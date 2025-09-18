ETV Bharat / sports

તાપીનું ગૌરવ: ભારતની U20 મહિલા ફૂટબોલ ટીમે તાપીની દીકરીની આગેવાનીમાં ઐતિહાસિક જીત હાંસલ કરી

અંડર 20 મહિલા ટીમના આત્મવિશ્વાસ, કઠિન મહેનત અને શુભાંગીનીના સફળ નેતૃત્વને લઈ ભારતની ટીમ 20 વર્ષ બાદ ઐતિહાસિક ક્વોલિફાઇડ થઈ છે.

ભારતની U20 મહિલા ફૂટબોલ ટીમે તાપીની દીકરીની આગેવાનીમાં ઐતિહાસિક જીત હાંસલ કરી
ભારતની U20 મહિલા ફૂટબોલ ટીમે તાપીની દીકરીની આગેવાનીમાં ઐતિહાસિક જીત હાંસલ કરી (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 4:07 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

તાપી: ભારતની અંડર 20 મહિલા રાષ્ટ્રીય ફૂટબોલની ટીમએ વીસ વર્ષ બાદ ઇતિહાસ રચ્યો છે, જેમાં તાપી જિલ્લાના સોનગઢ તાલુકાની દીકરી શુભાંગીની સિંહના નેતૃત્વ હેઠળ ટીમએ 2026 માં થાઇલેન્ડ ખાતે રમનાર ASF અંડર 20 મહિલા એશિયન કપ માટે ક્વોલિફાઇડ થઈ છે. જેને પગલે તાપી જિલ્લાનું નામ વિશ્વ ફલક પર ગુંજતું થયું છે.

માતા પિતા સામે ઘણા પડકારો હતા
નાનપણથીજ ફૂટબોલની રમતમાં આગવું સ્થાન ધરાવતી શુભાંગીની તેની રમતથી જેતે સમયના તેના ફુટબોલના સ્કૂલના કોચ એ તેમના પિતાને શુભાંગીની ને ફૂટબોલ ની રમતમાં આગળ વધારવાની સલાહ આપી હતી અને તેના માતા -પિતાએ તેમજ કરી દીકરી શુભાંગીની ને ફૂટબોલની રમતમાં આગળ વધારવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી, પરંતુ માતા પિતા સામે ઘણા પડકારો હતા.

તાપીનું ગૌરવ: ભારતની U20 મહિલા ફૂટબોલ ટીમે તાપીની દીકરીની આગેવાનીમાં ઐતિહાસિક જીત હાંસલ કરી (Etv Bharat Gujarat)
શુભાંગીની સિંહ
શુભાંગીની સિંહ (Etv Bharat Gujarat)

વિશ્વફલક પર માતાપિતાનું સ્વપ્ન સાકાર કર્યું

પિતા મિલમાં સામન્ય કામદાર હોય જેને લઈ આર્થિક રીતે પડકાર તો હતો સાથે સામાજિક રીતે પણ કેટલાક લોકો કહેતા કે દીકરીને રમતગમત ક્ષેત્રે આગળ વધારવાની જગ્યા પર ભણાવી તેના લગ્ન કરાવી દેવામાં આવે, પરંતુ તેમ ન કરતા માતા પિતા એ શુભાંગીનીને ફૂટબોલમાં જ આગળ વધારવાનો દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો અને આજે દીકરી એ વિશ્વફલક પર માતાપિતાનું સ્વપ્ન સાકાર કર્યું અને વીસ વર્ષ બાદ ફૂટબોલ ની રમતમાં ક્વોલિફાઇ થઈ વિશ્વભરમાં દેશનું નામ રોશન કર્યું છે.

શુભાંગીની સિંહ ફુટબોલની પ્રેક્ટિસ કરતી જોવા મળે છે
શુભાંગીની સિંહ ફુટબોલની પ્રેક્ટિસ કરતી જોવા મળે છે (Etv Bharat Gujarat)
શુભાંગીની ફીફા વર્લ્ડ કપની ટીમમાં સિલેક્શન થયું
શુભાંગીની ફીફા વર્લ્ડ કપની ટીમમાં સિલેક્શન થયું (Etv Bharat Gujarat)

નાનપણથી જ ફૂટબોલની રમતમાં ઘેલછા હતી

ફૂટબોલની રમતમાં પહેલેથી જ કંઈક કરવાની ઘેલછા શુભાંગીનીમાં હતી, નાનપણમાં જ્યારે તે ફૂટબોલ રમતી હતી ત્યારે તેની ઉંમરની બાળકીઓ ફૂટબોલ રમવાનું ટાળતી હતી, પરંતુ તેના ભાઈ અને તેની ઉંમરના છોકરાઓ સાથે તે ફૂટબોલ રમવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું, જેની રમત જોઈ તેના સ્પોર્ટ્સ ટીચરે તેના માતાપિતાને આ રમતમાં આગળ વધારવાની વાત કરી અને તેમની વાત માની શુભાંગીનીને હિંમતનગરની ASG એકેડમીમાં એકસપર્ટ કોચ તરુણ રોય અને આસિસ્ટન કોચ મોહસીન મલિક પાસે ફૂટબોલની ઘનિષ્ઠ તાલીમમાં મૂકી જ્યાં ચાર વર્ષના સખત પરિશ્રમ બાદ શુભાંગીની ફીફા વર્લ્ડ કપની ટીમમાં સિલેક્શન થયું.

ફુટબોલ સાથે પ્રક્ટિસ કરતી શુભાંગીની સિંહ
ફુટબોલ સાથે પ્રક્ટિસ કરતી શુભાંગીની સિંહ (Etv Bharat Gujarat)

કેન્દ્રીય મંત્રીએ ટ્વીટ કરી અભિનંદન પાઠવ્યા

ત્યારબાદ શુભાંગીની સુબ્રતો કપ, SGFI નેશનલ, રિલાયન્સ યુથ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ, AIF જુનિયર ગર્લ્સ નેશનલ જેવી રાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટ, જ્યારે દક્ષિણ એશિયન ફૂટબોલ ફેડરેશન ચેમ્પિયનશિપ 2022, અંડર 17 fifa મહિલા વર્ડ કપ 2022, જેવી અનેકો આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ તબક્કાવાર શુભાંગીની એ રમી 20 વર્ષ બાદ અંડર 20ની મહિલાની ફૂટબોલ ટીમને એશિયા કપમાં સ્થાન અપાવ્યું છે. આ અંગે કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવીયા એ ટ્વીટ કરી ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

ફુટબોલ સાથે પ્રક્ટિસ કરતી શુભાંગીની સિંહ
ફુટબોલ સાથે પ્રક્ટિસ કરતી શુભાંગીની સિંહ (Etv Bharat Gujarat)
માતા પિતા સાથે શુભાંગીની સિંહ
માતા પિતા સાથે શુભાંગીની સિંહ (Etv Bharat Gujarat)

સમગ્ર દેશ માટે પણ ગૌરવની ક્ષણ

અંડર 20 મહિલા ટીમના આત્મવિશ્વાસ, કઠિન મહેનત અને શુભાંગીનીના સફળ નેતૃત્વને લઈ ભારતની ટીમ વીસ વર્ષ બાદ ઐતિહાસિક ક્વોલિફાઇડ થઈ છે, આ સિધ્ધિ માત્ર ભારતીય મહિલા ફૂટબોલ ખેલાડીઓ માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશ માટે પણ ગૌરવની ક્ષણ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અગરબત્તી વણી હીરા ઘસ્યા પાનની કેબીન કરી અપંગતા હોવા છતાં: ટેબલ ટેનીસ પ્લેયર સાથે PGVCLમાં Dy સુપ્રીટેન્ડન્ટ જાણો અદભુત જીવન સફર વિશે
  2. એશિયા કપ 2025માં ફરી એકવાર ટકરાશે ભારત અને પાકિસ્તાન, જાણો ક્યારે થશે મહામુકાબલો
Last Updated : September 18, 2025 at 5:20 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

U20 WOMENS FOOTBALL TEAMSHUBHANGI SINGHTAPI NEWSTAPI INDIA U20 WOMENS FOOTBALL TEAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.