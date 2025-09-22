ETV Bharat / sports

"સૂર્યકુમાર યાદવે સાહેબઝાદા ફરહાનને કમરમાં લાત મારી દેવી જોઈતી હતી: સંજય રાઉત

21 સપ્ટેમ્બરના રોજ એશિયા કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન મેચ દરમિયાન એક પાકિસ્તાની બેટ્સમેન દ્વારા કરવામાં આવેલા વિવાદાસ્પદ કૃત્યથી વિપક્ષ અને કેન્દ્ર સરકારની ટીકા થઈ છે.

સંજય રાઉત
સંજય રાઉત (AP Photo and Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 1:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: રવિવાર, 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ એશિયા કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી એકવાર સામસામે આવ્યા. મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાની બેટ્સમેન દ્વારા કરવામાં આવેલા વિવાદાસ્પદ પગલા બદલ વિપક્ષ, ખાસ કરીને શિવસેના ઠાકરે જૂથે, BCCI અને મોદી સરકારની આકરી ટીકા કરી છે. "મેચ રાત્રે 8 વાગ્યે થઈ હતી, અને મોદીએ સાંજે 5 વાગ્યે GST કાપની જાહેરાત કરી હતી. GST કાપથી લોકોને શું ફાયદો થશે? જો મોદીએ લોકોને 15 લાખ રૂપિયા આપ્યા હોત તો સારું થાત. મોદીએ સાંજે 5 વાગ્યે GST કાપની જાહેરાત કરી હતી જેથી અંધ અનુયાયીઓ મેચ જોઈ શકે. મોદી, અમિત શાહ અને જય શાહે ગઈકાલની મેચ જોઈ. જ્યાં સુધી મને ખબર છે, જય શાહ ગઈકાલે મુંબઈમાં હતા. આપણે પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ કેમ રમી રહ્યા છીએ?" શિવસેના ઠાકરે જૂથના સાંસદ સંજય રાઉતે આ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો અને કેન્દ્ર સરકારની ટીકા કરી. તેઓ આજે મીડિયા સાથે વાત કરી રહ્યા હતા.

જય શાહને ભારત રત્ન આપો: મેચ વિશે વાત કરતા રાઉતે કહ્યું, "દેશવાસીઓ વિચારે છે કે તેમણે પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ ન રમવું જોઈએ, પરંતુ આ મેચ પૈસા માટે રમાઈ હતી. અમિત શાહ અને જય શાહે પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ રમીને ખૂબ સારું કામ કર્યું. આ કામ માટે જય શાહને ભારત રત્ન મળવો જોઈએ. ગઈકાલે, પાકિસ્તાની ખેલાડી સાહિબજાદા ફરહાને અડધી સદી ફટકાર્યા પછી, તેણે પોતાનું બેટ ઉપાડ્યું અને AK-47 થી ગોળીબાર શરૂ કર્યો. આ કાર્યવાહી કોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી હતી અને શા માટે?" સંજય રાઉતે આ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. વધુમાં, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવની પાછલી મેચમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ ન મિલાવવા બદલ પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી. રાઉતે એમ પણ કહ્યું કે જ્યારે સાહિબજાદા ફરહાને તેની AK-47 બતાવી હતી, ત્યારે ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ફરહાનને પીઠમાં લાત મારી દેવી જોઈતી હતી.

પાકિસ્તાનને 25,000 કરોડ રૂપિયા મળ્યા: ભાજપ ક્રિકેટ મેચમાંથી પૈસા કમાવવા માંગે છે. ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પર ₹1.5 લાખ કરોડનો દાવ લગાવવામાં આવ્યો હતો, અને આ દાવ ગુજરાતમાં લગાવવામાં આવ્યો હતો. ફરી એકવાર, પાકિસ્તાનને તે રકમમાંથી 25,000 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. ગઈકાલની મેચ પર મુંબઈ, ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાંથી 1.5 લાખ કરોડ રૂપિયાનો સટ્ટો લગાવવામાં આવ્યો હતો અને 25,000 કરોડ રૂપિયા પાકિસ્તાન ગયા હતા, અને તે પૈસાનો ઉપયોગ પાકિસ્તાનને આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવવા માટે થઈ રહ્યો છે. આ પૈસા આતંકવાદીઓને પૂરા પાડવામાં આવી રહ્યા છે અને આપણને મારવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી રહ્યા છે, સંજય રાઉતે ગંભીર આરોપ લગાવ્યો. વધુમાં, પાકિસ્તાન પર ક્રિકેટ પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ કે નહીં તે એક આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દો છે. જોકે, આ દેશના 1.4 અબજ લોકોની સાદી લાગણી એ છે કે આપણે પાકિસ્તાન સાથે ક્રિકેટ ઇચ્છતા નથી, અને જો જય શાહ નક્કી કરે, તો તેઓ પાકિસ્તાન પર પ્રતિબંધ મૂકી શકે છે. કારણ કે તે આઈસીસી પ્રમુખ છે. તેમના પિતાએ કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 હટાવી દીધી, તો શું તેઓ બંનેમાં દેશભક્તિનું લોહી સમાન છે? રાઉતે શાહ પિતા અને પુત્રની આકરી ટીકા કરી.

ટીમ ઈન્ડિયાએ મેચ જીતી: અભિષેક શર્માની વિસ્ફોટક અડધી સદી અને શુભમન ગિલ સાથેની તેની સદીની ભાગીદારીના આધારે, ભારતે રવિવારે એશિયા કપ ટી20 ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટના સુપર 4 મેચમાં પાકિસ્તાનને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. પાકિસ્તાનના 172 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારતે અભિષેક (74 રન, 39 બોલ, 6 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા) અને ગિલ (47 રન, 28 બોલ, 8 ચોગ્ગા) વચ્ચે 105 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારીને કારણે સાત બોલ બાકી રહેતા ચાર વિકેટે 174 રન બનાવ્યા. તિલક વર્માએ પણ શાનદાર ઇનિંગ રમી અને 19 બોલમાં બે છગ્ગા અને બે ચોગ્ગાની મદદથી અણનમ 30 રન બનાવ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. IND vs PAK: 'રમત બોલે છે, શબ્દો નહીં...' ગિલ અને અભિષેકે પાકિસ્તાનને જીતનો મંત્ર જણાવ્યો
  2. IND vs PAK: ભારતે બીજી વખત પાકિસ્તાનને હરાવ્યું, અભિષેકે રમી તોફાની ઇનિંગ

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJAY RAUTIND VS PAKASIA CUP 2025SANJAY RAUT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.