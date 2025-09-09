ભારતમાંથી ક્રિકેટ રમવાનું સ્વપ્ન હતું, કોવિડે તેને UAEનો ક્રિકેટર બનાવ્યો, શુભમન ગિલ સાથે છે ખાસ સંબંધ
શુભમન ગિલ સાથે નેટમાં પ્રેક્ટિસ કરનાર આ પંજાબી ખેલાડી આજે UAE ક્રિકેટ ટીમનો મુખ્ય બોલર છે.
Published : September 9, 2025 at 8:49 PM IST
હૈદરાબાદ: સમયની વાત છે, 2011 માં એક જગ્યાએ સાથે પ્રેક્ટિસ કરનારા બે ખેલાડીઓ આજે બે અલગ અલગ દેશો માટે ક્રિકેટ મેચ રમી રહ્યા છે. તેમાંથી એક આજે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમનો કેપ્ટન અને T20 ટીમનો ઉપ-કેપ્ટન છે, જ્યારે બીજો UAE ક્રિકેટ ટીમનો મુખ્ય સ્પિનર છે. આ બંને ખેલાડીઓ 15 વર્ષ પછી ફરી એકવાર એકબીજાનો સામનો કરવા જઈ રહ્યા છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ ટીમ ઈન્ડિયાના ઉભરતા યુવા બેટ્સમેન શુભમન ગિલ અને UAE ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય સ્પિનર સિમરનજીત સિંહ વિશે.
સપનું થયું સાકાર
જ્યારે ભારત અને UAE 10 સપ્ટેમ્બરે એશિયા કપ 2025 માં એકબીજા સામે ટકરાશે, ત્યારે આ મેચ સિમરનજીત સિંહ માટે કોઈ સ્વપ્નથી ઓછી નહીં હોય. ફરક ફક્ત એટલો હશે કે ભારત માટે રમવાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ ન થઈ શક્યું પરંતુ ભારત સામે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાનું સ્વપ્ન ચોક્કસ પૂર્ણ થશે.
હકીકતમાં, લુધિયાણા પંજાબનો 35 વર્ષીય સિમરનજીત સિંહ પણ UAE ક્રિકેટ ટીમમાં છે. જેનું સ્વપ્ન પહેલા ભારત માટે રમવાનું હતું, પરંતુ સમય અને સંજોગોએ તેને UAE ક્રિકેટર બનાવ્યો. આ યાદગાર મેચ પહેલા, સિમરનજીતે શુભમન ગિલ સાથેની પોતાની પ્રેક્ટિસ અને UAE ક્રિકેટર બનવાની પોતાની સફરને યાદ કરી છે.
સિમરનજીતનો શુભમન સાથે ખાસ સંબંધ
પીટીઆઈ સાથે વાત કરતાં સિમરનજીતએ કહ્યું, 'હું શુભમનને બાળપણથી ઓળખું છું, પણ મને ખબર નથી કે તે મને ઓળખે છે કે નહીં. તે 2011-12 ની વાત છે, જ્યારે તે સમયે તે 11 કે 12 વર્ષનો હશે. અમે સવારે 6 થી 11 વાગ્યા સુધી પીસીએ એકેડેમીમાં પ્રેક્ટિસ કરતા હતા અને શુભમન સવારે 11 વાગ્યાની આસપાસ તેના પિતા સાથે પ્રેક્ટિસ માટે આવતો હતો. હું ઘણીવાર વધારાની બોલિંગ માટે પાછો રહેતો હતો, અને પછી હું તેની પાસે ઘણી બોલિંગ પણ કરતો હતો.'
તમને જણાવી દઈએ કે સિમરનજીત એક ધીમા ડાબા હાથનો ઓર્થોડોક્સ સ્પિનર છે જે એક દાયકા કરતાં વધુ સમય પહેલા મોહાલીમાં પંજાબ ક્રિકેટ એસોસિએશન (પીસીએ) ખાતે તાલીમ લેતો હતો. આ સમય દરમિયાન તે યુવાન શુભમન ગિલને પણ મળ્યો.
રણજી ટ્રોફી માટે પણ પસંદગી
પંજાબના જિલ્લા ક્રિકેટમાં નિયમિત ખેલાડી સિમરનજીત 2017 માં રણજી ટ્રોફીના સંભવિત ખેલાડીઓમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું અને જ્યારે પણ કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ મોહાલીમાં પ્રેક્ટિસ સત્રો યોજતો હતો ત્યારે તે ટીમના નેટ્સમાં ઘણી બોલિંગ કરતો હતો. પરંતુ તેને ક્યારેય IPL રમવાની તક મળી નહીં. ત્યારથી, જીવન સિમરનજીતને એક અણધારી સફર પર લઈ ગયું. પછી કોવિડ-19 રોગચાળાએ તેનો માર્ગ અને ક્રિકેટ કારકિર્દી બદલી નાખી.
કોવિડે તેને UAE ક્રિકેટર બનાવ્યો
તે પછી, એપ્રિલ 2021 માં, સિમરનજીત લગભગ 20 દિવસની પ્રેક્ટિસ માટે દુબઈ ગયો. પછી કોવિડના બીજા મોજાને કારણે લાદવામાં આવેલા લોકડાઉનને કારણે, તે ભારત આવી શક્યો નહીં, અને તેને મહિનાઓ સુધી ત્યાં રહેવું પડ્યું. ઘર ચલાવવા માટે, સિમરનજીત ત્યાં ક્લબ ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું અને જુનિયર ખેલાડીઓને કોચિંગ આપવાનું પણ શરૂ કર્યું. જેણે કેટલાક પૈસાની વ્યવસ્થા પણ કરી.
તે પછી, તેણે UAE માટે ક્વોલિફાય થવા માટે ત્રણ સીઝન એટલે કે ત્રણ વર્ષ સુધી સ્થાનિક ક્રિકેટ રમવાની જરૂરિયાત પૂરી કરી અને પછી UAE રાષ્ટ્રીય ટીમના કોચ લાલચંદ રાજપૂતનો સંપર્ક કર્યો. જે પછી સિમરનજીતના UAE ક્રિકેટ ટીમમાં પ્રવેશ માટેનો દરવાજો ખુલ્યો.
ક્રિકેટ કારકિર્દી
સિમરનજીત અત્યાર સુધીમાં કુલ 5 ODI અને 12 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં UAEનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યો છે. જેમાં તેણે ODIમાં 19.90 ની સરેરાશથી 10 વિકેટ અને T20માં 14 ની સરેરાશથી 15 વિકેટ લીધી છે.
UAE દેશ વિશે પૂછવામાં આવતા, સિમરનજીતએ કહ્યું કે આ એક મહાન દેશ છે જ્યાં પોતાના ધર્મનું પાલન કરવાની સ્વતંત્રતા આપવામાં આવે છે. આજ સુધી કોઈએ મારી દાઢી, કાડા કે કિરપાણ પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો નથી.
એશિયા કપ 2025 માટે UAE ટીમ
મુહમ્મદ વસીમ (કેપ્ટન), અલીશાન શરાફુ, આર્યનશ શર્મા, આસિફ ખાન, ધ્રુવ પરાશર, એથન ડિસોઝા, હૈદર અલી, હર્ષિત કૌશિક, જુનૈદ સિદ્દીકી, મતિઉલ્લાહ ખાન, મુહમ્મદ ફારૂક, મુહમ્મદ જાવદુલ્લાહ, મુહમ્મદ ઝોહૈબ, રાહુલ ચોપરા, રોહિદ ખાન, સિમરનજીત સિંહ, સગીર ખાન.
