ મેચમાં, ઝિમ્બાબ્વેએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 175 રન બનાવ્યા હતા. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, શ્રીલંકાએ 19.1 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 177 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી હતી. આ સાથે, શ્રીલંકાએ શ્રેણીમાં 1-0 ની લીડ મેળવી લીધી છે, જે એશિયા કપ 2025 પહેલા શ્રીલંકાની ટીમ માટે તૈયારી છે.

પથુમ નિસાન્કાએ અડધી સદી ફટકારી

ઝિમ્બાબ્વે દ્વારા નિર્ધારિત 176 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, શ્રીલંકાએ પથુમ નિસાન્કાની આ પ્રવાસની ત્રીજી અડધી સદી (32 બોલમાં 55 રન) ની મદદથી કોઈ પણ નુકસાન વિના 96 રન બનાવ્યા. આ પછી, ટીમનો મધ્યમ ક્રમ ડગમગી ગયો. શ્રીલંકાએ સાત ઓવરમાં 46 રનમાં 6 વિકેટ ગુમાવી દીધી. આ પછી, કમિન્ડુ મેન્ડિસ છઠ્ઠા નંબરના બેટ્સમેન તરીકે પ્રવેશ કર્યો અને તેણે ટીમને જીત તરફ દોરી.

કમિન્ડુ મેન્ડિસે તોફાન મચાવ્યું

મેન્ડિસે 16 બોલમાં 1 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાની મદદથી 41 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. આ મેચમાં ત્રણ ઓવર બાકી હતી અને 34 રનની જરૂર હતી, ત્યારે કમિન્ડુએ વાઇડ યોર્કર પર રિવર્સ-સ્કૂપ બાઉન્ડ્રીથી શરૂઆત કરી, પછી ડીપ ફાઇનમાં ફુલ ટોસ ક્લિયર કર્યો, જે લેગ-સાઇડ વાઇડ હતો, અને ડીપ સ્ક્વેર લેગમાં બીજો લેગ-સાઇડ ફુલ ટોસ મોકલ્યો. તે 18મી ઓવરમાં 26 રન બન્યા, જેના કારણે શ્રીલંકાએ મેચ જીતી લીધી.

બ્રાયન બેનેટેની શાનદાર બેટિંગ: અગાઉ, બ્રાયન બેનેટે 57 બોલમાં 81 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમીને ઝિમ્બાબ્વેની કમાન સંભાળી. તેણે અને સિકંદર રઝા અને રાયન બર્લે પચાસ રનની ભાગીદારી કરી. બેનેટ 19મી ઓવરના છેલ્લા બોલ પર દુષ્મન્થા ચમીરાના શિકાર બન્યા. ટીમ માટે સિકંદર રઝાએ 28 અને સીન વિલિયમ્સે 14 રન બનાવ્યા. ચમીરા શ્રીલંકાનો શ્રેષ્ઠ બોલર હતો.

