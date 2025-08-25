ETV Bharat / sports

શાકિબ અલ હસને રચ્યો ઇતિહાસ, T20 ક્રિકેટમાં આવું કરનાર વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો - SHAKIB AL HASAN

બાંગ્લાદેશના ઓલરાઉન્ડર શાકિબ અલ હસને ટી20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે એવું કર્યું જે બીજું કોઈ કરી શક્યું નહીં.

બાંગ્લાદેશનો ઓલરાઉન્ડર શાકિબ અલ હસન
બાંગ્લાદેશનો ઓલરાઉન્ડર શાકિબ અલ હસન (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2025 at 3:02 PM IST

નવી દિલ્હી: બાંગ્લાદેશના અનુભવી ક્રિકેટર શાકિબ અલ હસને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ઇતિહાસના પાનામાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે. બાંગ્લાદેશી ઓલરાઉન્ડરે T20 ક્રિકેટમાં આ સિદ્ધિ મેળવી છે. તો ચાલો જાણીએ આ રેકોર્ડ વિશે.

શાકિબ અલ હસને ઇતિહાસ રચ્યો

ખરેખર, શાકિબ અલ હસને T20 ફોર્મેટમાં 3 વિકેટ લઈને અજાયબીઓ કરી છે. તેણે કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ (CPL 2025) માં આ સિદ્ધિ પોતાના નામે કરી છે. એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા ફાલ્કન્સ વિરુદ્ધ સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ પેટ્રિઓટ્સ વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં શાકિબે ત્રણ વિકેટ લઈને ઇતિહાસ રચ્યો. આ લીગની 11મી મેચ હતી.

શાકિબે T20 ફોર્મેટમાં મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી

આ મેચમાં એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા ફાલ્કન્સ માટે રમતા શાકિબે બોલ સાથે 2 ઓવરમાં 11 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. આ સાથે, શાકિબ અલ હસને T20 ક્રિકેટમાં 502 વિકેટ હાંસલ કરી છે. આ સિદ્ધિ પછી, તે T20 માં 500+ વિકેટ લેનાર વિશ્વનો 5મો બોલર બની ગયો છે.

શાકિબ આ સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વનો પ્રથમ ક્રિકેટર બન્યો

આ સાથે, શાકિબ T20 ફોર્મેટમાં 7500+ રન બનાવનાર અને 500+ વિકેટ લેનાર વિશ્વનો પ્રથમ ક્રિકેટર બન્યો છે. આ યાદીમાં ડ્વેન બ્રાવોનું નામ બીજા નંબરે નોંધાયેલું છે, જેમણે T20 ક્રિકેટમાં 6970 રન બનાવ્યા છે અને 631 વિકેટ પણ પોતાના નામે કરી છે.

શાકિબે બેટથી પણ યોગદાન આપ્યું

આ મેચમાં શાકિબ અલ હસને પણ બેટથી 25 રનનું યોગદાન આપ્યું અને પોતાની ટીમને જીત અપાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. આ મેચમાં સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ પેટ્રિઓટ્સે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 133 રન બનાવ્યા. એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા ફાલ્કન્સે 19.4 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 137 રન બનાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું અને મેચ 7 વિકેટથી જીતી લીધી.

શાકિબે 457 ટી20 મેચોમાં 502 વિકેટ લીધી છે. આ સાથે, શાકિબ હવે રાશિદ ખાન, ડ્વેન બ્રાવો, સુનીલ નારાયણ અને ઇમરાન તાહિર સાથે ટી20 માં 500+ વિકેટ લેનારા બોલરોની યાદીમાં જોડાઈ ગયો છે.

