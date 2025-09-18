ETV Bharat / sports

'બધા ઉભા ઉભા છગ્ગા મારી રહ્યા છે...' ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ વિશે સંજુએ કર્યો રમુજી ખુલાસો

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ એશિયા કપ 2025માં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે. આ દરમિયાન સંજુ સેમસનનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે.

સંજુ સેમસન
સંજુ સેમસન (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 8:11 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ એશિયા કપ 2025 માં ભાગ લઈ રહી છે. ભારતે તેમની પહેલી બે મેચમાં યુએઈ અને પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું. હવે તેઓ 19 સપ્ટેમ્બરે ઓમાન સામે ટકરાશે. સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ઈન્ડિયા એશિયા કપના સુપર ફોર તબક્કામાં ક્વોલિફાય થનારી પ્રથમ ટીમ બની. ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાન સામે હાર્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાએ વધુ ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

સંજુ સેમસનનો એક રમુજી વીડિયો સામે આવ્યો છે

ઓમાન સામેની તેમની છેલ્લી લીગ મેચ પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસનનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયો ટુર્નામેન્ટના સત્તાવાર પ્રસારણકર્તા સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક દ્વારા રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે. વીડિયોમાં, સંજુ એન્કર દ્વારા પૂછવામાં આવેલા રસપ્રદ પ્રશ્નોના જવાબ આપતો જોવા મળે છે.

સંજુ ટીમના ખેલાડીઓના નામ જણાવે છે

એન્કર સંજુ સાથે રેપીડ ફાયર રમી રહ્યો છે, જ્યાં તેને જવાબ આપવા માટે એક શબ્દ આપવામાં આવે છે. વીડિયોમાં પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે ટીમ ઈન્ડિયાના કયા બેટ્સમેન પાસે સ્વેગ છે. સંજુ હાર્દિક પંડ્યાનો ઉલ્લેખ કરે છે. પછી, જ્યારે શ્રેષ્ઠ બેટ સ્વિંગ ધરાવતા બેટ્સમેન વિશે પૂછવામાં આવે છે, ત્યારે સંજુ અભિષેક શર્માનું નામ લે છે.

જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયાના પાવર હિટર્સ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે સંજુએ પોતાનું નામ આપ્યું. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે કયા બેટ્સમેનનો શોટ રેન્જ સૌથી લાંબો છે, ત્યારે તેણે સૂર્યકુમાર યાદવનું નામ લીધું. ત્યારબાદ તેને પૂછવામાં આવ્યું કે કોણ વધુ સારું ડિફેન્સ રમે છે, અને જવાબમાં સંજુએ જસપ્રીત બુમરાહનું નામ લીધું. જ્યારે ક્લચ પર્ફોર્મર્સ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે ગૌતમ ગંભીરનું નામ લીધું.

સુપર-4માં ભારત-પાકિસ્તાન મુકાબલો

ભારત એશિયા કપ 2025ના તેમના પ્રથમ સુપર-4 મેચમાં પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમનો સામનો કરશે. ભારત-પાકિસ્તાન મેચ 21 સપ્ટેમ્બર (રવિવાર) ના રોજ રમાશે. ભારત ફરી એકવાર દુબઈના દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે, કારણ કે લીગ મેચોમાં જ્યારે આ બંને ટીમો મળી હતી ત્યારે પાકિસ્તાન ભારત સામે 7 વિકેટથી હારી ગયું હતું.

