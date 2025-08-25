નવી દિલ્હી: બાંગ્લાદેશના અનુભવી ક્રિકેટર શાકિબ અલ હસને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ઇતિહાસના પાનામાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે. બાંગ્લાદેશી ઓલરાઉન્ડરે T20 ક્રિકેટમાં આ સિદ્ધિ મેળવી છે. તો ચાલો જાણીએ આ રેકોર્ડ વિશે.
શાકિબ અલ હસને ઇતિહાસ રચ્યો
ખરેખર, શાકિબ અલ હસને T20 ફોર્મેટમાં 3 વિકેટ લઈને અજાયબીઓ કરી છે. તેણે કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ (CPL 2025) માં આ સિદ્ધિ પોતાના નામે કરી છે. એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા ફાલ્કન્સ વિરુદ્ધ સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ પેટ્રિઓટ્સ વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં શાકિબે ત્રણ વિકેટ લઈને ઇતિહાસ રચ્યો. આ લીગની 11મી મેચ હતી.
શાકિબે T20 ફોર્મેટમાં મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી
આ મેચમાં એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા ફાલ્કન્સ માટે રમતા શાકિબે બોલ સાથે 2 ઓવરમાં 11 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. આ સાથે, શાકિબ અલ હસને T20 ક્રિકેટમાં 502 વિકેટ હાંસલ કરી છે. આ સિદ્ધિ પછી, તે T20 માં 500+ વિકેટ લેનાર વિશ્વનો 5મો બોલર બની ગયો છે.
Shakib Al Hasan, the only player with 7000+ runs and 500+ wickets in T20 cricket 🔥 pic.twitter.com/1l2CCMLHAI— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 25, 2025
શાકિબ આ સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વનો પ્રથમ ક્રિકેટર બન્યો
આ સાથે, શાકિબ T20 ફોર્મેટમાં 7500+ રન બનાવનાર અને 500+ વિકેટ લેનાર વિશ્વનો પ્રથમ ક્રિકેટર બન્યો છે. આ યાદીમાં ડ્વેન બ્રાવોનું નામ બીજા નંબરે નોંધાયેલું છે, જેમણે T20 ક્રિકેટમાં 6970 રન બનાવ્યા છે અને 631 વિકેટ પણ પોતાના નામે કરી છે.
Legend stuff 🙌— CricTracker (@Cricketracker) August 25, 2025
Shakib Al Hasan becomes just the 5th bowler to take 500 wickets in T20s. pic.twitter.com/f7BOHZA5Tu
શાકિબે બેટથી પણ યોગદાન આપ્યું
આ મેચમાં શાકિબ અલ હસને પણ બેટથી 25 રનનું યોગદાન આપ્યું અને પોતાની ટીમને જીત અપાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. આ મેચમાં સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ પેટ્રિઓટ્સે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 133 રન બનાવ્યા. એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા ફાલ્કન્સે 19.4 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 137 રન બનાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું અને મેચ 7 વિકેટથી જીતી લીધી.
શાકિબે 457 ટી20 મેચોમાં 502 વિકેટ લીધી છે. આ સાથે, શાકિબ હવે રાશિદ ખાન, ડ્વેન બ્રાવો, સુનીલ નારાયણ અને ઇમરાન તાહિર સાથે ટી20 માં 500+ વિકેટ લેનારા બોલરોની યાદીમાં જોડાઈ ગયો છે.
