0,0,0,0,0,0,... 7 બેટ્સમેન શૂન્ય પર આઉટ, ઈન્ટરનેશનલ મેચમાં આખી ટીમના 29 રનમાં સુપડા સાફ - SEVEN BATTERS OUT ON ZERO

ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ એશિયા ક્વોલિફાયર ( (UAE X Account) )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 11, 2025 at 1:11 PM IST 2 Min Read

બેંગકોકના : ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ એશિયા ક્વોલિફાયર 2025 ના ગ્રુપ B ની છઠ્ઠી મેચ 10 મે (શુક્રવાર) ના રોજ સંયુક્ત આરબ અમીરાતની મહિલા રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમ અને કતારની મહિલા રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચ થાઇલેન્ડના બેંગકોકમાં ટેર્ડથાઈ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાઈ હતી. ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ એશિયા ક્વોલિફાયરની એકતરફી મેચમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાતે (UAE) કતારને 163 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવ્યું. જેમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા UAE એ માત્ર 16 ઓવરમાં 192 રન બનાવ્યા અને તેના જવાબમાં કતારની આખી ટીમ 11.1 ઓવરમાં માત્ર 29 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. રસપ્રદ વાત એ છે કે આ મેચમાં UAE ના બધા બેટ્સમેન રિટાયર્ડ હર્ટ થયા હતા. ઈશા ઓઝાની સદી: ઓપનર ઈશા ઓઝા યુએઈની જીતનો સૌથી મોટો હીરો રહ્યો. તેણે માત્ર 55 બોલમાં 113 રનની વિસ્ફોટક સદીની ઇનિંગ રમી. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકાર્યા અને બીજા છેડે તીર્થ સતીશ પણ તેની સાથે હતો. તેણે 42 બોલમાં 74 રનની શાનદાર ઇનિંગ પણ રમી. બંનેએ સાથે મળીને કતારના બોલરોને ફટકાર્યા. પરિણામે, કતારના કોઈપણ બોલરને એક પણ વિકેટ મળી ન હતી.