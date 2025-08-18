Arjun Tendulkar Net Worth: સચિન તેંડુલકરનો પુત્ર અર્જુન તેંડુલકર સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય રહ્યો છે. તાજેતરમાં, તેની સગાઈના સમાચાર વાયરલ થયા. જેમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે તે મુંબઈના પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ રવિ ઘાઇની પૌત્રી સાનિયા ચંદોક સાથે લગ્ન કરવા જઇ રહ્યો છે. જો કે, સચિનના પરિવારે આ અંગે હજી સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપ્યું નથી.
દરમિયાન, લોકો અર્જુનની કમાણી અને તેની કુલ સંપત્તિને જાણવા ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કરી રહ્યા છે. આને કારણે, આપણે આ લેખમાં કેટલી કમાણી કરીશું? તેમની કુલ સંપત્તિ શું છે? વિશે જણાવવા જઇ રહ્યા છે.
તમને જણાવી દઈએ કે, અર્જુન પહેલેથી જ આઈપીએલમાં રમી રહ્યો છે. તે ઘરેલું સ્તરે ગોવા ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ પણ કરી રહ્યો છે. જો કે, તેણે હજી સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો નથી. તેથી, અર્જુન કોઈપણ બ્રાન્ડનો પ્રચાર કરી રહ્યો નથી.
IPLમાંથી અર્જુનની કમાણી
IPL 2021 માં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે અર્જુનને 20 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. બાદમાં, 2023 ની હરાજીમાં તેને 30 લાખ રૂપિયામાં ટીમમાં પાછો લાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે તેને અત્યાર સુધી IPLમાં ફક્ત 5 મેચ રમવાની તક મળી છે, સૂત્રો પ્રમાણે તેણે IPL દ્વારા કુલ 1.40 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે.
ઘરેલુ ક્રિકેટમાંથી અર્જુનની કમાણી
IPL ઉપરાંત, અર્જુન ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પણ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તેણે રણજી ટ્રોફી, વિજય હજારે ટ્રોફી અને સૈયદ મુશ્તાક અલી T20 ટુર્નામેન્ટમાં ગોવાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. એવું કહેવાય છે કે તે આ પ્રદર્શનથી દર વર્ષે લગભગ 10 લાખ રૂપિયા કમાય છે.
અર્જુનની કુલ સંપત્તિ (અર્જુન તેંડુલકર નેટ વર્થ)
અર્જુનની કુલ સંપત્તિ, જેમાં કૌટુંબિક સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે, આશરે 22 કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે. તે હાલમાં તેના પરિવાર સાથે એક વૈભવી ઘરમાં રહે છે જે સચિને 2007 માં ખરીદ્યું હતું. ક્રિકેટ સૂત્રો કહે છે કે સચિને આ ઘર પર લગભગ 39 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા હતા.
ક્રિકેટમાં તેના પિતાથી વિપરીત અર્જુન
અર્જુને બેટિંગમાં સચિનથી વિપરીત ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર ઓલરાઉન્ડર તરીકે પોતાની ઓળખ બનાવી છે. અત્યાર સુધીમાં તેણે 17 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી છે અને 37 વિકેટ લીધી છે. તેણે બેટિંગમાં 532 રન બનાવ્યા છે. આમાં એક સદી અને બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે IPLમાં 5 મેચમાં 3 વિકેટ લીધી છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં હજુ સુધી પગ મુકનાર અર્જુને સ્થાનિક સ્તરે પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી છે. ચાહકોમાં દિવસેને દિવસે ઉત્સુકતા વધી રહી છે કે શું તે તેના પિતાના વારસાને આગળ ધપાવશે અને ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન મેળવશે.
સાનિયા ચંડોકની નેટ વર્થ
અર્જુન તેંડુલકરની મંગેતર સાનિયા ચંડોકની કુલ નેટ વર્થ કેટલી છે તે જાણી શકાયું નથી, જોકે, તેનો પરિવાર અબજો ડોલરનો વ્યવસાય કરે છે. તેમના ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ હોટેલ્સ ગ્રુપની જ કિંમત લગભગ $18.43 બિલિયન (₹161 કરોડ) છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, સાનિયા પાસે વર્લ્ડવાઇડ વેટરનરી સર્વિસ (WVS) તરફથી વેટરનરી ટેકનિશિયન પ્રમાણપત્ર પણ છે, જે તેને 2024 માં મળ્યું હતું. તે મુંબઈમાં પ્રીમિયમ પેટ સલૂન મિસ્ટર પૉઝ પેટ સ્પા એન્ડ સ્ટોર LLP ની ડિરેક્ટર અને શેરહોલ્ડર પણ છે. અહેવાલો અનુસાર, આ વ્યવસાય વાર્ષિક લગભગ 90 લાખ રૂપિયા કમાય છે.
આ પણ વાંચો: