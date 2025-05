ETV Bharat / sports

ગુજરાત માટે ખુશખબર… 25 વર્ષનો ખેલાડી ભારતનો 37મો કેપ્ટન બન્યો, આ ખેલાડીને 8 વર્ષ પછી ટીમમાં મળ્યું સ્થાન - INDIA TEST SQUAD FOR ENGLAND TOUR

BCCI દ્રારા ભારતીય ટેસ્ટ ટીમની જાહેરાત ( AFP )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 24, 2025 at 2:02 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 2:30 PM IST 2 Min Read

મુંબઈ : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આવતા મહિને ઈંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ કરશે. આ પ્રવાસ 20 જૂનથી શરૂ થશે. જેમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમાશે. BCCI એ આ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરી છે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા દિગ્ગજોએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી ટીમ ઈન્ડિયાનો આ પહેલો મોટો પ્રવાસ છે. આવી સ્થિતિમાં ભારતીય ટીમની સાથે નવા ટેસ્ટ કેપ્ટનની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. BCCI દ્રારા ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત (BCCCI X Handle) ગુજરાતની કેપ્ટનના હાથમાં ભારતીય ટેસ્ટ ટીમની કમાન: શુભમન ગિલને ભારતીય ટેસ્ટ ટીમના નવા કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ગિલ ટીમ ઈન્ડિયાનો 37મો ટેસ્ટ કેપ્ટન હશે. 25 વર્ષીય ગિલ ટીમ ઈન્ડિયાના પાંચમા સૌથી યુવા ટેસ્ટ કેપ્ટન બન્યો છે. ગિલને હવે ફક્ત બેટિંગમાં જ નહીં પરંતુ ઇંગ્લેન્ડની ધરતી પર કેપ્ટનશીપની જવાબદારીઓ નિભાવવામાં પણ મુશ્કેલ પડકારનો સામનો કરવો પડશે. આ ઉપરાંત, અર્શદીપ સિંહને પહેલીવાર ટેસ્ટ ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. કરુણ નાયર 8 વર્ષ પછી ટીમમાં પરત ફર્યા:

