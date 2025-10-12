ETV Bharat / sports

ગિલે 10મી ટેસ્ટ સદી ફટકારી, રોહિત અને ધોનીને પાછળ છોડીને આ મોટી સિદ્ધિ મેળવી

શુભમન ગિલે દિલ્હીમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બીજી ટેસ્ટમાં અણનમ ૧૨૯ રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી.

શુભમન ગિલ
શુભમન ગિલ (AP)
Published : October 12, 2025 at 6:04 PM IST

Shubman Gill Hundred: ભારતીય ટેસ્ટ કેપ્ટન શુભમન ગિલ શાનદાર ફોર્મમાં છે. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બીજી ટેસ્ટમાં શુભમન ગિલે અણનમ 129 રન બનાવ્યા. આ તેની 10 મી ટેસ્ટ સદી અને કેપ્ટન તરીકેની પાંચમી ટેસ્ટ સદી છે.

ગિલે વિરાટ કોહલીની બરાબરી કરી

ગિલે ટેસ્ટ કેપ્ટન બન્યા પછી સાત મેચ રમી છે, જેમાં 84 ની સરેરાશથી કુલ 933 રન બનાવ્યા છે, જેમાં પાંચ સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે, ગિલે એક કેલેન્ડર વર્ષમાં ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ સદીઓમાં વિરાટ કોહલીની બરાબરી કરી છે. વિરાટે 2017 અને 2018માં બે વાર પાંચ સદી ફટકારી હતી.

એ પણ નોંધનીય છે કે શુભમન ગિલની કેપ્ટન તરીકે 12 ઇનિંગ્સમાં આ પાંચમી ટેસ્ટ સદી છે. હવે તેમના કરતા ફક્ત એલિસ્ટર કૂક અને સુનીલ ગાવસ્કર આગળ છે, જેમણે અનુક્રમે નવ અને દસ ઇનિંગ્સમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.

ગિલે રોહિતને પાછળ છોડી દીધો

વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં પોતાની 10મી સદી સાથે, ગિલે રોહિત શર્માનો રેકોર્ડ તોડ્યો અને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારનાર ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો. અગાઉ, આ રેકોર્ડ રોહિત શર્માના નામે હતો, જેણે 10 સદી ફટકારી હતી.

ધોની અને ગાંગુલીને પણ પાછળ છોડી દીધા

કેપ્ટન તરીકે પોતાની પાંચમી ટેસ્ટ સદી સાથે, 26 વર્ષીય ગિલે કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ સદી ફટકારવાના ધોની અને ગાંગુલીના રેકોર્ડની બરાબરી કરી. ભારતના ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે વિરાટ કોહલી 20 સદી સાથે યાદીમાં ટોચ પર છે, ત્યારબાદ સુનીલ ગાવસ્કર 11 અને મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન નવ સદી સાથે છે.

ભારતના ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ સદી

  • વિરાટ કોહલી - 20 સદી
  • સુનીલ ગાવસ્કર - 11 સદી
  • મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન - 9 સદી
  • સચિન તેંડુલકર - 7 સદી
  • શુભમન ગિલ - 5 સદી
  • એમએસ ધોની - 5 સદી
  • સૌરવ ગાંગુલી - 5 સદી
  • મન્સૂર અલી ખાન પટૌડી - 5 સદી
  • રાહુલ દ્રવિડ - 4 સદી
  • રોહિત શર્મા - 4 સદી

ગિલની કુલ આંતરરાષ્ટ્રીય સદીઓ

શુભમન ગિલના નામે હવે 19 આંતરરાષ્ટ્રીય સદી છે. તેની ટેસ્ટમાં 10 સદી, વનડેમાં આઠ સદી અને ટી20માં એક સદી છે. બીજી ટેસ્ટમાં, ભારતે 135મી ઓવરમાં 5 વિકેટે 518 રનના સ્કોર પર પોતાનો પહેલો દાવ જાહેર કર્યો.

