મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 માં ભારતનો પ્રથમ પરાજય, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 3 વિકેટથી હરાવ્યું
મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025ની મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ 251 રનનો લક્ષ્યાંક 7 બોલ અને 3 વિકેટ બાકી રહેતા હાંસલ કર્યો.
Published : October 10, 2025 at 10:50 AM IST|
Updated : October 10, 2025 at 11:03 AM IST
INDW vs SAW World Cup 2025: 9 ઓક્ટોબર, ગુરુવારના રોજ મહિલા ODI વર્લ્ડ કપના રોમાંચક લીગ મેચમાં કેપ્ટન લૉરા વોલ્વાર્ડટ અને નાદિન ડી ક્લાર્કની અડધી સદીના કારણે, દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ટીમે ભારતને 3 વિકેટથી હરાવ્યું. નાદિન ડી ક્લાર્કે એકલા હાથે ભારત પાસેથી મેચ છીનવી લીધી, અને શાનદાર છગ્ગા સાથે મેચનો અંત કર્યો.
પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતીય ટીમે રિચા ઘોષના શાનદાર 94 રનની મદદથી 251 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો, પરંતુ દક્ષિણ આફ્રિકાએ સાત બોલ અને ત્રણ વિકેટ બાકી રહેતા લક્ષ્યાંકનો પીછો કર્યો. ભારતીય બોલરોએ દક્ષિણ આફ્રિકાને 81/5 પર ઘટાડી દીધું. ભારત મેચ પર મજબૂત પકડ ધરાવતું હોય તેવું લાગતું હતું, પરંતુ ઓપનર અને કેપ્ટન લૉરા વોલ્વાર્ડટે એક છેડે મજબૂત પકડ જાળવી રાખી.
કેપ્ટન લૌરા લૉરા વોલ્વાર્ડટે 70 રન બનાવ્યા, જેનાથી તેની ટીમની આશાઓ વધી ગઈ. પરંતુ જ્યારે એવું લાગતું હતું કે તે મોટો સ્કોર કરશે, ત્યારે ક્રાંતિ ગૌડે તેને આઉટ કરી, અને દક્ષિણ આફ્રિકાએ 142 રન પર છઠ્ઠી વિકેટ ગુમાવી દીધી. જીત માટે હજુ 100 થી વધુ રનની જરૂર હતી, અને ભારત પાસે ફક્ત ચાર વિકેટ બાકી હતી.
જોકે, ચોલે ટાયરોન અને નાદીન ડી ક્લાર્ક પાસે અન્ય યોજનાઓ હતી. તેમણે સાતમી વિકેટ માટે 69 રનની ભાગીદારી કરી જેથી મુલાકાતી ટીમ વિજયની શોધમાં રહી શકે. સ્નેહ રાણાના શાનદાર રિવ્યૂએ ખતરનાક ટાયરોનને આઉટ કરી દીધો, અને દક્ષિણ આફ્રિકાએ 211 રન પર તેમની સાતમી વિકેટ ગુમાવી દીધી. તે નાટકીય અંત બનવાનું નક્કી હતું, કારણ કે ક્લાર્ક ભારત અને વિજય વચ્ચે ઉભો હતો.
દક્ષિણ આફ્રિકાને 18 બોલમાં 23 રનની જરૂર હતી. ક્લાર્ક તેના સ્વભાવમાં હતો, તેણે આગામી ઓવરમાં દીપ્તિ શર્માથી એક સિંગલ લઈને સ્કોર બરાબર કર્યો. જમણા હાથની બેટ્સમેને પછી અંતિમ ઓવરમાં બે છગ્ગા ફટકારીને પોતાની ટીમ માટે મેચ સીલ કરી. ક્લાર્કે 54 બોલમાં 84 રન બનાવ્યા, જેમાં આઠ ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ મેચવિનિંગ ઇનિંગે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ અપાવ્યો.
રમતના ઘણા ભાગોમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યા પછી, આ ભારત માટે નિરાશાજનક હાર હતી. વર્તમાન ટુર્નામેન્ટમાં આ ભારતની પહેલી હાર હતી. આ હાર સાથે, ભારત પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને રહ્યું છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા ચોથા સ્થાને સરકી ગયું છે. ભારતનો આગામી મેચ 12 ઓક્ટોબરે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે થશે.
