ODI કેપ્ટન બન્યા બાદ શુભમન ગિલની પહેલી પ્રતિક્રિયા, ભારતનું આગામી લક્ષ્ય જણાવ્યું
ટેસ્ટ બાદ, BCCI એ ODI ટીમની કમાન પણ યુવા બેટ્સમેન શુભમન ગિલને સોપવામાં આવી છે.
Published : October 5, 2025 at 7:02 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતના આગામી ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પહેલા BCCI પસંદગી સમિતિએ એક મોટો ફેરફાર કર્યો છે, જેમાં રોહિત શર્માના સ્થાને શુભમન ગિલને નવા ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. શ્રેયસ ઐયરને ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા છે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીનો પણ ODI ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
ગિલને ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા તે જ દિવસે તેમણે અમદાવાદમાં પ્રથમ ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ભારતને ઇનિંગ્સ અને 140 રનની શાનદાર જીત અપાવી હતી. આટલી મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી મળ્યા બાદ, ગિલે કહ્યું કે આટલું મોટું સન્માન મેળવવું ગર્વની વાત છે, પરંતુ તેમનો એકમાત્ર ધ્યેય ભારતને વર્લ્ડ કપ જીતવામાં મદદ કરવાનો હતો.
શુભમન ગિલની પહેલી પ્રતિક્રિયા
BCCI.TV સાથે વાત કરતા, ગિલે કહ્યું, "ODI માં મારા દેશનું નેતૃત્વ કરવું, એક એવી ટીમનું નેતૃત્વ કરવું જેણે ઘણું બધું પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે સૌથી મોટું સન્માન છે. તે મને ખૂબ ગર્વ આપે છે, અને મને આશા છે કે હું સારું પ્રદર્શન કરી શકીશ."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "મને લાગે છે કે વર્લ્ડ કપ પહેલા આપણી પાસે લગભગ 20 ODI મેચ છે, અને સ્વાભાવિક રીતે, સૌથી મોટું લક્ષ્ય દક્ષિણ આફ્રિકામાં યોજાનારા વર્લ્ડ કપનું છે. આપણે જે પણ રમીએ, ટીમના દરેક ખેલાડી પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરશે. અમે વર્લ્ડ કપ પહેલા શાનદાર સિઝનનો આનંદ માણવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરીશું અને આશા રાખીએ કે તે જીતીશું."
26 વર્ષીય શુભમન ગિલ હવે ટેસ્ટ અને વનડે બંનેમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરશે, રોહિત શર્માની જગ્યાએ બંને ભૂમિકાઓ ભજવશે. ઘણા લોકો ભવિષ્ય માટે પસંદગીકારોના નિર્ણયની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે, ત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક ચાહકો કહે છે કે રોહિત શર્મા વધુ સારી વિદાયનો હકદાર હતો. તાજેતરમાં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ભારતને વિજય અપાવનાર રોહિત શર્મા ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં 2027 વર્લ્ડ કપ સુધીમાં 40 વર્ષનો થઈ જશે, જ્યારે વિરાટ કોહલી 38 વર્ષનો થઈ જશે.
રાજીવ શુક્લાએ કેપ્ટનને અભિનંદન આપ્યા
BCCIના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ શુભમન ગિલ અને શ્રેયસ ઐયરને કેપ્ટન અને ઉપ-કપ્તાન તરીકે નિયુક્ત થવા બદલ અભિનંદન આપ્યા. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું, "શુભમન ગિલ અને શ્રેયસ ઐયરને ભારતીય ODI ટીમના કેપ્ટન અને ઉપ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત થવા બદલ અભિનંદન. આ એક ગર્વની ક્ષણ છે જે તેમની મહેનત અને સાતત્યને પ્રતિબિંબિત કરે છે. હું ઈચ્છું છું કે તેઓ બંને તેમની નવી ભૂમિકાઓમાં સતત સફળતા મેળવે."
રોહિતને કેપ્ટનશીપમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા તે આશ્ચર્યજનક છે
બીજી બાજુ, આ પગલાથી હરભજન સિંહ જેવા કેટલાક અન્ય ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડીઓને આશ્ચર્ય થયું છે, જેઓ રોહિત શર્માને કેપ્ટનશીપની ભૂમિકામાં ન જોઈને આશ્ચર્યચકિત છે. હરભજન સિંહે કહ્યું કે રોહિત શર્માને ફક્ત એક ખેલાડી તરીકે, કેપ્ટન તરીકે નહીં, પણ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ODI શ્રેણી માટે જતા જોવાનું થોડું આશ્ચર્યજનક છે.
તેમણે કહ્યું, "સાચું કહું તો, રોહિતને કેપ્ટન તરીકે ન જોવું મારા માટે થોડું આશ્ચર્યજનક છે. જો તમે રોહિત શર્માને પસંદ કરી રહ્યા છો, તો તેને કેપ્ટન બનાવો કારણ કે તેણે તાજેતરમાં ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી છે. રોહિત મર્યાદિત ઓવરના ફોર્મેટમાં ભારતીય ક્રિકેટના સ્તંભોમાંનો એક રહ્યો છે. મને લાગે છે કે તેને ઓછામાં ઓછું આ પ્રવાસ પર તક મળવી જોઈતી હતી." જો પસંદગીકારો 2027 ના ODI વર્લ્ડ કપ વિશે વિચારી રહ્યા હોય, તો તે હજુ ઘણું દૂર છે.
🚨 India’s squad for Tour of Australia announced— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
Shubman Gill named #TeamIndia Captain for ODIs
The #AUSvIND bilateral series comprises three ODIs and five T20Is against Australia in October-November pic.twitter.com/l3I2LA1dBJ
ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે ભારતની ODI ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (ઉપ-કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), યશસ્વી જયસ્વાલ
