સ્મૃતિ મંધાના એ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મેચમાં 80 રન બનાવી, ડબલ સિદ્ધિ નોંધાવી
ભારતની ઉપ-કેપ્ટન વનડેમાં 5,000 રનના ક્લબમાં જોડાનાર પાંચમી મહિલા ક્રિકેટર બની.
Published : October 12, 2025 at 7:46 PM IST
હૈદરાબાદ: વર્લ્ડ કપની પહેલી ત્રણ મેચમાં તેની બેટિંગ શાંત રહી, જે દરેક જગ્યાએ ચર્ચાનો વિષય બની હતી. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની હાર બાદ, ભારતીય ટીમ રવિવારે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે સ્મૃતિ મંધાનાના બેટથી ઘણા રનની આશા રાખી રહી હતી. અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરતા, સ્ટાર ઓપનરે તાજેતરના સમયમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પોતાનું સારું ફોર્મ જાળવી રાખ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વર્લ્ડ કપની ચોથી મેચમાં મંધાનાની બેટિંગ કૌશલ્ય જોવા મળ્યું. તે 66 બોલમાં 80 રનની તોફાની ઇનિંગ રમીને આઉટ થઈ ગઈ. જોકે, સદી ચૂકી જવા છતાં, ભારતીય બેટ્સમેને બે સીમાચિહ્નો હાંસલ કર્યા.
આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં, મંધાનાએ તેના ઓપનિંગ પાર્ટનર પ્રતીક રાવલ સાથે 155 રનની ભાગીદારી કરી. અગાઉ, ઓપનર એક કેલેન્ડર વર્ષમાં 1,000 રન બનાવનારી પ્રથમ મહિલા ક્રિકેટર બની. ત્યારબાદ, ભારતની ઉપ-કેપ્ટન ODI ક્રિકેટમાં 5,000 રનનો આંકડો પાર કરનાર પાંચમી બેટ્સમેન બની.
એક કેલેન્ડર વર્ષમાં હજાર રન: મંધાનાને આજે એક કેલેન્ડર વર્ષમાં (ODI) 1,000 રનના સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચવા માટે ફક્ત 18 રનની જરૂર હતી. હરમનપ્રીત કૌરની ડેપ્યુટી બેટ્સમેનએ આઠમી ઓવરમાં સોફી મોલિનેક્સના ત્રીજા બોલ પર છગ્ગો ફટકારીને આ રેકોર્ડ પૂર્ણ કર્યો. મોટી ઇનિંગ ન હોવા છતાં, મંધાનાએ અગાઉની મેચમાં એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ રનનો રેકોર્ડ બનાવી લીધો હતો. તેણીએ બેલિન્ડા ક્લાર્ક (970 રન) ને પાછળ છોડી દીધો હતો.
5000 ODI રન પૂર્ણ: એક કેલેન્ડર વર્ષમાં 1,000 રન પૂર્ણ કર્યા પછી, ભારતીય ઓપનરે રવિવારે બીજો એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો. મંધાનાએ દેશની બીજી અને મહિલા ODIમાં 5,000 રનના સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચનારી પાંચમી બેટ્સમેન બની. મહિલા ODIમાં સૌથી વધુ રનનો રેકોર્ડ ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન મિતાલી રાજ (7,805 રન) ના નામે છે.
બેવડી સદી ફટકારવા છતાં, મંધાનાએ આજે વિશાખાપટ્ટનમમાં ચાલી રહેલા વર્લ્ડ કપની પોતાની પહેલી અડધી સદીને સદીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં નિષ્ફળ રહી. 25મી ઓવરમાં ફોબી લિચફિલ્ડે મોલિનેક્સની બોલ પર તેને બોલ્ડ કરી દીધી. મંધાનાની 80 રનની ઇનિંગમાં નવ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. જો તેણીએ આજે અજિત સામે પોતાની સદી પૂરી કરી હોત, તો તેણીએ તાજમિન બ્રિટ્સના રેકોર્ડની બરાબરી કરી હોત. જો આવું થયું હોત, તો તેણીએ સંયુક્ત રીતે એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ પાંચ સદી ફટકારી હોત.
મહિલા વનડેમાં 5,000 રન બનાવનાર પાંચ બેટ્સમેન:
- મિતાલી રાજ - 7,805 રન
- ચાર્લોટ એડવર્ડ્સ - 5,992 રન
- સુઝી બેટ્સ - 5,925 રન
- સ્ટેફની ટેલર - 5,873 રન
- સ્મૃતિ મંધાના - 5,022 રન
