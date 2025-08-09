Essay Contest 2025

ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલની ટેસ્ટ જર્સી માટે લોકોની પડાપડી! હરાજીમાં લાગી લાખોની બોલી - GILL JERSEY FETCHES RECORD PRICE

ઈંગ્લેન્ડમાં ચેરિટી હરાજી દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાના ટેસ્ટ કેપ્ટન શુભમન ગિલની જર્સી સૌથી વધુ કિંમતે વેચાઈ. આ સાથે અન્ય ખેલાડીઓની જર્સી પણ લોકપ્રિય બની.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2025 at 4:17 PM IST

હૈદરાબાદ Shubman Gill's Test Jersey : ટીમ ઈન્ડિયાના ટેસ્ટ કેપ્ટન શુભમન ગિલનો ઈંગ્લેન્ડનો પહેલો પ્રવાસ ખૂબ જ શાનદાર રહ્યો. આ સિરીઝમાં શુભમન ગિલે પાંચ મેચની 10 ઇનિંગ્સમાં 754 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન ગિલના બેટમાંથી એક બેવડી સદી સહિત ચાર સદી જોવા મળી. તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયાએ સિરીઝ 2-2 થી ડ્રો પર સમાપ્ત કરી.

આ દરમિયાન, ઈંગ્લેન્ડમાં એક ચેરિટી હરાજીમાં ગિલની લોકપ્રિયતા મેદાનની બહાર પણ જોવા મળી. તે હરાજીમાં શુભમન ગિલની જર્સી ખરીદવા માટે લોકોની પડાપડી થઈ રહી છે. આ ચેરિટી હરાજીમાં શુભમન ગિલની જર્સી માટે સૌથી મોંઘી બોલી 5.40 લાખ રૂપિયા હતી.

ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલ
ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલ (Getty Images)

આ ખેલાડીઓની જર્સી પણ લાખોમાં વેચાઈ

શુભમન ગિલ ઉપરાંત, આ હરાજીમાં કેએલ રાહુલ, રવિન્દ્ર જાડેજા અને જસપ્રીત બુમરાહની જર્સી પણ લાખોમાં વેચાઈ હતી. લોકોએ આ ખેલાડીઓની જર્સી ખરીદવામાં પણ ઘણો રસ દાખવ્યો. તમને જણાવી દઈએ કે, આ ચેરિટી હરાજી 10 જુલાઈથી 27 જુલાઈ સુધી ચાલી હતી અને આ હરાજીમાંથી મળેલી સંપૂર્ણ રકમ રૂથ સ્ટ્રોસ ફાઉન્ડેશનને આપવામાં આવશે. આ ફાઉન્ડેશન એવા પરિવારોને મહત્વપૂર્ણ સહાય પૂરી પાડે છે જેઓ જીવલેણ રોગ સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે. આ સાથે, તે બાળકો અને પરિવારો માટે શોક પહેલાની સહાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

ખેલાડીઓના ટી-શર્ટની હરાજીની રકમ

  1. શુભમન ગિલ - 5.40 લાખ
  2. જસપ્રીત બુમરાહ - 4.94 લાખ
  3. રવીન્દ્ર જાડેજા - 4.94 લાખ
  4. કેએલ રાહુલ - 4.71 લાખ
  5. જો રૂટ- 4.74 લાખ
ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલની ટેસ્ટ જર્સી માટે લોકોની પડાપડી
ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલની ટેસ્ટ જર્સી માટે લોકોની પડાપડી (Screenshot Grab From X Handle)

આ રેડ ફોર રૂથ ડે શું છે?

તમને જણાવી દઈએ કે, આ હરાજીને '#REDFORRUTH SPECIAL TIMED AUCTION' નામ આપવામાં આવ્યું હતું. વાસ્તવમાં લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રેડ ફોર રૂથ ડે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે, ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન આ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ સંપૂર્ણપણે લાલ કલરનું થઈ જાય છે. ખેલાડીઓ અને ચાહકોને આ દિવસે લાલ કપડાં પહેરવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.

ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલની ટેસ્ટ જર્સી માટે લોકોની પડાપડી
ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલની ટેસ્ટ જર્સી માટે લોકોની પડાપડી (Screenshot Grab From X Handle)

જેનું મુખ્ય કારણ આ દિવસ ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સર એન્ડ્રુ સ્ટ્રોસના સ્વર્ગસ્થ પત્ની રૂથ સ્ટ્રોસની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે, જેનું ફેફસાના કેન્સરને કારણે અવસાન થયું હતું. રેડ ફોર રૂથ ડે પર, રૂથ સ્ટ્રોસ ફાઉન્ડેશન એવા પરિવારો માટે ભંડોળ એકત્ર કરે છે જેમણે કોઈ ગંભીર બીમારી, ખાસ કરીને કેન્સરને કારણે માતાપિતા ગુમાવ્યા છે.

