શ્રેયસ ઐયરે BCCI ને મોટો ઝટકો આપ્યો, રિપોર્ટમાં થયો ખુલાસો
ભારતીય 'એ' ટીમની કેપ્ટનશીપ છોડ્યા બાદ શ્રેયસ ઐયરે વધુ એક મોટો નિર્ણય લઈને બધાને ચોંકાવી દીધા છે.
Published : September 24, 2025 at 3:25 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ટીમ 2 ઓક્ટોબરથી વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે બે મેચની ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણી રમવાની છે. આ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત આજે થવાની છે. જોકે, યુવા બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયરે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ પાસેથી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી બ્રેક લેવાની વિનંતી કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે.
એ નોંધવું જોઇએ કે એન્ડરસન-તેંડુલકર ટ્રોફી શ્રેણી માટે પસંદગીકારો દ્વારા શ્રેયસ ઐયરની અવગણના કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે વ્યાપક ટીકા થઈ હતી. જોકે, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ પ્રવાસ પહેલા ભારત A ટેસ્ટ ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત થયા પછી, અટકળો ફેલાઈ હતી કે ઐયરનું ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં વાપસી લગભગ નિશ્ચિત છે.
શ્રેયસ ઐયરે કેપ્ટનશીપમાંથી રાજીનામું આપ્યું
જોકે, શ્રેયસ ઐયરે ઓસ્ટ્રેલિયા A સામેની પ્રથમ ચાર દિવસીય ટેસ્ટ રમ્યા પછી, બીજી ટેસ્ટમાં કેપ્ટનશીપ છોડી દીધી અને શ્રેણીની અધવચ્ચે લખનૌ કેમ્પ છોડી દીધો ત્યારે તેણે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. આ પછી, તેણે હવે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી બ્રેક લેવાની વિનંતી કરી છે અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની આગામી બે મેચની ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી પોતાને પાછી ખેંચી લીધી છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઐયરે બીસીસીઆઈને જાણ કરી છે કે વારંવાર થતી શારીરિક સમસ્યાઓના કારણે તે સતત ચાર કે તેથી વધુ દિવસ રમી શકશે નહીં. જોકે તે ગયા સિઝનમાં રણજી ટ્રોફીમાં ટૂંકા ગાળા માટે રમી શક્યો હતો, પરંતુ ટેસ્ટ અને ઈન્ડિયા એ ક્રિકેટની માંગને કારણે આવી લવચીકતા શક્ય નથી. આ પડકારોનો સામનો કરીને, તેણે લાંબા ફોર્મેટથી દૂર રહેવાનો નિર્ણય લીધો છે.
શ્રેયસ ઐયરે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમનો ભાગ નહીં રહે
આ રિપોર્ટ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે શ્રેયસ ઐયરે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પણ ભારતીય ટેસ્ટ ટીમનો ભાગ નહીં રહે. જોકે, ઐયરે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટેસ્ટ મેચોમાં પાછા ફરવાની અપેક્ષા હતી, ખાસ કરીને ઇંગ્લેન્ડ સામે કરુણ નાયરના એન્ડરસન-તેંડુલકર ટ્રોફીમાં નિરાશાજનક પ્રદર્શન પછી. ઈન્ડિયા એ કેપ્ટન તરીકે તેમની તાજેતરની નિમણૂકને ટેસ્ટ તૈયારી તરફના પગલા તરીકે પણ જોવામાં આવી હતી.
શ્રેયસ ઐયરની ટેસ્ટ કારકિર્દી
70 વનડે અને 51 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનાર ઐયર અત્યાર સુધીમાં ભારત માટે માત્ર 14 ટેસ્ટ રમ્યા છે, જેમાં તેમણે 37 ની સરેરાશથી 811 રન બનાવ્યા છે. તેમણે એક સદી અને પાંચ અડધી સદી પણ ફટકારી છે, જેમાં તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 105 છે.
