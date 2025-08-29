નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 9 સપ્ટેમ્બરથી એશિયા કપ 2025માં ભાગ લેવા જઈ રહી છે. તે પહેલા ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટની ચિંતાઓ વધી ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર માટે પણ ચિંતાઓ વધતી જોવા મળી રહી છે અને આ ચિંતાઓ ઉભી કરનાર બીજું કોઈ નહીં પણ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના વિકેટકીપર બેટ્સમેન સંજુ સેમસન છે.
સંજુ સેમસનનું પ્રદર્શન
કેરળ ક્રિકેટ લીગ 2025 ટુર્નામેન્ટમાં સંજુ સેમસન બેટથી શાનદાર પ્રદશન કરી છે. અત્યાર સુધીમાં, તેણે લીગમાં 4 ઇનિંગ્સમાં 71.25 ની સરેરાશ અને 182.69 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 285 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન, તેના બેટમાંથી 22 ચોગ્ગા અને 21 છગ્ગા નીકળ્યા છે. આ દરમિયાન, તેના બેટમાંથી એક સદી પણ નીકળ્યો છે. તેણે 2 સદી પણ ફટકારી છે.
શું સંજુને એશિયા કપના પ્લેઇંગ-11માં સ્થાન મળશે?
સંજુ સેમસનના પ્રદર્શનથી બધાના મનમાં ચિંતા વધી ગઈ છે કે, એશિયા કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો પ્લેઈંગ-11 કેવો રહેશે. કારણ કે શુભમન ગિલને ઓપનર તરીકે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ તેને ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં પ્લેઈંગ-11માં તેની તક નિશ્ચિત છે.
જો શુભમન ગિલ અભિષેક શર્મા સાથે ઇનિંગ શરૂ કરે છે, તો સંજુ સેમસનને પડતો મૂકવામાં આવશે. કારણ કે જીતેશ શર્માને ફિનિશર અને વિકેટકીપર બેટ્સમેન તરીકે ટીમમાં તક આપવામાં આવી છે. જો સંજુ ટીમમાં ઇનિંગ શરૂ નહીં કરે, તો તેને અન્ય કોઈ સ્થાન મળે તેવું લાગતું નથી. પરંતુ સંજુ લીગમાં ઓપનર અને ફિનિશર બંનેની ભૂમિકા પણ ભજવી રહ્યો છે. કારણ કે તેને પ્લેઈંગ-11માંથી બહાર રહેવાની જરૂર નથી.
ટી20 ક્રિકેટમાં સંજુનું શાનદાર પ્રદર્શન
જો આવું થાય, તો સંજુ સેમસન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યા પછી પણ પ્લેઈંગ-11માંથી બહાર થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, તેના તાજેતરના ફોર્મ અને ફોર્મમાં રહેવાથી કોઈ ફરક પડશે નહીં. જો આપણે સંજુના ટી20 આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, તેણે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે 42 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. આ સમય દરમિયાન, તેના બેટથી 38 ઇનિંગ્સમાં 861 રન બન્યા છે. તેનો સરેરાશ 25.3 અને સ્ટ્રાઇક રેટ 152.4 રહ્યો છે. સંજુએ 3 સદી અને 2 અડધી સદી ફટકારી છે.
