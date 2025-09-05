શિક્ષણની સાથે સ્પોર્ટ્સ નો સમન્વય સાધતા જુનાગઢના 4 શિક્ષક, શિક્ષક દિવસ પર જુઓ આ વિશેષ અહેવાલ

આજે શિક્ષક દિવસ પર એવા શિક્ષકોની વાત કરીશું કે જે શિક્ષણની સાથે સ્પોર્ટ્સને પણ મહત્વ આપી રહ્યા છે.
જુનાગઢ: આજે શિક્ષક દિવસ પર અમે એવા શિક્ષકની વાત કરવા જઈ રહ્યા છે કે, જે શિક્ષક તો છે જ પણ સાથે સાથે તે એક ખેલાડી તરીકે પણ ઉજ્વળ કારકિર્દી ધરાવે છે. જૂનાગઢના ચાર શિક્ષકો ઇરફાન ગરાણા, અલ્તાફ સીડા, હીનાબેન વાજા અને મિતુલકુમાર જીલડીયા આ ચાર શિક્ષકો આજે બાળકોને શિક્ષણ આપવાની સાથે રમતગમતનું પ્રશિક્ષણ પણ આપી રહ્યા છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, આ તમામ શિક્ષકો શિક્ષણની સાથે રાષ્ટ્રીય સ્તરના ખેલાડી પણ છે. જુઓ શિક્ષકની સાથે સ્પોર્ટ્સનો સમન્વય સાધતા રમતવીર શિક્ષકોનો વિશેષ અહેવાલ.
શિક્ષણની સાથે રમતગમતના ખેલાડી તરીકે શિક્ષકો
ચાણક્યના શબ્દોમાં કહીએ તો શિક્ષક ક્યારેય સાધારણ નથી હોતો આવી જ અસાધારણ પ્રતિભા ધરાવતા જૂનાગઢના ચાર શિક્ષકો કે જે શિક્ષણની સાથે રમતગમતને પણ પ્રાધાન્ય આપીને શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણની સાથે રમતગમતનું પ્રશિક્ષણ આપીને શાળામાંથી ઉમદા ખેલાડીઓ તૈયાર થાય તે માટે પ્રશિક્ષણ આપી રહ્યા છે. અલ્તાફ સીડા, હીનાબેન વાજા, મિતુલ જીલડિયા અને ઈરફાન ગરાણા ગોળા ફેંક હેન્ડબોલ કેરમ ટેબલ ટેનિસ લાંબી કુદ અને બેડમિન્ટન જેવી રમતોમાં ખૂબ સફળતાપૂર્વક દેખાવ કરીને ચારેય શિક્ષકોએ રાષ્ટ્રીય લેવલે રમાતી વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈને વિવિધ પદકો પણ હાંસલ કર્યા છે.
અસાધારણ પ્રતિભા ધરાવતા શિક્ષકો
જુનાગઢ જિલ્લાની સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક તરીકે સેવા આપતા ચારેય ખેલાડીઓમાં હીનાબેન વાજા લાંબી કુદ અને દોડમાં રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાની પ્રતિભા દેખાડવામાં સફળ રહ્યા છે. હીનાબેન વાજા આજે પણ તેમની શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોને તેમને અનુરૂપ રમતગમત પ્રત્યે પ્રોત્સાહિત કરીને શિક્ષણની સાથે વિદ્યાર્થીઓ વિવિધ રમતોમાં પણ નિપુણ બને તે માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તો જુનાગઢના શિક્ષક ઇરફાન ગરાણા પણ ગોળા ફેંકમાં ખૂબ સારું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ ચેમ્પિયન છે. સરકાર દ્વારા આયોજિત રાષ્ટ્રીય સ્તરની સ્પર્ધામાં પણ તેઓ સિલ્વર મેડલ જીતી ચૂક્યા છે.
બીજી તરફ મિતુલભાઈ જીલરીયા કે, જેવો બાસ્કેટબોલની સાથે દોડ અને ક્રિકેટમાં પણ ખૂબ સારો દેખાવ કરીને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે યશસ્વી દેખાવ કરી ચૂક્યા છે. મિતુલભાઈ જીલડીયા આજે તેમની શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને હોકીના કોચ તરીકે ખેલાડીઓ પ્રાથમિક શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ હોકીના ખેલાડી બને તે માટે પ્રશિક્ષણ પણ આપી રહ્યા છે તો અન્ય એક શિક્ષક અલ્તાફભાઈ સીડા કે જેવો બાસ્કેટબોલ અને કેરમના ખૂબ સારા ખેલાડી છે તેઓ પણ તેમની શાળામાં ભણતા તમામ વિદ્યાર્થીઓને તેમને અનુકૂળ અને તેમના પસંદની કોઈ એક રમત બાળકોને પસંદ કરાવીને જે તે રમતમાં બાળક ખૂબ આગળ વધે અને શાળા માંથી જ બાળકને રમતગમત પ્રત્યેનું પ્રશિક્ષણ મળે તેની જવાબદારી તેઓ પોતે ઉઠાવીને વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણની સાથે ચારેય શિક્ષકો રમતગમતના મેદાનમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો કક્કો રમત ગમત ના મેદાનમાં ખરો કરી શકે તે માટે રમતગમતનું પ્રશિક્ષણ પણ આપી રહ્યા છે.
