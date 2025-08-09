હૈદરાબાદ Shubman Gill's Test Jersey : ટીમ ઈન્ડિયાના ટેસ્ટ કેપ્ટન શુભમન ગિલનો ઈંગ્લેન્ડનો પહેલો પ્રવાસ ખૂબ જ શાનદાર રહ્યો. આ સિરીઝમાં શુભમન ગિલે પાંચ મેચની 10 ઇનિંગ્સમાં 754 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન ગિલના બેટમાંથી એક બેવડી સદી સહિત ચાર સદી જોવા મળી. તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયાએ સિરીઝ 2-2 થી ડ્રો પર સમાપ્ત કરી.
આ દરમિયાન, ઈંગ્લેન્ડમાં એક ચેરિટી હરાજીમાં ગિલની લોકપ્રિયતા મેદાનની બહાર પણ જોવા મળી. તે હરાજીમાં શુભમન ગિલની જર્સી ખરીદવા માટે લોકોની પડાપડી થઈ રહી છે. આ ચેરિટી હરાજીમાં શુભમન ગિલની જર્સી માટે સૌથી મોંઘી બોલી 5.40 લાખ રૂપિયા હતી.
આ ખેલાડીઓની જર્સી પણ લાખોમાં વેચાઈ
શુભમન ગિલ ઉપરાંત, આ હરાજીમાં કેએલ રાહુલ, રવિન્દ્ર જાડેજા અને જસપ્રીત બુમરાહની જર્સી પણ લાખોમાં વેચાઈ હતી. લોકોએ આ ખેલાડીઓની જર્સી ખરીદવામાં પણ ઘણો રસ દાખવ્યો. તમને જણાવી દઈએ કે, આ ચેરિટી હરાજી 10 જુલાઈથી 27 જુલાઈ સુધી ચાલી હતી અને આ હરાજીમાંથી મળેલી સંપૂર્ણ રકમ રૂથ સ્ટ્રોસ ફાઉન્ડેશનને આપવામાં આવશે. આ ફાઉન્ડેશન એવા પરિવારોને મહત્વપૂર્ણ સહાય પૂરી પાડે છે જેઓ જીવલેણ રોગ સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે. આ સાથે, તે બાળકો અને પરિવારો માટે શોક પહેલાની સહાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
Shubman Gill's test jersey got the top amount across teams for the charity #Ruthtest pic.twitter.com/EyzELHWHl1— Rohit Juglan (@rohitjuglan) August 9, 2025
ખેલાડીઓના ટી-શર્ટની હરાજીની રકમ
- શુભમન ગિલ - 5.40 લાખ
- જસપ્રીત બુમરાહ - 4.94 લાખ
- રવીન્દ્ર જાડેજા - 4.94 લાખ
- કેએલ રાહુલ - 4.71 લાખ
- જો રૂટ- 4.74 લાખ
આ રેડ ફોર રૂથ ડે શું છે?
તમને જણાવી દઈએ કે, આ હરાજીને '#REDFORRUTH SPECIAL TIMED AUCTION' નામ આપવામાં આવ્યું હતું. વાસ્તવમાં લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રેડ ફોર રૂથ ડે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે, ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન આ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ સંપૂર્ણપણે લાલ કલરનું થઈ જાય છે. ખેલાડીઓ અને ચાહકોને આ દિવસે લાલ કપડાં પહેરવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.
જેનું મુખ્ય કારણ આ દિવસ ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સર એન્ડ્રુ સ્ટ્રોસના સ્વર્ગસ્થ પત્ની રૂથ સ્ટ્રોસની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે, જેનું ફેફસાના કેન્સરને કારણે અવસાન થયું હતું. રેડ ફોર રૂથ ડે પર, રૂથ સ્ટ્રોસ ફાઉન્ડેશન એવા પરિવારો માટે ભંડોળ એકત્ર કરે છે જેમણે કોઈ ગંભીર બીમારી, ખાસ કરીને કેન્સરને કારણે માતાપિતા ગુમાવ્યા છે.
₹5.4 Lakh! Shubman Gill's Jersey Donned For Lord's Test Against England Fetches Whopping Amount At Graham Budd Auction, Claims Report#ShubmanGill #TeamIndia #ENGvIND #INDvsENGTest #INDvsENG2025 #englandcricket https://t.co/tejzoLRd1U— Free Press Journal (@fpjindia) August 9, 2025
