સ્મૃતિ મંધાનાએ રચ્યો ઇતિહાસ, વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ તોડ્યો, સચિન અને ધોની પણ ન કરી શક્યા
ભારતીય મહિલા ટીમની બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમાયેલી ત્રીજી વનડેમાં પોતાની સદી સાથે ઘણા નવા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે.
હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર ડાબોડી બેટ્સમેન અને ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના દરરોજ નવા રેકોર્ડ તોડી રહી છે. 30 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ રહેલા ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 પહેલા તેણે પોતાનું નામ રોશન કર્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં મંધાનાએ ઇતિહાસ રચ્યો. તે વિશ્વમાં સૌથી ઝડપી ODI સદી ફટકારનારી મહિલા ક્રિકેટર બની.
સ્મૃતિ મંધાનાએ ઇતિહાસ રચ્યો
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં સ્મૃતિ મંધાનાની આ બીજી સદી હતી. તેણે બીજી અને ત્રીજી ODIમાં સતત બે સદી ફટકારી. આ મેચમાં, સ્મૃતિ મંધાનાએ માત્ર 50 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી, જેનાથી તે ODI ક્રિકેટમાં (પુરુષો અને મહિલા બંને) સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનારી ભારતીય ખેલાડી બની.
મંધાનાએ વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ તોડ્યો
આગામી વર્લ્ડ કપ પહેલા મંધાના ઉત્તમ ફોર્મમાં છે. 413 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, તેણે પોતાની ODI કારકિર્દીની 13મી સદી ફટકારી. મહિલા વનડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવામાં મંધાના હવે સંયુક્ત રીતે બીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. આ દરમિયાન, મંધાનાએ વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. કોહલીએ 2013 માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 52 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. મંધાનાએ હવે આ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. આ મેચમાં, તે 63 બોલમાં 125 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ હતી. તેણીએ તેની ઇનિંગ દરમિયાન 17 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
મંધાનાએ 50 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા
સ્મૃતિ મંધાનાએ 50 બોલમાં 14 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકારીને પોતાની સદી પૂર્ણ કરી. મંધાના ન્યૂઝીલેન્ડની સુઝી બેટ્સ સાથે મહિલા વનડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવામાં સંયુક્ત રીતે બીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. સુઝીએ તેના વનડે કારકિર્દીમાં 13 સદી ફટકારી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની મેગ લેનિંગ 15 સદી સાથે યાદીમાં ટોચ પર છે. મંધાના મહિલા વનડેમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારવાનો ભારતીય રેકોર્ડ ધરાવે છે, અને મહિલા વનડેમાં વિશ્વનો બીજો સૌથી ઝડપી.
ભારત માટે સૌથી ઝડપી ODI સદી (પુરુષ કે મહિલા)
50 બોલ - સ્મૃતિ મંધાના વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, દિલ્હી, 2025
52 બોલ - વિરાટ કોહલી વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, જયપુર, 2013
60 બોલ - વીરેન્દ્ર સેહવાગ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, હેમિલ્ટન, 2009
61 બોલ - વિરાટ કોહલી વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, નાગપુર, 2013
62 બોલ - મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, બરોડા, 1988
62 બોલ - કેએલ રાહુલ વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ, બેંગલુરુ, 2023
મહિલા ODI માં સૌથી વધુ સદી
15- મેગ લેનિંગ (ઓસ્ટ્રેલિયા)
13 - સુઝી બેટ્સ (ન્યૂઝીલેન્ડ)
13 - સ્મૃતિ મંધાના (ભારત)
12 - ટેમી બ્યુમોન્ટ (ઇંગ્લેન્ડ)
મહિલા ODI માં સૌથી ઝડપી સદી
45 - મેગ લેનિંગ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ - વિજેતા, નોર્થ સિડની ઓવલ, 2012
50 - સ્મૃતિ મંધાના વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા - વિજેતા, દિલ્હી, 2025
57 - કરેન રોલ્ટન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા - વિજેતા, લિંકન, 2000
57 - બેથ મૂની વિરુદ્ધ ભારત, દિલ્હી, 2025
59 - સોફી ડિવાઇન વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, ડબલિન, 2018
60 - ચમારી અથાપથુ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, ગાલે, 2023
