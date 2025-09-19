ETV Bharat / sports

વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ: સચિન યાદવ 40 સેન્ટિમીટરથી મેડલ ચૂકી ગયો

વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં, બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતાએ 86.67 મીટર ભાલા ફેંક્યો, જ્યારે સચિનનો 86.27 મીટરનો ભાલો ફેંકાયો.

સચિન યાદવ 40 સેન્ટિમીટર મેડલ ચૂકી ગયો
સચિન યાદવ 40 સેન્ટિમીટર મેડલ ચૂકી ગયો (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 8:41 AM IST

ટોક્યો: બે વખતના ભારતીય ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા નીરજ ચોપરાનો વિશ્વ ખિતાબ બચાવવાનો પ્રયાસ નિરાશાજનક રહ્યો કારણ કે, ગુરુવારે ટોક્યોમાં વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાલા ફેંકની ફાઇનલમાં તે પોતાની લય શોધી શક્યો નહીં અને આઠમા સ્થાને રહ્યો. ચોપરા ફક્ત 84.03 મીટરનો શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી શક્યો, જે તેના 90.23 મીટરના વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનની નજીક ક્યાંય નથી, જે તેણે આ સિઝનની શરૂઆતમાં દોહા ડાયમંડ લીગમાં હાંસલ કર્યો હતો.

સચિન યાદવ 40 સેન્ટિમીટરથી મેડલ ચૂકી ગયો

પરંતુ આ ઇવેન્ટે એ પણ સાબિત કર્યું કે ભવિષ્યમાં ભારત પાસે મેડલની મોટી આશાઓ છે, કારણ કે ૨૩ વર્ષીય સચિન યાદવે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં પોતાના પહેલા પ્રયાસમાં જ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા, જાપાન નેશનલ સ્ટેડિયમમાં માત્ર 40 સેન્ટિમીટરથી બ્રોન્ઝ મેડલ ચૂકી ગયો હતો.

સચિન યાદવે સતત સારો ફેંક ફેંક્યો, તેના વધુ પ્રખ્યાત દેશબંધુ, 2023ના વર્લ્ડ ચેમ્પિયન અને 2020ના ઓલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા નીરજથી વિપરીત. તે 86.27 મીટરના તેના શ્રેષ્ઠ ફેંક સાથે ચોથા સ્થાને રહ્યો, ફક્ત 0.40 મીટરથી બ્રોન્ઝ મેડલ ચૂકી ગયો. આ સચિનનો ફક્ત બીજો આંતરરાષ્ટ્રીય દેખાવ હતો. જોકે, બાગપતના 25 વર્ષીય ખેલાડીએ તેના પ્રદર્શનથી નોંધપાત્ર અનુભવ મેળવ્યો, જેનો ભવિષ્યમાં તેને ચોક્કસપણે ફાયદો થશે.

વર્લ્ડ ચેમ્પિયનનો ખિતાબ કોણે જીત્યો?

ત્રિનિદાદ અને ટોબેગોના કેશોર્ન વોલકોટ 2012 લંડન ગેમ્સમાં ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ જીત્યાના 13 વર્ષ પછી, 88.16 મીટરના સિઝનના શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનનો ખિતાબ જીત્યો. બે વખતના વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ગ્રેનાડાના એન્ડરસન પીટર્સે 87.38 મીટરના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો, અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના કર્ટિસ થોમ્પસનએ 86.67 મીટરના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો, જે 18 વર્ષમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો પ્રથમ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ભાલા ફેંક મેડલ હતો.

નીરજ ચોપરાને મોટો ફટકો પડ્યો

નીરજ ચોપરા આઠમા સ્થાને રહ્યા, જ્યારે પાકિસ્તાનના ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન અરશદ નદીમ 82.75 મીટરના શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે 10મા સ્થાને રહ્યા. આ સાત વર્ષમાં પહેલી વાર બન્યું કે નીરજ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં મેડલ જીતવામાં નિષ્ફળ ગયો. આનાથી દરેક મોટી સ્પર્ધામાં ટોચના બેમાં સ્થાન મેળવવાનો તેમનો ચાર વર્ષનો સિલસિલો પણ સમાપ્ત થયો.

