Sanju Samson century: કેરળ ક્રિકેટ લીગ (KCL) માં સંજુ સેમસનનો જલવો જોવા મળ્યો. જ્યારે તેણે કોલ્લમ સેલર્સ સામે શાનદાર સદી ફટકારી હતી. સંજુએ 51 બોલમાં 121 રન બનાવ્યા. કોચી બ્લુ ટાઈગર્સે આ મેચ ચાર વિકેટથી જીતી લીધી. 237 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, કોચીએ છેલ્લા બોલ પર સિક્સર ફટકારીને રોમાંચક વિજય મેળવ્યો. ત્રણ મેચમાં ત્રણ જીત સાથે, કોચી 6 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે.
સંજુ સેમસન મેન ઓફ ધ મેચ રહ્યો
પહેલા બેટિંગ કરતા, કોલ્લમે 20 ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને 236 રન બનાવ્યા. પરંતુ બાદમાં સંજુ સેમસન અને આસિફની શાનદાર ઇનિંગ્સે કોચીને વિજય અપાવ્યો. સંજુએ પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરવા માટે માત્ર 16 બોલનો સમય લીધો, જ્યારે તેને પોતાની સદી પૂર્ણ કરવા માટે 42 બોલનો સામનો કરવો પડ્યો. સંજુએ 51 બોલમાં 14 ચોગ્ગા અને સાત છગ્ગાની મદદથી 121 રન બનાવ્યા. કોચીએ પહેલા પાવરપ્લેમાં જ સદી ફટકારી. KCL સીઝન 2 માં આ પહેલી વાર છે જ્યારે કોઈ ટીમે પહેલા પાવરપ્લેમાં જ મોટો સ્કોર કર્યો હોય.
An outrageous Sanju Samson knock. ✊#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/PbRwnRECfe— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 24, 2025
છેલ્લી ઓવરનો રોમાંચ
કોચીને છેલ્લી ઓવરમાં જીત માટે 17 રનની જરૂર હતી. આશિકે શરાફુદ્દીનના પહેલા બે બોલ પર એક ચોગ્ગો અને એક છગ્ગો ફટકાર્યો. પરંતુ ચોથા બોલ પર આલ્ફી ફ્રાન્સિસ રન આઉટ થઈ ગયો. પાંચમા બોલ પર એક પણ રન ન લીધા બાદ, છેલ્લા બોલ પર જીત માટે 6 રનની જરૂર હતી. આશિકે શરાફુદ્દીનના બોલને લોંગ ઓન પર મોકલ્યો અને કોચીને શાનદાર જીત અપાવી. આશિકે 18 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગા સહિત 45 રન બનાવ્યા.
A masterclass of clean hitting, composure, and sheer class. 💯— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 24, 2025
And that's how Sanju Samson takes home the Player of the Match Awards for Match 8 of the Federal Bank #KCLSeason2#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/cxsYcRl007
સચિન બેબી અને વિષ્ણુ દ્વારા શાનદાર બેટિંગ
પહેલા બેટિંગ કરનારા કોલ્લમે કેપ્ટન સચિન બેબી અને વિષ્ણુ વિનોદની વિસ્ફોટક બેટિંગને કારણે મોટો સ્કોર મેળવ્યો. સચિને 44 બોલમાં છ ચોગ્ગા અને છ છગ્ગા સહિત 91 રન બનાવ્યા. આ પછી વિષ્ણુ વિનોદે મોટા શોટ મારવાની જવાબદારી સંભાળી. વિષ્ણુ અલ્ફી ફ્રાન્સિસ 94 રન બનાવીને પાછો ફર્યો. વિષ્ણુ વિનોદે 41 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને નવ છગ્ગાની મદદથી 94 રન બનાવ્યા.
From the jaws of defeat to the roar of victory! 🐯— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 24, 2025
The Kochi Blue Tigers pull off the highest chase in Federal Bank Kerala Cricket League history, and they seal it with a six off the last ball from Muhammad Ashik! Sanju Samson lit up the night with a blistering 121 off 51💥 pic.twitter.com/NYTskQWKK8
સંજુએ કેપ્ટન અને કોચની ચિંતા વધારી
સંજુ સેમસનની શાનદાર ઇનિંગ્સને કારણે, એશિયા કપ 2025 માં પ્લેઇંગ-11 ને લઈને કેપ્ટન અને કોચની ચિંતાઓ વધી ગઈ છે. કારણ કે સંજુને એશિયા કપ ટીમનો ભાગ બનાવવામાં આવ્યો છે, પરંતુ શુભમન ગિલની ટીમમાં વાપસીને કારણે, પ્લેઇંગ-11 માં તેનું સિલેક્શન જોખમમાં છે. ટીમ સ્ક્વોડ સમયે મુખ્ય પસંદગીકારે પણ કહ્યું હતું કે ગિલ ટીમમાં ન હોવાથી સંજુ ઓપનિંગ કરી રહ્યો છે. ત્યારબાદ એવી અટકળો લગાવવામાં આવી હતી કે ગિલ અભિષેક સાથે એશિયા કપમાં ઓપનિંગ કરશે.
