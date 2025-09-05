દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટીમ ઈન્ડિયાને પાછળ છોડીને ઇતિહાસ રચ્યો, 27 વર્ષ પછી ઈંગ્લેન્ડમાં શ્રેણી જીતીને કમાલ કરી - ENGLAND VS SOUTH AFRICA 2ND ODI
દક્ષિણ આફ્રિકાએ લોર્ડ્સમાં ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને ઐતિહાસિક જીત નોંધાવી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ 27 વર્ષ પછી ઇંગ્લેન્ડમાં કમાલ કરી છે.
નવી દિલ્હી: દક્ષિણ આફ્રિકા ક્રિકેટ ટીમે બીજી વનડેમાં ઇંગ્લેન્ડને 5 રને હરાવીને ત્રણ મેચની શ્રેણી જીતી લીધી છે. ઇંગ્લેન્ડ પહેલી મેચ 7 વિકેટથી હારી ગયું હતું. હવે આ જીત સાથે દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઇતિહાસ રચ્યો છે.
દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઇતિહાસ રચ્યો
આ જીત સાથે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 27 વર્ષ પછી ઇંગ્લેન્ડમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણી જીતી છે. ટેમ્બા બાવુમાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે. 1998 પછી દક્ષિણ આફ્રિકાનો ઇંગ્લેન્ડમાં આ પ્રથમ ODI શ્રેણી વિજય છે. છેલ્લી વખત ઇંગ્લેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે દ્વિપક્ષીય ODI શ્રેણી જીતી હતી તે ૨૦૧૭ માં હતી.
🚨 SOUTH AFRICA CREATED HISTORY 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) September 4, 2025
- South Africa won the first ODI series against England in England after 27 Years. 😱 pic.twitter.com/zX07lIh1rE
ઈંગ્લેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે છેલ્લી ચાર ODI મેચો
- 229 રનથી હારી (મુંબઈ 2023) - વિજેતા: દક્ષિણ આફ્રિકા
- 125 બોલ બાકી રહેતા હાર (કરાચી 2025) - વિજેતા: દક્ષિણ આફ્રિકા
- 175 બોલ બાકી રહેતા હાર (લીડ્સ 2025) - વિજેતા: દક્ષિણ આફ્રિકા
- 5 રનથી હારી (લોર્ડ્સ 2025) - વિજેતા: દક્ષિણ આફ્રિકા
મેચ કેવી રહી?
આ મેચ વિશે વાત કરીએ તો, દક્ષિણ આફ્રિકાએ પહેલા બેટિંગ કરી અને 50 ઓવરમાં 8 વિકેટે 330 રન બનાવ્યા. મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે (85) અને ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ (58) એ અડધી સદી ફટકારી. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ઇંગ્લેન્ડ 50 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 325 રન બનાવી શક્યું અને 5 રનથી મેચ હારી ગયું. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી જો રૂટ અને જોસ બટલર બંનેએ 61-61 રન બનાવ્યા. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી જોફ્રા આર્ચરે 4 વિકેટ અને દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી નાન્ડ્રે બર્ગરે 3 વિકેટ લીધી.
🚨 MATCH RESULT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 4, 2025
The Proteas held their nerve at Lord’s with brilliant death bowling to claim victory by 5 runs! 🔥
A 2-0 lead means the Proteas have sealed the ODI series with a game to spare. 🇿🇦🏆#WozaNawe pic.twitter.com/0kj1hZTVpL
દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને પાછળ છોડી દીધું અને ઇતિહાસ રચ્યો
આ મેચમાં 330 રનના સ્કોર સાથે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ વધુ એક રેકોર્ડ નોંધાવ્યો. વાસ્તવમાં, લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર એક ODI મેચમાં સૌથી વધુ સ્કોર બનાવવાનો રેકોર્ડ ઇંગ્લેન્ડના નામે છે. 1995માં ઇંગ્લેન્ડે ભારત સામે 334 રન બનાવ્યા હતા. આ સાથે, લોર્ડ્સ ખાતે વિદેશી ટીમ દ્વારા બનાવેલો સૌથી વધુ સ્કોર અત્યાર સુધી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના નામે હતો. 2002માં ભારતે ઇંગ્લેન્ડ સામે 326 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ હવે આ દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને પાછળ છોડી દીધું છે અને લોર્ડ્સ ખાતે વિદેશી ટીમ દ્વારા સૌથી વધુ સ્કોર બનાવવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આફ્રિકાએ ઇંગ્લેન્ડ સામે 330 રન બનાવ્યા છે.
Matthew Breetzke’s phenomenal ODI start continues! 🌟— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 4, 2025
A world record: his 5th consecutive score of 50+ in his first 5 international One Day matches, capped by a match-winning 85 off 77 balls, earns him the Player of the Match award. 🔥🇿🇦 #WozaNawe pic.twitter.com/kLwsfhFo6h
લોર્ડ્સમાં વિદેશી ટીમ દ્વારા ODI માં સૌથી વધુ સ્કોર
- 330 રન - દક્ષિણ આફ્રિકા - 2025
- 326 રન - ભારત - 2002
- 309 રન - ઓસ્ટ્રેલિયા - 2015
- 308 રન - પાકિસ્તાન - 2019
