આશ્ચર્ય! SRH ના આ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરે બંને હાથે બોલિંગ કરી, જુઓ વિડીયો - BOWLER WHO BOWLS WITH BOTH HANDS

SRH ના આ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરે બંને હાથે બોલિંગ કરી ( SRH X Handle )

By ETV Bharat Sports Team Published : Mar 27, 2025, 3:37 PM IST

હૈદરાબાદ: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમ IPL 2025 ની પહેલી મેચમાં મોટી જીત સાથે લયમાં છે. તે જ ઉત્સાહ સાથે, તે 27 માર્ચે તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ, રાજીવ ગાંધી સ્ટેડિયમ, હૈદરાબાદ ખાતે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામેની મેચ માટે તૈયારી કરી રહી છે. આ દરમિયાન સનરાઇઝર્સના ખેલાડીઓના પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન, એક ઓલરાઉન્ડરે પોતાની ખાસ પ્રતિભાથી પ્રભાવિત કર્યા છે. SRH ના આ ખેલાડીએ બંને હાથે બોલિંગ કરી: સનરાઇઝર્સનો ઓલરાઉન્ડર કમિન્ડુ મેન્ડિસ તેની બહુમુખી પ્રતિભાને કારણે ખાસ આકર્ષણનો કેન્દ્ર બન્યો. સામાન્ય રીતે જમણા હાથે બોલિંગ કરનાર કમિન્ડુએ પ્રેક્ટિસ સત્ર દરમિયાન બંને હાથે સ્પિન બોલિંગ કરીને પ્રભાવિત કર્યા. સનરાઇઝર્સે તેમના ઓફિશિયલ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ X પર બંને હાથે બોલિંગની પ્રેક્ટિસ કરતો તેનો એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે. આ વીડિયો હવે વાયરલ થઈ ગયો છે. આ વીડિયો જોઈ રહેલા ચાહકો 'કમિન્ડુની પ્રતિભા શાનદાર છે' અને 'બીજી મેચમાં તેને તક આપો' જેવી ટિપ્પણીઓ કરી રહ્યા છે. સનરાઇઝર્સે તેને 75 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યો: