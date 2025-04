ETV Bharat / sports

14 કરોડ વસૂલ… પંજાબ કિંગ્સ સામે યુવરાજ સિંઘના શિષ્યએ રેકોર્ડનો 'અભિષેક' કર્યો - ABHISHEK SHARMA FASTEST CENTURY

Published : April 13, 2025 at 11:10 AM IST

30 – ક્રિસ ગેલ (આરસીબી) વિરુદ્ધ PWI, બેંગલુરુ, 2013 37 – યુસુફ પઠાણ (આરઆર) વિરુદ્ધ MI, મુંબઈ બીએસ, 2010 38 – ડેવિડ મિલર (KXIP) વિરુદ્ધ RCB, મોહાલી, 2013 39 – ટ્રેવિસ હેડ (SRH) વિરુદ્ધ RCB, બેંગલુરુ, 2024 39 – પ્રિયાંશ આર્ય (PBKS) વિરુદ્ધ CSK, મુલ્લાપુર, 2025 40 - અભિષેક શર્મા (SRH) વિરુદ્ધ PBKS, હૈદરાબાદ, 2025*

IPLમાં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ ક્રિસ ગેલના નામે છે, જેમણે 2013માં પુણે વોરિયર્સ સામે માત્ર 30 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. અભિષેકની સદી IPLના ઇતિહાસમાં પાંચમી સૌથી ઝડપી સદી પણ છે. આ ઐતિહાસિક સિધ્ધિ હાંસલ કર્યા બાદ અભિષેક શર્માએ તેના ખિસ્સામાંથી એક નોટ કાઢી દર્શકોને બતાવતા ઉજવણી કરી. આ નોટમાં લખ્યું હતું કે, 'This One Is For Orange Army'.

IPLમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર:

175 - ક્રિસ ગેલ (આરસીબી) વિરુદ્ધ PWI , 2013 158 - બી મેક્કુલમ (કેકેઆર) વિરુદ્ધ RCB, 2008 141 - અભિષેક શર્મા (SRH) વિરુદ્ધ PBKS, 2025* 140 - ક્વિન્ટન ડી કોક (એલએસજી) વિરુદ્ધ KKR, 2022 133 - એબી ડી વિલિયર્સ (આરસીબી) વિરુદ્ધ MI, 2015

SRH બેટ્સમેન દ્વારા બીજી સૌથી ઝડપી સદી:

અભિષેકની સદી IPLના ઇતિહાસમાં SRH બેટ્સમેન દ્વારા ફટકારવામાં આવેલી બીજી સૌથી ઝડપી સદી પણ હતી. ટ્રેવિસ હેડે ગયા વર્ષે બેંગલુરુના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) સામે 39 બોલમાં સદી ફટકારીને આ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, અભિષેક અને ટ્રેવિસ હેડ વચ્ચે પ્રથમ વિકેટ માટે 171 રનની ભાગીદારી થઈ. આ IPLમાં SRH માટે બીજી સૌથી મોટી ભાગીદારી પણ છે.

IPLમાં SRH માટે સૌથી મોટી ઓપનિંગ ભાગીદારી:

185 – જોની બેયરસ્ટો અને ડેવિડ વોર્નર vs RCB, 2019 171- અભિષેક શર્મા અને ટ્રેવીસ હેડ vs PBKS, 2025 167 - અભિષેક શર્મા અને ટ્રેવીસ હેડ vs LSG, 2024 160 – જોની બેયરસ્ટો અને ડેવિડ વોર્નર vs PBKS, 2020

