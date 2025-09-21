ETV Bharat / sports

સ્મૃતિ મંધાનાએ રચ્યો ઇતિહાસ, વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ તોડ્યો, સચિન અને ધોની પણ ન કરી શક્યા

ભારતીય મહિલા ટીમની બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમાયેલી ત્રીજી વનડેમાં પોતાની સદી સાથે ઘણા નવા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે.

સ્મૃતિ મંધાના
સ્મૃતિ મંધાના (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર ડાબોડી બેટ્સમેન અને ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના દરરોજ નવા રેકોર્ડ તોડી રહી છે. 30 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ રહેલા ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 પહેલા તેણે પોતાનું નામ રોશન કર્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં મંધાનાએ ઇતિહાસ રચ્યો. તે વિશ્વમાં સૌથી ઝડપી ODI સદી ફટકારનારી મહિલા ક્રિકેટર બની.

સ્મૃતિ મંધાનાએ ઇતિહાસ રચ્યો

ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં સ્મૃતિ મંધાનાની આ બીજી સદી હતી. તેણે બીજી અને ત્રીજી ODIમાં સતત બે સદી ફટકારી. આ મેચમાં, સ્મૃતિ મંધાનાએ માત્ર 50 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી, જેનાથી તે ODI ક્રિકેટમાં (પુરુષો અને મહિલા બંને) સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનારી ભારતીય ખેલાડી બની.

મંધાનાએ વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ તોડ્યો

આગામી વર્લ્ડ કપ પહેલા મંધાના ઉત્તમ ફોર્મમાં છે. 413 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, તેણે પોતાની ODI કારકિર્દીની 13મી સદી ફટકારી. મહિલા વનડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવામાં મંધાના હવે સંયુક્ત રીતે બીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. આ દરમિયાન, મંધાનાએ વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. કોહલીએ 2013 માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 52 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. મંધાનાએ હવે આ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. આ મેચમાં, તે 63 બોલમાં 125 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ હતી. તેણીએ તેની ઇનિંગ દરમિયાન 17 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

મંધાનાએ 50 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા

સ્મૃતિ મંધાનાએ 50 બોલમાં 14 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકારીને પોતાની સદી પૂર્ણ કરી. મંધાના ન્યૂઝીલેન્ડની સુઝી બેટ્સ સાથે મહિલા વનડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવામાં સંયુક્ત રીતે બીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. સુઝીએ તેના વનડે કારકિર્દીમાં 13 સદી ફટકારી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની મેગ લેનિંગ 15 સદી સાથે યાદીમાં ટોચ પર છે. મંધાના મહિલા વનડેમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારવાનો ભારતીય રેકોર્ડ ધરાવે છે, અને મહિલા વનડેમાં વિશ્વનો બીજો સૌથી ઝડપી.

ભારત માટે સૌથી ઝડપી ODI સદી (પુરુષ કે મહિલા)

50 બોલ - સ્મૃતિ મંધાના વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, દિલ્હી, 2025

52 બોલ - વિરાટ કોહલી વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, જયપુર, 2013

60 બોલ - વીરેન્દ્ર સેહવાગ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, હેમિલ્ટન, 2009

61 બોલ - વિરાટ કોહલી વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, નાગપુર, 2013

62 બોલ - મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, બરોડા, 1988

62 બોલ - કેએલ રાહુલ વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ, બેંગલુરુ, 2023

મહિલા ODI માં સૌથી વધુ સદી

15- મેગ લેનિંગ (ઓસ્ટ્રેલિયા)

13 - સુઝી બેટ્સ (ન્યૂઝીલેન્ડ)

13 - સ્મૃતિ મંધાના (ભારત)

12 - ટેમી બ્યુમોન્ટ (ઇંગ્લેન્ડ)

મહિલા ODI માં સૌથી ઝડપી સદી

45 - મેગ લેનિંગ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ - વિજેતા, નોર્થ સિડની ઓવલ, 2012

50 - સ્મૃતિ મંધાના વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા - વિજેતા, દિલ્હી, 2025

57 - કરેન રોલ્ટન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા - વિજેતા, લિંકન, 2000

57 - બેથ મૂની વિરુદ્ધ ભારત, દિલ્હી, 2025

59 - સોફી ડિવાઇન વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, ડબલિન, 2018

60 - ચમારી અથાપથુ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, ગાલે, 2023

આ પણ વાંચો:

  1. IND VS PAK: આજે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર, જાણો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ, પિચ રિપોર્ટ અને સંભવિત પ્લેઇંગ-11
  2. એશિયા કપ 2025: બાંગ્લાદેશે શ્રીલંકાને હરાવ્યું, છેલ્લી ઓવરમાં જીત મેળવીને સૌને ચોંકાવ્યા

For All Latest Updates

TAGGED:

SMRITI MANDHANASMRITI MANDHANA RECORDIND VS AUSSMRITI MANDHANA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.