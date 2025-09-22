દક્ષિણ આફ્રિકાના ક્રિકેટરે યુ-ટર્ન લીધો, નિવૃત્તિ પાછી ખેંચી, પાકિસ્તાન પ્રવાસ માટે ટીમમાં પસંદગી
દક્ષિણ આફ્રિકાએ પાકિસ્તાન સામેની ત્રણેય ફોર્મેટ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે.
હૈદરાબાદ: દક્ષિણ આફ્રિકા ઓક્ટોબરમાં પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કરશે, જેમાં બે ટેસ્ટ, ત્રણ ટી20 અને ત્રણ વનડે મેચ રમાશે. ક્રિકેટ સાઉથ આફ્રિકાએ આ પ્રવાસ માટે ત્રણેય ફોર્મેટ માટે પોતાની ટીમ જાહેર કરી છે. ખાસ કરીને, દરેક ફોર્મેટ માટે કેપ્ટન અલગ અલગ છે. ટેસ્ટમાં એડમ માર્કરામ, વનડેમાં મેથ્યુ બ્રિત્ઝકે અને ટી20માં ડેવિડ મિલર ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.
ડી કોકે નિવૃત્તિ પાછી ખેંચી લીધી
અન્ય મુખ્ય સમાચારમાં, ક્વિન્ટન ડી કોકે વનડેમાંથી પોતાની નિવૃત્તિ પાછી ખેંચી લીધી છે અને પાકિસ્તાનના આગામી પ્રવાસ માટે તેમને વનડે ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. ડી કોકે 2023 વર્લ્ડ કપ પછી વનડેમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાના કોચે કહ્યું, "ક્વિન્ટનનું મર્યાદિત ઓવરની ટીમમાં વાપસી અમારા માટે એક મોટું પ્રોત્સાહન છે. ગયા મહિને જ્યારે અમે તેના ભવિષ્યની ચર્ચા કરી હતી, ત્યારે તે સ્પષ્ટ હતું કે તેની પાસે હજુ પણ તેના દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની મજબૂત મહત્વાકાંક્ષા છે." દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે તે ટીમમાં કયા ગુણો લાવે છે, અને તેની વાપસીથી ટીમને જ ફાયદો થશે.
The South African Men’s selection panel has named the squads for the upcoming all-format tour of Pakistan as well as the one-off T20 International (T20I) against Namibia.— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 22, 2025
The Proteas will begin their defence of the ICC World Test Championship Mace with a two-match Test series… pic.twitter.com/0jOOgSpsCv
દક્ષિણ આફ્રિકાનો પાકિસ્તાન પ્રવાસ
દક્ષિણ આફ્રિકાનો પાકિસ્તાન પ્રવાસ 12 ઓક્ટોબરથી ટેસ્ટ મેચથી શરૂ થશે. ત્યારબાદ 28 ઓક્ટોબરથી 1 નવેમ્બર સુધી ત્રણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ અને ત્યારબાદ 4 નવેમ્બરથી 8 નવેમ્બર સુધી ત્રણ ODI મેચ રમાશે. દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમા ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યા હોવાથી આ પ્રવાસમાં રહેશે નહીં. એડન માર્કરામ પણ મર્યાદિત ઓવરોની ટીમમાં નથી, એટલે કે ડેવિડ મિલર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, અને મેથ્યુ બ્રિત્ઝકે ODI ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.
પાકિસ્તાન પ્રવાસ માટે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટેસ્ટ ટીમ:
એઇડન માર્કરમ (કેપ્ટન), ડેવિડ બેડિંગહામ, કોર્બિન બોશ, ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, ટોની ડી જોર્ઝી, ઝુબૈર હમઝા, સિમોન હાર્મર, માર્કો જેન્સેન, કેશવ મહારાજ (બીજી ટેસ્ટ માટે ઉપલબ્ધ), વિઆન મુલ્ડર, સેનુરન મુથુસામી, કાગીસો રબાડા, રાયન રિકેલ્ટન, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, પ્રેનેલન સુબ્રૈયાન, કાયલ વેરેન.
પાકિસ્તાન પ્રવાસ માટે દક્ષિણ આફ્રિકાની T20 ટીમ:
ડેવિડ મિલર (કેપ્ટન), કોર્બીન બોશ, ડેવાલ્ડ બ્રુઈસ, નાન્દ્રે બર્ગર, ગેરાલ્ડ કોએત્ઝી, ક્વિન્ટન ડી કોક, ડોનોવન ફરેરા, રીઝી હેન્ડ્રીક્સ, જ્યોર્જ લિન્ડે, ક્વેના મફાકા, લુંગી એનગીડી, નકાબા પીટરસન, લુઆન-ડૉ પ્રિટોરિયસ, એન્ડીલે સિમેલેન, લિ.
પાકિસ્તાન પ્રવાસ માટે દક્ષિણ આફ્રિકાની વનડે ટીમ: મેથ્યુ બ્રેટ્ઝકે (કેપ્ટન), કોર્બીન બોશ, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, નાન્દ્રે બર્ગર, ગેરાલ્ડ કોએત્ઝી, ક્વિન્ટન ડી કોક, ટોની ડી જોર્ઝી, ડોનોવાન ફરેરા, બજોર્ન ફોર્ટ્યુઈન, જ્યોર્જ લિન્ડે, ક્વેના મ્ફાકા, લુંગી એન લુંગી, લુંગી, લુંગી, ડ્યુટી, ક્વિન્ટન ફેરેરા. સિનેથેમ્બા કેશિલે.
