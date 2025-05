ETV Bharat / sports

શુભમન ગિલ Not out હતો? રન આઉટ થયા બાદ ગિલ થર્ડ અમ્પાયર પર ભડક્યો, જુઓ વિડીયો - SHUBMAN GILL CLASHED WITH UMPIRE

રન આઉટ થયા બાદ ગિલ થર્ડ અમ્પાયર પર ભડક્યો ( Screenshot from x handle )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 3, 2025 at 10:49 AM IST 2 Min Read

અમદાવાદ : ગુજરાત ટાઇટન્સે IPL 2025 ની 51મી મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને 38 રનથી હરાવ્યું. આ જીત સાથે, ગુજરાત 10 મેચમાં 7 જીત સાથે 14 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. GT ના કેપ્ટન શુભમન ગિલે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે શાનદાર અડધી સદી ફટકારી હતી, પરંતુ આ મેચમાં તેના રન આઉટ થવાથી મોટો વિવાદ સર્જાયો હતો. શુભમન ગિલ રન આઉટ થયો: ગુજરાત ટાઇટન્સે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને જીત માટે 225 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો. શુભમન ગિલે મેચમાં સારી બેટિંગ કરી અને આખા મેદાન પર સ્ટ્રોક માર્યા. તેમના કારણે જ ટીમ મોટા સ્કોર સુધી પહોંચી શકી. તેણે SRH સામેની મેચમાં 38 બોલમાં 76 રન બનાવ્યા, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. શુભમન ગિલ ક્રીઝ સુધી પહોંચી શક્યો નહીં: