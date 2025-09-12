સાત્વિક-ચિરાગે હોંગકોંગ ઓપનની સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો, ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં મલેશિયન જોડીને હરાવી
ભારતીય બેડમિન્ટન સ્ટાર સાત્વિકસાઈરાજ રંકીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટીએ હોંગકોંગ ઓપન 2025 ના સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે.
Published : September 12, 2025 at 3:58 PM IST
હોંગકોંગ: ભારતની સ્ટાર મેન્સ ડબલ્સ જોડી સાત્વિકસાઈરાજ રંકીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટીએ શુક્રવારે હોંગકોંગ ઓપન 2025 ટુર્નામેન્ટની સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. આ બંને ખેલાડીઓએ ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને 2 ગેમ જીતીને 3 ગેમ સુધી ચાલેલી મેચ જીતી લીધી.
સાત્વિક-ચિરાગે સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો
સાત્વિક અને ચિરાગે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં મલેશિયાના જુનૈદ આરિફ અને રોય કિંગ યાપની જોડીનો સામનો કર્યો. આ મેચ જીતીને, ભારતીય જોડી છેલ્લા ચારમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. હવે ભારતીય જોડી ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે સેમિફાઇનલ મેચ જીતીને રમવા માંગશે. જ્યાં આ જોડીનો સામનો ચાઇનીઝ તાઈપેઈના ચેન ચેંગ કુઆન અને લિન બિંગ-વેઈ સામે થશે.
🔥 From the highs of the World Championship to Hong Kong – the World 9s are on a roll! 💥— BAI Media (@BAI_Media) September 12, 2025
The Smash Brothers keep the momentum going with a knockout show! 🏸⚡#Badminton #World9s #SmashBrothers pic.twitter.com/O4jd62BkFC
ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં મલેશિયન જોડીને હરાવી
ભારતીય જોડીએ મલેશિયન જોડી સામે પહેલી ગેમ 21-14થી જીતી હતી. આ પછી, બીજી ગેમમાં ભારતીય જોડી નબળી દેખાઈ અને બીજી ગેમ 20-22થી હારી ગઈ. આ પછી, ભારતીય જોડીએ ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની સફર ચાલુ રાખવા માટે કોઈપણ કિંમતે ત્રીજી ગેમ જીતવી પડી. આવી સ્થિતિમાં, સાત્વિક-ચિરાગે નિર્ણાયક ગેમમાં વાપસી કરી અને 21-16થી જીતીને સેમિફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી.
આ પહેલા મેન્સ ડબલ્સ પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, સાત્વિકસાઈરાજ રેન્કીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટીએ પણ એક ગેમ પાછળ રહ્યા બાદ વાપસી કરી અને થાઇલેન્ડના પીરાચાઈ સુકફુન અને પક્કાપોન તીરાત્સાકુલને એક કલાક અને ત્રણ મિનિટમાં 18-21, 21-15, 21-11થી હરાવ્યા. આ પછી, ભારતીય જોડીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ટિકિટ મળી.
Hey peps 👋💛— BAI Media (@BAI_Media) September 12, 2025
Badminton is always better when we cheer together! 🏸✨
Let’s celebrate our champs, share the love, and keep the energy high for Indian Badminton 🙌
Like, Join & Share in, spread the vibe & be part of the family! 🇮🇳💪#Badminton #IndianBadminton… pic.twitter.com/w65DbNYHt7
લક્ષ્ય સેન અને આયુષ શેટ્ટી વચ્ચે મુકાબલો
આજે હોંગકોંગ ઓપન 2025 ટુર્નામેન્ટના મેન્સ સિંગલ્સની ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ સાંજે 4 વાગ્યે રમાશે. આ મેચમાં ભારતીય શટલર લક્ષ્ય સેન તેના દેશબંધુ 20 વર્ષીય આયુષ શેટ્ટી સાથે રમતા જોવા મળશે. ભારતના ટોચના સિંગલ્સ ખેલાડી અને વિશ્વના 20મા ક્રમાંકિત લક્ષ્ય સેને એક કલાક અને આઠ મિનિટ સુધી ચાલેલા પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પુરુષ સિંગલ્સ બેડમિન્ટન રેન્કિંગમાં 34મા ક્રમાંકિત એચએસ પ્રણયને 15-21, 21-18, 21-10થી હરાવ્યો. તે જ સમયે, આયુષ શેટ્ટીએ 2023 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ સિલ્વર મેડલ વિજેતા જાપાનના ભૂતપૂર્વ વર્લ્ડ નંબર 2 કોડાઈ નારોકાને 21-19, 12-21, 21-14થી હરાવીને પોતાનો મુકાબલો જીત્યો.
