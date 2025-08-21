નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પસંદગી કરવામાં આવી છે. શ્રેયસ ઐયરને આ ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું ન હતું. આ પછી, ક્રિકેટ જગતમાં તેને T20 ટીમમાં સ્થાન ન આપવાની ચર્ચા ચાલી રહી હતી. કેટલાક ક્રિકેટ દિગ્ગજોએ કહ્યું કે ટીમમાંથી ઐયરની ગેરહાજરી તેમની સાથે અન્યાય છે. તેથી હવે તેમના પિતા સંતોષ ઐયરે પણ એશિયા કપ ટીમમાંથી ઐયરની ગેરહાજરી પર પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો છે.
શ્રેયસ ઐયરના પિતા સંતોષ ઐયરે BCCI અને પસંદગીકારો દ્વારા તેમના પુત્રને T20 ફોર્મેટમાં યોજાનારી એશિયા કપ ટીમમાંથી બહાર રાખવા પર નિરાશા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સાથે વાત કરતા પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે.
Shreyas Iyer's father said " i don’t know what else shreyas has to do to make it to the indian t20 team. he has been performing so well in the ipl year after year, from delhi capitals to kolkata knight riders to punjab kings, and that too as a captain. he even captained kkr to the… pic.twitter.com/qoiIixKqVM— Johns. (@CricCrazyJohns) August 21, 2025
સંતોષ ઐયરે કહ્યું, 'મને ખબર નથી કે શ્રેયસને ભારતીય T20 ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે બીજું શું કરવું પડશે. તેણે IPLમાં દિલ્હી કેપિટલ્સથી લઈને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને પંજાબ કિંગ્સ સુધી દરેકની કેપ્ટનશીપ કરી છે. તે કેપ્ટન તરીકે પણ ખૂબ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તેણે 2024 માં KKR ને IPL ટાઇટલ અપાવ્યું અને આ વર્ષે પંજાબને ફાઇનલમાં પહોંચાડ્યું.
પિતાએ કહ્યું- ટીમમાં તો પસંદ કરો.
શ્રેયસના પિતાએ આગળ કહ્યું, 'હું એમ નથી કહેતો કે તેને ભારતીય કેપ્ટન બનાવો પણ ઓછામાં ઓછું તેને ટીમમાં પસંદ કરો. જો તેને ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવે તો પણ તેના ચહેરા પર કોઈ અસંતોષ નથી. તે ફક્ત એટલું જ કહેશે કે આ મારું ભાગ્ય છે. તે મારું ભાગ્ય છે. તે હંમેશા શાંત અને સંયમિત રહે છે. તે કોઈને દોષ આપતો નથી પણ અંદરથી તે સ્વાભાવિક રીતે નિરાશ થશે.'
તમને જણાવી દઈએ કે, અજિત અગરકરની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિએ 9 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ રહેલા એશિયા કપ 2025 માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે. આ ટીમની કમાન સૂર્યકુમાર યાદવને સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે શુભમન ગિલને ટીમમાં ઉપ-કપ્તાન બનાવવામાં આવ્યો છે. એશિયા કપ માટે 5 રિઝર્વ ખેલાડીઓમાં પણ શ્રેયસ ઐયરને તક આપવામાં આવી નથી.
ઐયરની T20 કારકિર્દી: ઐયરે ભારત માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 51 મેચોની 47 ઇનિંગ્સમાં 1104 રન બનાવ્યા છે. તેમના નામે 8 હાફ સેન્ચુરી પણ છે. તેમણે IPLમાં 133 મેચોની 132 ઇનિંગ્સમાં 27 હાફ સેન્ચુરી સાથે 3731 રન બનાવ્યા છે.
આ પણ વાંચો: