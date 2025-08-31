11 sixes in 12 balls: કેરળ ક્રિકેટ લીગ (KCL) ની એક મેચમાં, એક બેટ્સમેને 12 બોલમાં 11 છગ્ગા ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. તેણે 19મી ઓવરમાં 5 છગ્ગા અને 20મી ઓવરમાં 6 છગ્ગા ફટકારીને T20 ક્રિકેટમાં હંગામો મચાવ્યો. જેના કારણે છેલ્લી બે ઓવરમાં કુલ 67 રન બન્યા. T20 ક્રિકેટમાં આ એક દુર્લભ રેકોર્ડ છે. આ તબાહી મચાવનાર બેટ્સમેનનું નામ સલમાન નિઝાર છે. હાલમાં, આ બેટિંગને લગતો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
કેરળ ક્રિકેટ લીગમાં સલમાન નિજારની બેટિંગ
કેરળ ક્રિકેટ લીગમાં, 30 ઓગસ્ટ, શનિવારના રોજ તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે અદાણી ત્રિવેન્દ્રમ રોયલ્સ અને કાલિકટ ગ્લોબસ્ટાર્સ વચ્ચે મેચ યોજાઈ હતી. આ મેચમાં કાલિકટની ટીમે પહેલા બેટિંગ કરી હતી. કાલિકટે ઇનિંગ્સની શરૂઆતમાં જ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. જોકે, છઠ્ઠા નંબરે બેટિંગ કરવા આવેલા સલમાન નિજારે માત્ર 26 બોલમાં 86 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા હતા. જેમાં 12 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. નોંધનીય છે કે સલમાને તેની ઇનિંગ્સમાં એક પણ ચોગ્ગો ફટકાર્યો ન હતો.
6,6,6,6,6,1,6,6,6,6,6,6 BY SALMAN NIZAR IN KCL 🥶— Johns. (@CricCrazyJohns) August 30, 2025
- One of the Craziest Six Hitting ever, 11 Sixes in the last 12 balls. pic.twitter.com/NpQiUhzTU7
સલમાન નિઝારે શરૂઆતમાં સાવધાનીપૂર્વક રમ્યો અને પહેલા 13 બોલમાં ફક્ત 17 રન બનાવ્યા. તેમાં એક સિક્સરનો સમાવેશ થતો હતો. આ પછી સલમાનની વાસ્તવિક કાર્યવાહી શરૂ થઈ. ઇનિંગના અંતે, તેણે રનનો ભરાવો કર્યો અને પ્રેક્ષકોને છગ્ગાથી રોમાંચિત કર્યા, લગભગ દરેક બોલ સ્ટેન્ડમાં મોકલીને દર્શકોને ફિલ્ડર બનાવ્યા. તેણે છેલ્લા 12 બોલમાં 11 છગ્ગા ફટકાર્યા.
છ બોલમાં છ છગ્ગા
સલમાન નિઝાર ઇનિંગની છેલ્લી બે ઓવરમાં સ્ટ્રાઇક પર હતો. તેણે બધા બોલ રમ્યા અને ત્રિવેન્દ્રમના બોલર બાસિલ થમ્પીએ ફેંકેલી 19મી ઓવરમાં સતત પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા અને છઠ્ઠા બોલ પર એક રન લીધો. આ સાથે, તે 20મી ઓવરમાં સ્ટ્રાઇક પર આવ્યો. આ ઓવરમાં, તેણે સતત છ બોલમાં છ છગ્ગા ફટકાર્યા. આ સાથે, છેલ્લી બે ઓવરમાં 67 રન બન્યા.
સલમાન નિઝારની તોફાની ઇનિંગ્સને કારણે કાલિકટની ટીમે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 186 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, અદાણી ત્રિવેન્દ્રમ રોયલ્સ 19.3 ઓવરમાં 173 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. જેના કારણે કાલિકટની ટીમે 13 રનથી મેચ જીતી લીધી હતી.
SALMAN NIZAR SMASHED 11 SIXES IN THE LAST 2 OVERS IN KCL. 🤯 pic.twitter.com/gvupUauvou— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 30, 2025
રણજી ટ્રોફીમાં
સલમાન નિઝાર માત્ર T20 ફોર્મેટમાં જ નહીં પરંતુ રણજી ટ્રોફીમાં પણ શાનદાર ફોર્મમાં છે. આ વર્ષે કેરળનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા, નિઝાર રણજી ટ્રોફીમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો. તેણે 86.71 ની સરેરાશથી કુલ 607 રન બનાવ્યા.
આ પણ વાંચો: