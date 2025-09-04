ETV Bharat / sports

શિખર ધવન પર EDની તલવાર, ગંભીર આરોપોમાં તપાસ ચાલુ - ED SUMMONS SHIKHAR DHAWAN

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ બેટ્સમેન શિખર ધવનને ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂછપરછ માટે ED દ્વારા સમન્સ મોકલવામાં આવ્યું છે.

નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ડાબોડી ઓપનર શિખર ધવન વિશે એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. દિલ્હીના આ 39 વર્ષીય ભારતીય ક્રિકેટર પર ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા તેમને સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે. PTI ના અહેવાલ મુજબ, ભારતીય ક્રિકેટરને ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનના કેસોમાં સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે. ધવન હાલમાં ED ઓફિસ પહોંચ્યા છે, જ્યાં તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.

શિખર ધવન પર EDની તલવાર

હકીકતમાં, એક સત્તાવાર સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે શિખર ધવનને કથિત ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ મોકલ્યું છે. સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 1xBet નામની ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન સાથે સંબંધિત આ તપાસના ભાગ રૂપે ફેડરલ તપાસ એજન્સી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તેમનું નિવેદન રેકોર્ડ કરશે.

શિખર ધવને ભારત માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તે ભારતની 2013 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી વિજેતા ટીમનો ભાગ હતો. ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ તેણે આ ટુર્નામેન્ટમાં ઘણો પ્રતિભાવ બતાવ્યો હતો. ધવન ભારત માટે 2015 અને 2019 વર્લ્ડ કપ ટીમનો પણ ભાગ રહી ચૂક્યો છે. હવે તેના પર આવા ગંભીર આરોપો તેના ચાહકો માટે ખૂબ જ હૃદયદ્રાવક ઘટના છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, ધવન કેટલીક જાહેરાતો દ્વારા આ એપ સાથે સંકળાયેલો છે. પૂછપરછ દરમિયાન, ED આ એપ સાથેના તેના સંબંધોને સમજવા માંગે છે, જેથી પરિસ્થિતિ વધુ સ્પષ્ટ થઈ શકે. એજન્સી ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનો સાથે સંબંધિત આવા ઘણા કેસોની તપાસ કરી રહી છે, જેના પર ઘણા લોકો અને રોકાણકારોને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાનો અથવા મોટી રકમનો કરચોરી કરવાનો આરોપ છે.

સુરેશ રૈનાની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી છે

તમને જણાવી દઈએ કે ગયા મહિને, ફેડરલ તપાસ એજન્સીએ આ કેસમાં ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર સુરેશ રૈનાની પૂછપરછ કરી હતી. સુરેશ રૈના ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની 2011 ODI વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનો ભાગ હતા. આ સાથે, કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં વાસ્તવિક પૈસાથી ઓનલાઈન ગેમિંગ પર પ્રતિબંધ મૂકતો કાયદો લાવ્યો છે.

