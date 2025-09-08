શુભમન ગિલ પોતાના શ્રેષ્ઠ મિત્ર અને પ્રિય ક્રિકેટર કોને કહેતા હતા? નામ જાણીને ચોકી જશો
ભારતીય ટેસ્ટ કેપ્ટન શુભમન ગિલ 8 સપ્ટેમ્બરે પોતાનો 26મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યો છે.
Published : September 8, 2025 at 7:53 PM IST
હૈદરાબાદ: ક્રિકેટના દરેક ફોર્મેટમાં રમવાની પોતાની શૈલી, પડકારોનો સામનો કરવાની હિંમત અને મનોરંજક શોટ્સ સાથે, યુવા પંજાબી ક્રિકેટર શુભમન ગિલ 'વિરાટ પછી કોણ?' આ પ્રશ્નનો જવાબ આપી રહ્યો છે. ઇંગ્લેન્ડ સામેની તાજેતરની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં, તેણે પોતાની શાનદાર બેટિંગ તેમજ કેપ્ટન તરીકે પ્રભાવિત કર્યા છે. આજે 8 સપ્ટેમ્બરે, તે પોતાનો 26મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યો છે.
તમને જણાવી દઈએ કે, ગિલનો જન્મ 8 સપ્ટેમ્બર 1999 ના રોજ પંજાબના ફાઝિલકા જિલ્લાના ચક જયમલ સિંહ વાલા ગામમાં થયો હતો. તેના પિતા લખવિંદર સિંહ ખેડૂત હતા જે ક્રિકેટર બનવા માંગતા હતા. પરંતુ તે ક્રિકેટર બની શક્યો ન હતો, પરંતુ તેનો પુત્ર શુભમન ગિલ હવે તે બધું પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે જે તે કરવા માંગતો હતો. હાલમાં, ગિલ ભારતીય ટેસ્ટ ટીમનો કેપ્ટન અને T20 ટીમનો ઉપ-કેપ્ટન છે, જ્યારે ODI માં, તે રોહિત શર્મા પછી કેપ્ટન બનવાની રેસમાં સૌથી આગળ છે.
🎉 Happy Birthday, @ShubmanGill! 🏏— Star Sports (@StarSportsIndia) September 8, 2025
From his jersey number to his nickname, the Prince spills it all! pic.twitter.com/kX0Qcq1juO
જર્સી નંબર 77
ગિલના જન્મદિવસ નિમિત્તે, સ્ટાર સ્પોર્ટ્સે X પર ઘણા વીડિયો શેર કર્યા છે, જેમાં તેણે ખુલ્લેઆમ તેના જર્સી નંબર, પ્રિય ક્રિકેટર અને શ્રેષ્ઠ મિત્ર વિશે વાત કરી છે. ગિલ તેની જર્સી નંબર ૭૭ વિશે કહે છે કે મારો જર્સી નંબર ૭૭ છે અને તે લેવાનું કારણ એ હતું કે જ્યારે હું અંડર-૧૯ વર્લ્ડ કપ રમી રહ્યો હતો અને ૭ નંબર ઇચ્છતો હતો, પરંતુ તે ઉપલબ્ધ ન હતો, તેથી મેં સાતને બદલે બે નંબર ૭૭ લીધા.
A princely journey! 👑✨— Star Sports (@StarSportsIndia) September 8, 2025
As @ShubmanGill celebrates his birthday, we look back at his glorious rise in international cricket! 🇮🇳
[Happy Birthday, Indian Test Captain] pic.twitter.com/578J2DlGA7
ગિલનો મિત્ર
ગિલે એમ પણ કહ્યું કે બાળપણમાં મહાન બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકર તેનો આદર્શ હતો. પરંતુ હાલમાં 'ચેઝ માસ્ટર' વિરાટ કોહલી તેનો પ્રિય ક્રિકેટર બની ગયો છે અને ટીમમાં મારો શ્રેષ્ઠ મિત્ર ઇશાન કિશન છે. આ ઉપરાંત, ગિલે કહ્યું કે નેટ્સમાં બુમરાહનો સામનો કરવો સૌથી વધુ અનુભવે છે, કારણ કે તે હંમેશા તમને ડરાવવા માંગે છે અને તમને બતાવવા માંગે છે કે તે શ્રેષ્ઠ બોલર છે. '
🎂 Happy Birthday, Shubman Gill! 🎉— Star Sports (@StarSportsIndia) September 8, 2025
From fav food on a cheat day 🍔 to the tunes he vibes on 🎶 Shubman Gill spills it all in this rapid fire! 🔥 Stylish on the pitch, chill off it - that’s our Prince! 👑 pic.twitter.com/Aq56CfTkIZ
ગિલનું ઉપનામ
તેના ઉપનામ અને પરિવારના મહત્વ પર, શુભમન ગિલે કહ્યું, 'મારું ઉપનામ કાકા છે, જેનો પંજાબીમાં અર્થ બાળક થાય છે. મેચ જીત્યા પછી, હું જેને પ્રથમ ફોન કરું છું તે મારા પિતા છે. એક વસ્તુ જેના વગર હું રહી શકતો નથી તે છે મારો પરિવાર.’
ગિલની કારકિર્દી
પોતાના ડેબ્યૂથી, ગિલે 37 ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 41.35 ની સરેરાશથી 2,647 રન બનાવ્યા છે. જ્યારે 55 વનડેમાં, 26 વર્ષીય ગિલે 59.04 ની સરેરાશથી 2,775 રન બનાવ્યા છે. તે જ સમયે, 21 T20I માં, ગિલે 30.42 ની સરેરાશથી 578 રન બનાવ્યા છે. હવે તે 10 સપ્ટેમ્બરે મેદાનમાં પાછો ફરશે અને એશિયા કપ 2025 માં કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ સાથે ઉપ-કેપ્ટનની ભૂમિકા ભજવશે.
આ પણ વાંચો: