Sanju Samson 13 Runs in 1 Ball: એશિયા કપ 2025 પહેલા, ભારતની T20 ક્રિકેટ ટીમના ઓપનર સંજુ સેમસનએ પોતાની બેટિંગથી હલચલ મચાવી દીધી છે. તે હાલમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે. સેમસનની બેટિંગ અટકી રહી નથી, જે ભારતીય ટીમ માટે ખૂબ જ સારી વાત છે. આગામી એશિયા કપમાં સેમસન ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી શકે છે. સંજુ સેમસન હાલમાં કેરળ ક્રિકેટ લીગ 2025 એટલે કે KCL માં રમી રહ્યો છે. તે જ લીગમાં રમતા, સંજુએ થ્રિસુર ટાઇટન્સ સામે 1 બોલમાં 13 રન બનાવ્યા, ચાલો જાણીએ કે આ કેવી રીતે શક્ય બન્યું.
1 બોલ પર 13 રન કેવી રીતે બનાવ્યા: વાસ્તવમાં, આ ઘટના ગયા મંગળવારે તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં સંજુ સેમસનની ટીમ કોચી બ્લુ ટાઇગર્સ અને થ્રિસુર ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાયેલી મેચની છે. સિજોમન જોસેફ કોચીની ઇનિંગની 5મી ઓવર ફેંકી રહ્યા હતા. તેમની ઓવરના ચોથા બોલ પર સંજુ સેમસન સ્ટ્રાઇક પર હતા અને તેમણે શાનદાર સિક્સ ફટકારી. જોકે, પાછળથી ખબર પડી કે તે નો બોલ હતો. પછી સંજુએ સ્પિનરના લીગલ બોલ પર સિક્સ ફટકારી. બેટિંગ કરતી ટીમને નો બોલ પર 1 રન મળે છે. આવી સ્થિતિમાં, 1 બોલ પર 2 સિક્સ અને 1 નો બોલ સાથે 13 રન બન્યા.
One ball. Two sixes. Thirteen runs. Only Sanju Samson things. 💥#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/AMAGRIqWyk— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 26, 2025
સંજુએ 89 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી: સંજુ સેમસન, ઇનિંગની શરૂઆત કરતી વખતે, માત્ર 46 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 9 સિક્સની મદદથી 89 રન બનાવ્યા. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 193.48 હતો. જોકે, આ ઇનિંગ પછી પણ કોચી બ્લુ ટાઇગર્સ હારી ગયો. થ્રિસુર ટાઇટન્સે આ મેચ 5 વિકેટથી જીતી લીધી. સંજુની ટીમે 7 વિકેટે 188 રન બનાવ્યા.
Sanju Samson turned the pitch into his kingdom 👑#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/XzCLUUn1BN— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 26, 2025
Double the Samson, double the carnage! 💥— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 26, 2025
And just like that Sanju Samson & Saly Samson stitched fireworks into one over!#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/JbMyJyjagB
છેલ્લી મેચમાં પણ સદી ફટકારી હતી: 89 રનની ઇનિંગ રમ્યા પહેલા સંજુ સેમસને છેલ્લી મેચમાં પણ તોફાની સદી ફટકારી હતી. સંજુએ પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરવા માટે માત્ર 16 બોલનો સમય લીધો, જ્યારે તેને પોતાની સદી પૂર્ણ કરવા માટે 42 બોલનો સામનો કરવો પડ્યો. સંજુએ 51 બોલમાં 14 ચોગ્ગા અને સાત છગ્ગાની મદદથી 121 રન બનાવ્યા. એશિયા કપ પહેલા સંજુ સેમસનનું આટલું શાનદાર ફોર્મ ટીમ ઇન્ડિયા માટે સારા સંકેત છે.
